邦交國尋找的是「投資人」還是「恩人」？向台灣貸款45億的海地總統來台

台灣面臨外交危機，日前一度傳出與台灣邦交岌岌可危的加勒比海友邦「海地」，今（29）日總統摩依士（Jovenel Moise）率團來台訪問，總統蔡英文以隆重軍禮歡迎，下午更與摩依士共同簽署聯合公報，重申強化在各領域之合作。而根據分析，因為中國的干涉，海地的國際局面有了全然的改變。

蔡英文今天上午在總統府前廣場以盛大軍禮迎接摩依士一人行，不但與摩依士一起檢閱儀隊，更以21響禮砲歡迎。

蔡英文說，台灣和海地在地理位置上相隔遙遠，但共享自由民主價值，在許多領域也有長期深入的合作成果。兩國擁有62年邦誼，是相互扶持好友，海地長期支持台灣國際參與，去年聯合國大會總辯論時，總統閣下就親自為台灣仗義執言，今年四月也由外長致函世界衛生組織聲援台灣。接下來將安排農業、電力、科技產業等參訪行程，並與摩依士交換當前國際情勢意見。

（中央社）摩依士則向蔡英文說明他的施政主軸，並提到這次來訪是要跟蔡總統討論未來兩國發展合作的具體計畫，並為兩國關係注入新動能。

摩依士提到，海地外長羅迪格（Antonio Rodrigue）上次來訪時，回去向他表達，台灣有意願協助海地發展，他這次來訪，就是要跟蔡英文討論未來兩國發展合作的具體計畫。

摩依士說，兩國關係是基於長久的友誼，他並重申海地願意與台灣加強關係。他對蔡英文說，「今天在妳面前的是一位誠摯的朋友」，他非常期待在兩國關係上發展到新的階段，讓彼此成為策略夥伴關係，以便兩國關係能夠長久穩固。

摩依士提到，海地政府目前施政有七個主軸，策略統括在「改變列車」的概念底下，優先計畫包括，加強私人投資、農業現代化、促進基礎建設道路以及能源基礎建設發展。

摩依士指出，這個挑戰非常艱鉅的計畫，目的是要促進海地的就業以及經濟發展，以便為海地的國家發展奠定堅強的基礎；海地想發展的領域包括能源、農業、觀光、工程等等。

《台灣英文新聞》報導，本月稍早 ，台灣已經同意向海地貸款約1.5億美元（超過新台幣45億），用於電力化。2017年六月， 摩依士 承諾建立一個新的能源網路，在接下來的18到24個月內，每天24小時為該國提供電力 ，計劃中的電網將覆蓋600公里，並向16個主要城市和10個部門供電 。

聯合公報內容共有10項，其中，蔡總統重申肯定海地總統「改變列車」倡議並表示願提供協助，包括資助大型合作及其他共同利益領域之計畫。兩國元首也達成共識，同意成立高階工作小組，並納入台灣及海地的資源，在60天內共同規劃海地經濟發展、基礎建設及吸引投資等事項及新的合作條件。

海地總統也承諾將致力強化兩國友誼及休戚與共的情誼，重申支持台灣參與世界衛生大會（WHA）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）及國際民航組織（ICAO）等國際組織的活動。

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摩依士提到，中華民國台灣是一個模範，不到50年的期間，台灣就完成現代化工作，而且憑著人民勇氣與膽識，變成世界首屈一指的經濟體；他相信，海地可以從台灣的發展擷取很多經驗。

摩依士提到，海地在全國各地開發道路建設；建置電力網，要讓海地達成24小時供電計畫；海地開放外資直接投資，盼達成國家經濟成長與就業；海地也希望利用本身優越地緣位置，在加勒比海扮演不可忽視的角色。

摩依士指出，為達成國家發展，海地需要仰賴友邦，尤其，更需要仰賴台灣；兩國有長達62年邦誼關係，海地希望兩國關係更加推展，尤其能達成新的階段，以便海地政府能完成施政的七大主軸。

新崛起的政治中心：海地對台灣、中國、與美國的意義

《 邁阿密先驅報 》報導，海地觀察人士表示，鄰近的多明尼加與海地，已成為中國與台灣政治角力的區域，甚至海地可能會利用目前的情勢，來與美國談判。

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歐巴馬 政府前拉美顧問丹尼爾埃里克森（ Daniel Erikson）指出， 「海地今天處於一個獨特的位置，因為中國與台灣的外交戰，這座島嶼成為重要的引爆中心點。問題在於， 海地是否想利用這一新的優勢來加強與台灣的關係、討好美國；又或者它會決定，斷絕與台灣的關係並擁抱中國。」

川普政府正逐步減少外援，在2019年7月以前，美國政府將註銷超過對5萬名海地人的臨時保護。

埃里克森認為，海地需要 大幅度增加外資以促進經濟增長，而這將嚴重影響它與台灣的談判。

海地總統摩依士正面臨國內外而來、越來越大的壓力。財政赤字的海地，目前正等著9月獲得來自美洲開發銀行、歐盟和世界銀行 9600萬美元的金援 。與此同時，摩依士需要經費來進行他的「改變列車」計畫，但同時也面對來自勞工的壓力，要求提升工資、並且滿足其他的社會福利。

「海地把中國的錢看作是『明天的錢』，而台灣是可以在今天更快拿到的錢，用來幫助他們得到一些解脫，以便他們能夠治理。」一名官員指出， 雖然海地與台灣的外交關係可以追溯到62年前，但中國商務辦公室也在1993年成立於海地。

除了 對海地 的黃金、銅和白銀感興趣，海地高階 政府官員表示，中國的利益更實際。與擁有眾多美國投資者的多明尼加共和國不同，中國人在海地沒有競爭，而當地為開發的區域，對中國建築商來說，也能創造財富。另外，海地與美國鄰近，在海地製造成衣並免稅送到美國，以及與美國的外交關係，也對中國的地緣政治利益具吸引力。

《台灣英文新聞》報導， 隨著中國願意提供數十億美元的貸款、作為 其誘惑第三世界領導人以換取與台灣斷交的 戰略 ，許多人擔心海地可能成為下一個。 作為台灣最後一個加勒比海地區的盟友之一，海地發現自己處於一個不尋常的地位，就是有兩個願意提供大筆資金的追求者向他們支持，而這一次該國正在尋求從慈善轉向長遠期的發展。

海地前財政和商務部長威爾遜·拉洛（ Wilson Laleau） 告訴《 邁阿密先驅報 》 ，「台灣是一位長期的朋友...... 但海地正在尋找其利益所在。」 拉洛接著說，該國已經轉向尋找投資者而不是「恩人」：

“我們正在與所有人交談，看看有什麼可能的我們正在尋找盟友，希望與我們一起投資的合作夥伴。我們不是在尋找傳統的援助，也不是尋找慈善事業的人，這就是海地它所處的狀況。“

摩依士一行人，將在台灣待到6月1日，在台期間將規劃拜會台灣電力公司，參訪行政院農業委員會農業試驗所、台北市文山區台北變電所、台灣電力公司明潭發電廠、中部科學工業園區、桃園大賀良質米農場、台灣水泥股份有限公司，並出席「台商赴海地投資」說明會。

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核稿編輯：羊正鈺