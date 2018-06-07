在不擅用辣椒的歐洲，義大利竟有專屬的「辣椒學院」

文：山本紀夫

雖然歐洲大都不善用辣椒，但有些地區卻是例外，其中之一是義大利。我們無法確定辣椒是從什麼樣的管道傳到義大利，但因為義大利位於地中海的中央，西班牙也臨地中海，所以很可能是西班牙經由海路運進義大利的吧。據判斷應是16世紀末到17世紀初時進入義大利的。

義大利人對辣椒的用法，剛開始是把種子和搗成粉狀的皮混入麵粉，做成麵包或義大利麵。此外，傳說「1705年，廚師法蘭西斯科．岡登提歐寫了一本書，建議在（加了肉和內臟）濃湯和燉肉中加入辣椒，由於他是耶穌會教士學院的廚師，平日也負責採買食材，該書立刻被民眾奉為圭臬，辣椒也借勢在義大利全國成為廣泛栽種、消費的作物。」

但是，據我在義大利聽到的訊息，現在雖然義大利南部對辣椒運用得相當頻繁，但北部地方卻沒那麼積極。其中一個原因也許和氣候有關。因為義大利是南北狹長的因家，北部緯度和高度都高，平均氣溫較低，所以辣椒的栽種可能不太容易。

義大利國內又以南部的卡拉布里亞，在辣椒的應用上最為出名。義大利半島呈長靴型，卡拉布里亞就位在相當於趾尖的位置。從羅馬到義大利半島尖端的卡拉布里亞，約有500公里，大約相當於從日本大阪到東京的距離。坐在往卡拉市里亞的火車上，沿著海岸線眺望地中海，也可看到鐵道旁的橄欖樹園，從這兒的環境可以感受到地中海風格的乾燥氣候。

2013年9月，我在義日文化財團的翻譯員賈科莫．貝爾維爾西先生的陪同下，造訪了這個以運用辣椒而聞名的卡拉布里亞。賈科莫很年輕，但從小到專門學校畢業都住在日本，所以日文聽說流利，而且他現在也為日本某電視台擔任嚮導，非常擅長收集資訊。我與賈科莫停留在卡拉布里亞小鎮時，他遞了份有趣的資料給我，上面說義大利有一所辣椒學院，在位於往羅馬火車約二、三小時的小鎮，它叫做迪亞曼泰。

「辣椒學院？」我的心中充滿了問號，但人在外地無法查證，於是立刻退了旅館，第二天啟程前往迪亞曼泰。那是個位於地中海邊的小城，人口約5,000人，但是，它也是避寒的休閒聖地，所以到了夏天，人口就會爆增為20萬人。

辣椒學院的辦公室就在小城的中央，正式的名稱叫做AccademiaItaliana Del Peperoncino。Peperoncino就是義大利語中辣椒的意思，義大利語的胡椒叫peper，大概是源自於這個字吧。

進了學院後，所長安濟奧．摩納哥親自接待我們，他自稱72歲，但依然活力十足，性情爽快，感覺不出已有那麼高齡。聽到我千里迢迢從日本來到卡拉布里亞尋找辣椒，便熱情的歡迎道：「只要做得到的，都願意盡力協助」，於是，我立刻請他接受專訪。

首先，我想從「什麼是辣椒學院？」開始問起。但是，安濟奧先生說：「請等一下，你不急著走吧，讓我慢慢的從頭道來」。他從自己認識辣椒，繼而對它產生興趣的機緣開始說起。

「我生在卡拉布里亞，原本在高中教書，後來轉換跑道當起了記者。真正開始從事辣椒相關研究，是在1992年。那一年正好是哥倫布『發現』美洲大陸500周年，所以，義大利各地舉辦了各種活動。其中，卡拉布里亞決定主辦一個活動，叫做『辣味五百年』。我這個人本來對吃就很有興趣，而且，辣椒可以說是卡拉布里亞的象徵，只要在義大利提到卡拉布里亞，大家都會連想到辣椒。」

