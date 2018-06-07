日本離朝鮮半島這麼近，為什麼沒有像韓式泡菜這種食品？

文：山本紀夫

一提到韓國，很多人腦中都會想起用辣椒將白菜、蘿蔔染紅的泡菜吧。這是理所當然的，泡菜是韓國人生活中不可缺少的食品。但是，韓國人從距今250年前才開始在泡菜裡加辣椒，因為韓國的辣椒，也是從美洲大陸傳入的關係。

但令人意外的是，根據文獻記載，第一批辣椒是從日本傳入朝鮮半島的。該文獻為1613年編，並在隔年出版的《芝峰類說》（李睟光著）。文獻上寫道：「南蠻椒有劇毒。始自倭國來。故俗謂倭芥子，今往往種之酒家。酒家利其猛烈，或和燒酒以市之，飲者多死。」

如果此文獻沒錯，辣椒真是從日本傳至朝鮮半島的話，那又是怎麼發生的呢？文中寫道「近日多見栽植」，所以也許傳進的時期更早於1600年代。若是如此，我想到了一個途徑，那就是豐臣秀吉出兵朝鮮（1592—1598）。我認為是從日本派遣到朝鮮半島的士兵將辣椒帶進去，因為如後所述當時在日本，辣椒已經相當普及了。

再說，剛才的文獻中提到「辣椒含毒」，但這並非事實，辣椒是沒有毒性的。很可能是因為韓國人從來沒有體驗過如此強烈的辣味，驚訝之餘而認為有毒吧。此外，也可能是因為懷有戒心，因而傳播有毒的謠言。

大概是謠傳「辣椒有毒」的關係，辣椒在朝鮮半島的普及相當慢。因此，當時的泡菜並沒有使用辣椒。不過，泡菜的確是存在的。簡單的說，泡菜就是醃菜，也是自古流傳下來的傳統食品。據考證高麗時代的泡菜，除了蔬菜之外，也加入大蒜和薑作為主要辛香料，並且使用各種水果來增添泡菜的色澤。

實際上有記錄顯示，即使辣椒傳到朝鮮半島的100年後，也就是17世紀後期，辣椒還是沒有用於泡菜中。這點可從1670年編纂、李時明夫人著的《飲食知味方》中察知。這本書是一位夫人詳細記載自己製作的各種料理做法，讓家中出嫁的女子抄撰的記錄。書中有各種各樣的醃菜，但在泡菜的材料中，完全沒有辣椒的影子。

那麼，辣椒是從何時開始才用於泡菜中呢？對韓國料理很有研究的鄭大聲先生發現，1766年出版的《增補山林經濟》中，終於有了醃菜使用辣椒的記述。那份記述中提到，將帶葉的蘿蔔與海草、南瓜、茄子等蔬菜，混入辣椒、山椒、芥子等辛香料，再加入足量的蒜汁後醃漬。此外，現代各種口味的泡菜，幾乎都能這本書裡看到，像水分高、名為冬沉的水泡菜，還有白菜泡菜、茄子泡菜、山葵口味泡菜、牡犡泡菜等。

這裡值得注意的是，泡菜的材料不只限於蔬菜，也包含海鮮類，在後面亦會詳述。辣椒的辛辣成分辣椒素，有防止海鮮脂肪成分腐敗的功效，魚或肉的腥臭味也可以和辣椒充分調和。我想很可能辣椒與這種泡菜的結合，造就出後來的重口味辣泡菜，泡菜文化從此開花結果。

泡菜蓬勃發展的社會背景

如果這個推論正確，有一點頗令人好奇。那就是日本離朝鮮半島這麼近，為什麼沒有產生像泡菜這種食品呢？在日本，別說是泡菜了，辣椒只是七味粉的其中一味，兩國的差異是怎麼產生的呢？關於這一點，我先說結論，主要是因為朝鮮半島與日本的飲食文化大為不同所致。我們必須從歷史探源，才能了解它的緣由。

最早在朝鮮半島定居下來的貊族，原本來自中亞，是以畜牧為主的民族，朝鮮半島的名菜——燒肉，也源自於遙遠中亞遊牧民族的生活。但是四世紀時，由於佛教傳進朝鮮半島，禁止動物殺生，因此這個傳統斷絕了。佛教也傳進了日本，天武四年（675）天武天皇頒布「肉食禁止令」之後，日本維持了長達超過一千年的禁止殺生時代，直到明治維新才解禁。

但是，朝鮮半島的狀況卻不相同。1231年，成吉思汗率蒙古軍大舉入侵，高麗王朝成為蒙古的屬國。蒙古人輸入大量的牛馬供作食用，1276年，在濟州島大規模牧養、食用。當時，朝鮮半島遵從佛教戒律，禁止殺生和肉食，但後來一般大眾跟隨蒙古人開始吃肉，廣為流傳，於是朝鮮人恢復了肉食習慣。

