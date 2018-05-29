五月已超過300人「熱傷害」，勞動部首度鬆口會「想一想」放高溫假

連日高溫不斷，根據衛福部統計，全台今年因熱傷害就醫者，比去年高出93%，這也使得「高溫假」的討論，再度浮上檯面。根據中央氣象局觀測資料，今天清晨至上午西半部地區出現局部陣雨及雷雨，但白天各地氣溫仍偏高，今日最高溫37.1度就出現在台北地區。

一個月就有超過300人「熱傷害」，有沒有可能放高溫假？

這樣的高溫，也使得傷病提高。根據衛福部高溫預警行動方案「熱傷害」就診人次統計表，今年5月統計至27日共有310人次因熱傷害就醫，比去年5月160人次高出93%。其中有6天都超過20人次就醫，光是27日一天就有27人次，創下目前5月最高紀錄。

嘉義市衛生局指出，常見的熱傷害依嚴重程度，可分為熱痙攣（流汗、肌肉抽筋）、熱衰竭（大量流汗、皮膚濕冷、臉色蒼白）、熱中暑（意識不清、發熱超過40度），若未適當處置，最嚴重時可能致死。

而天氣這麼熱，有沒有可能因此停班？過去勞動部對於是否放「高溫假」一事鮮有正面回應，然而昨（28）日上午部長許銘春受訪時鬆口表示，這是個好問題，會「想一想」。

《風傳媒》報導，勞動部長許銘春昨日至立院衛環委員會備詢，會前被媒體問及「高溫假」時表示「這是個好問題，會想一想」，不過會上幾名立委則持保留態度。

民進黨籍立委吳焜裕表示，有許多勞工是在高溫場所上班，「外面做工的人有做才有錢，你還叫他不要做！」表示要講高溫假，那大家都不用上班了，要「部長講話要小心」。許銘春則回應，「只是來討論看看」，不代表就是要放高溫假。她表示，現在氣候變遷、熱浪侵襲，還是要保障戶外工作勞工不要因為熱浪發生任何職災。

《聯合報》報導，全國產業總工會秘書長戴國榮支持高溫假，認為高溫情況愈來愈明顯，許多工作在高溫時更危險，例如下水道工作、油槽清理等，一旦通風設備不好，勞工就會有職災疑慮，認為高溫假有必要，政府應盡快訂對策。

政大勞工所教授劉梅君也贊同高溫假，但她認為對按件計酬、有限定工期等工作，可讓員工自行決定是否出勤。

全國商業總會理事長賴正鎰則說，多數勞工的工作場所有冷氣及空調，高溫問題影響不大，政府推動一例一休等政策，已增加成本。

根據求職網站yes123於2017年發布的「高溫風雨上工與消暑節電調查」，有有七成的勞工認為，政府應該訂定「高溫假」，也有八成的勞工認為，針對戶外工作者，應該訂定「高溫津貼制度」。

國外有沒有「高溫假」？

而國外也有因天氣炎熱放假的前例，不過各國標準不同。

《新華社》報導，目前，中國絕大多數省份已制定「高溫津貼標準」。根據中國《防暑降溫措施管理辦法》，在35℃以上高溫天氣從事室外露天作業、以及不能將工作場所溫度降低到33℃以下的，應向勞動者發放高溫津貼。不過每個省份發放津貼的時間與金額不同，北京的室外高溫津貼為每月180元人民幣（新台幣822元），每年支付時間為3個月（6至8月），最高的省分則是江蘇，每月300元人民幣（新台幣1,402元）, 每年6到9月發放。

據《ETtoday》報導，2010年伊朗出現40～50度高溫，當局下令除醫院和銀行外，各機關、學校停止上班上課48小時。同年俄屬中亞地區也出現近40度的高溫，俄羅斯GAZ集團也讓旗下諾夫哥羅德（Nizhny Novgorod）汽車工廠的工人放有薪假兩周。

而高緯度的英國民眾習慣了涼爽氣候，只要氣溫超過30度，便熱得哇哇叫，2009年，英國東南部出現罕見的30度「高溫」，許多人請病假，造成每天平均損失1億8千7百萬英鎊（約台幣87億）。

而根據氣象局最新規劃，6月將啟動「高溫預警訊息」，其中設計「黃、橙、紅」三種燈號，以縣市為單位，每天下午五時發布隔日預警。若該縣市隔天有機會達到36度，就發布黃色燈號；若連續3天有機會達到36度，或是當天已經達到38度，則會亮橙色燈號；若有機會連續3天達到38度，或已經連3天達38度，則會亮起紅色燈號，此時民眾應避免從事戶外活動，並多補充水分。

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核稿編輯：羊正鈺