安濟奧先生笑咪咪的說：「我的辣椒人生就從這裡開始了」，接著談起了學院的規模。

「我們學院在全國各地，有3,000名會員。每人繳付年費60歐元（約為8,000日圓）後，我們每年都會送給會員解說辣椒培育方法和品種的書。這本書還附上本學院推薦的辣椒種子。我們最大的期望就是會員們能將辣椒種植在義大利每個角落。因此，義大利各地已有90個分部，不只是義大利，連東京也有分部哦。」

一問之下，才知東京有卡拉布里亞菜的餐廳，學院的分部就設在那裡。附帶一提，分部的職員們全都是無償義工，在他們分部努力辦活動之下，以往不太使用辣椒的北義大利，辣椒的栽植也漸漸普及開來。尤其是位在羅馬北部的托斯卡尼地方有30名義工，正協助學院的辣椒普及運動。

我心裡暗想「他們究竟為什麼會對辣椒有這麼大的熱情呢？」不料安濟奧先生突然站起來說：「有件東西請你一定要看一下」。他提到城郊有座辣椒的博物館，也是由義工負責維持管理，希望我能去參觀一下。我當然樂於奉陪，於是坐上安濟奧先生的車出發。

博物館位於城外，經過一段山路後，便看到它佇立在高地集落的一角。它的規模絕對不算大，但是充滿了手工感，從展示中就感受得到對辣椒的熱情。除了展示辣椒傳播路線的地圖、植物學上辣椒分類方法的解說圖外，整個牆面更掛滿以辣椒為主題的照片和圖畫。進而還有盆栽、數種辣椒標本，以及用辣椒做成的加工製品等，琳瑯滿目。

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書籍介紹

本文摘錄自《辣椒的世界史：橫跨歐亞非的尋味旅程，一場熱辣過癮的餐桌革命》，馬可孛羅出版

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作者：山本紀夫

譯者：陳嫻若

你知道嗎──

在過去時代，辣椒遠比黃金更有價值

小小辣椒竟然可以改變黑奴制度

衣索比亞人嗜辣成癮，連喝咖啡都加辣椒

在印度不僅用辣椒來煮咖哩，還順便用來驅趕惡鬼

近代中國有多位革命家嗜吃辣味，這可能與他們的出身地有密切關係！

15世紀末，航海家哥倫布的遠航不僅發現了新大陸，也收穫了比黃金更有價值的「辛」作物──辣椒。雖然中南美洲早在西元前七、八千年的古代就開始運用辣椒，但在哥倫布「發現」新大陸之前，舊大陸的人完全不認識這種作物。隨著航路的打通，辣椒才從原產地中南美洲開始傳播到世界各地，讓這種香料始為世界所識。

然而，才僅僅五百年間，它卻已經讓全世界的人們深深著迷。

辣椒最初傳入時，從謠傳這種東西「吃了會死人」，到被當作藥物、護身符、園藝植物，直至今日在世界飲食文化中肩負起重要使命，足可見辣椒的重要性。義大利的辣魚醬、匈牙利的招牌燉肉湯、衣索比亞的辣咖啡、印度的咖哩、四川的麻婆豆腐與豆瓣醬、朝鮮半島的泡菜、日本的京野菜……全世界料理中都能看見小小辣椒的身影，它為平淡的飲食生活帶來一抹亮色，在人們的舌尖上火辣熱舞，由此可見這紅色小辣椒的魅力非凡。

作者山本紀夫潛心研究辣椒長達40年，探索辣椒的腳步遍及世界各地，從原產地中南美洲為起點，往東繞行到歐洲、非洲、印度、中國、韓國，在日本結束。本書按地域來編排，並詳細介紹辣椒的傳播軌跡、馴化過程、栽培、用途、歷史文化、故事趣聞，看它如何豐富、改變人類的飲食文化與生活習慣，在世界各地掀起一場又一場的「餐桌革命」。

Photo Credit:馬可孛羅出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航