但這裡產生了一個問題，就是吃肉時用的是什麼辛香料？當時辣椒尚未傳入，他們是用什麼調味呢？我們先來看看，朝鮮半島原本有什麼樣的辛香料吧。根據鄭的考據，18世紀中期，朝鮮半島用的辣味辛香料有山椒、薑、大蒜、胡椒、芥子等。而其中的山椒，在17世紀末的記錄中已是泡菜的材料之一。

那麼，這些辛香料中，有哪些會用在肉料理上呢？答案似乎以胡椒為主。辣椒傳入前，朝鮮半島已有胡椒，而且也跟肉料理十分契合。文獻中最早的記錄為1389年，琉球國向高麗國王進獻300斤胡椒。

蒙古人統治朝鮮半島130年後告終，但肉食的習慣並沒有消失。因為1392年高麗王朝滅亡，取而代之的朝鮮王朝採取排斥佛教，尊崇儒教的崇儒排佛政策。在這個政策下，殺生和肉食都獲得允許。於是肉食文化在朝鮮半島深入廣泛進入民眾的生活。

從這時開始，胡椒的進口連年增加，正式與百姓的生活有了交集。而且整個朝鮮王朝時代，胡椒主要都由日本進口。事實上，胡椒本為原產於熱帶亞洲的作物，不論是朝鮮半島或日本都不能栽種。因此，胡椒是從南蠻渡海而來的交易品，一般是荷蘭船經過琉球國後帶來日本的。

但是，胡椒在禁止肉食的日本，幾乎無用武之地。因此，日本國內並不消費胡椒，而把它當成對朝鮮的交易品。此時，朝鮮半島已從禁食肉類的束縛中解脫，胡椒的進口，肯定有助於肉食文化更加根深柢固。

事實上，朝鮮半島不只食用牛和豬，連馬和狗的肉也都作為食品，而且不只吃肉，他們也吃內臟。作家伊莎貝拉．畢夏普（Isabella Bishop）1894年到1897年間到朝鮮旅行，寫下《朝鮮紀行》於1898年出版，根據她書中的描述，我們來看看當時的飲食狀態：

朝鮮人什麼都吃，配合季節，他們對狗肉的需求很高，四處都有繁殖食用狗。而豬肉、牛肉、魚肉和動物的內臟，有生的、有曬乾的，也有鹽漬，不管什麼鳥類或獵捕的野獸全都可以吃掉，一點也不浪費。家禽不去除頭、腳和內臟直接燒烤，口味可與「養肥的小牛」匹敵。烹調的方法未必重要，在漢江，我見過幾個漢子從魚身上摘去釣鉤後，沾了紅辣椒便連骨吃掉。

相關書摘 ▶在不擅用辣椒的歐洲，義大利竟有專屬的「辣椒學院」

書籍介紹

本文摘錄自《辣椒的世界史：橫跨歐亞非的尋味旅程，一場熱辣過癮的餐桌革命》，馬可孛羅出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：山本紀夫

譯者：陳嫻若

你知道嗎──

在過去時代，辣椒遠比黃金更有價值

小小辣椒竟然可以改變黑奴制度

衣索比亞人嗜辣成癮，連喝咖啡都加辣椒

在印度不僅用辣椒來煮咖哩，還順便用來驅趕惡鬼

近代中國有多位革命家嗜吃辣味，這可能與他們的出身地有密切關係！

15世紀末，航海家哥倫布的遠航不僅發現了新大陸，也收穫了比黃金更有價值的「辛」作物──辣椒。雖然中南美洲早在西元前七、八千年的古代就開始運用辣椒，但在哥倫布「發現」新大陸之前，舊大陸的人完全不認識這種作物。隨著航路的打通，辣椒才從原產地中南美洲開始傳播到世界各地，讓這種香料始為世界所識。

然而，才僅僅五百年間，它卻已經讓全世界的人們深深著迷。

辣椒最初傳入時，從謠傳這種東西「吃了會死人」，到被當作藥物、護身符、園藝植物，直至今日在世界飲食文化中肩負起重要使命，足可見辣椒的重要性。義大利的辣魚醬、匈牙利的招牌燉肉湯、衣索比亞的辣咖啡、印度的咖哩、四川的麻婆豆腐與豆瓣醬、朝鮮半島的泡菜、日本的京野菜……全世界料理中都能看見小小辣椒的身影，它為平淡的飲食生活帶來一抹亮色，在人們的舌尖上火辣熱舞，由此可見這紅色小辣椒的魅力非凡。

作者山本紀夫潛心研究辣椒長達40年，探索辣椒的腳步遍及世界各地，從原產地中南美洲為起點，往東繞行到歐洲、非洲、印度、中國、韓國，在日本結束。本書按地域來編排，並詳細介紹辣椒的傳播軌跡、馴化過程、栽培、用途、歷史文化、故事趣聞，看它如何豐富、改變人類的飲食文化與生活習慣，在世界各地掀起一場又一場的「餐桌革命」。

Photo Credit:馬可孛羅出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航