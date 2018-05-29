跨領域鬼才：導演岩井俊二的音樂巡演

知名導演岩井俊二帶著他的樂團甫於五月在台北演出，在那之前他接受了電子郵件的訪談：岩井俊二表示，對音樂一直以來都有很大的嚮往，他在過去的訪談曾經提過，自己從小就對鋼琴聲特別迷戀，但直到上大學才真正摸到了鋼琴，即使如此，他接受過的鋼琴教育即音階練習。這仍影響了他此後的電影美學，因為他認定自己要拍出「像音樂一樣流動的畫面」。

岩井俊二不同於其他導演，他跨足許多不同的領域，像是電影配樂、編劇、戲劇演出。而這一次，岩井導演拿起了吉他⋯⋯

Photo Credit：相知音樂提供 鋼琴家桑原真子

提到岩井俊二，我們總是想起他的電影，岩井俊二廣為影迷熱愛、纖細易碎的《青春電幻物語》（英文片名All About Lily Chou-Chou：反覆使用片中虛擬的歌手Lily Chou-Chou與德布西的音樂）；純愛系代表作《情書》則難忘中山美穗在雪地中大喊：「你好嗎？我很好！」（お元気ですか，私は元気です），至今仍是觀眾心目中的經典；而另走一種都市底層頹敗風的《燕尾蝶》、以及最近期刻畫社會扭曲面向的《被遺忘的新娘》皆為重要作品。

岩井俊二的電影長才從1990年代即聲名大噪，已在許多領域成功的他這次更跨足樂團表演，和與演員椎名琴音以及鋼琴家桑原真子等人組成樂團「hectopascal」（ヘクとパスカル），在相知國際的邀請下首次來台演出。這一次隨著音樂表演，再附加映演三場岩井俊二的電影，讓台灣的岩井迷能擁有一個非常「岩井俊二」的夏天。

為觀眾呈現一場沒有畫面、只有旋律的岩井俊二電影

這次「hectopascal」成軍以後正式成為音樂人，導演風趣地說：「現在連平日都會練吉他了。」但隨即又嚴肅的回答，其實這次一連串的表演：「可以讓自己時刻和音樂相關，是我多年追求的生活。」

對於跨足音樂，岩井俊二其實在樂團剛成立時並沒有直接表演的打算。「hectopascal」的初期岩井並不打算登台，但後來看到很多支持者都在期待自己的出現，才開始練習吉他，而要登台表演音樂，即使是執導過許多名作的岩井俊二也會感到心跳加速：「我時常躲在鏡頭後面，狀態很舒服。可現在要登上舞台彈吉他，機會難得，卻也體認到一種滲透到細胞裡的緊張感。」

Photo Credit：相知音樂提供 主唱椎名琴音

為何團名為hectopascal？

2013年，岩井俊二和既是演員也是創作歌手的椎名琴音、作曲家編曲家鋼琴家桑原真子一起結成了跨世代、跨領域的奇妙組合。當時在Twitter上面召集團名，後來由名編劇北川悅吏子建議取名為hectopascal。Pascal本是岩井俊二的筆名，也是《青春電幻物語》裡的一個角色；Hec則是椎名和桑原的組合。他們組樂隊的契機和中國很有淵源。岩井俊二感慨的說：「三個人在很湊巧的時間相遇，也是一種緣分。 」

這次的巡迴表演，岩井俊二與hectopascal樂團陸續征戰大阪、深圳、上海等地，主唱椎名琴音覺得中文的發音很美，之前也曾為了中國巡演學一點點中文，所以相當希望和台灣觀眾碰撞出火花。根據前幾場演唱會的相關報導，演出歌單除了專輯創作，岩井導演的知名電影配樂《情書》、《燕尾蝶》、《四月物語》、《花與愛麗絲》的創作也有在其中在其中，而這些選曲也和樂團的專輯名稱「既視感未視感」有關。

Photo Credit：相知音樂提供

岩井認為：「既視感和未視感都是法文，前者意為『似曾相識』，後者意為『恍若初見』。我覺得這兩個詞可以概括我這20多年來電影和音樂創作的所有主題。」

拍電影太辛苦，這裡是我的綠洲。（by 岩井俊二）

「最希望呈現給觀眾的，是當觀眾在聽新曲目的時候，會有一種似曾相識的感覺，但是在聽舊曲目的時候，卻又有一種新的感覺在其中。」關於這一次台灣的演出，詢問導演對於想傳達給觀眾的信息，導演認為有些東西確實只能透過創作、透過專輯來傳達，但是如果要問能傳達給聽眾的是什麼，那還是取決於觀眾自己的感受，他自己無法代替聽者回答。「其實從來沒有把音樂和影像分開來考慮過。」導演如是說。

岩井和團員的認識其實也是一種機緣，當時和主唱椎名琴音及鋼琴師桑原真子見面看了創作，意外發現十分契合，而後即組成了團隊，也因此，岩井俊二在亞洲巡迴之後也會致力於與團員一起創作。另外，在音樂表演之餘，導演也沒有捨棄「正職」——同時有一部由周迅主演的《你好，之華》準備上映。岩井俊二強週：「這部片與他的人生軌跡有許多重合的地方，也可以算是『半自傳』作品。」除了音樂讓聽眾一飽耳福，電影也讓我們拭目以待。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航