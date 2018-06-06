馬來西亞經典華人小吃：中西合併的海南咖啡怎麼點？

文：陳靜宜

在大馬，喝上一杯中西合併的海南咖啡，是能最直接體驗當地庶民生活的方式。為何稱為海南咖啡，而不是英國咖啡或福建咖啡呢？食物名之所以冠上「海南」，是因為海南人下南洋時，採礦工作被廣東人佔去、碼頭工作被福建人佔去，海南人能從事的工作有限，於是到英國人或峇峇娘惹家中幫廚，俗稱「cooky」，一聽到這個名詞，人們便會聯想到海南人。

殖民時代結束後，海南人在坊間開起茶室，藉此將英國人吃麵包與喝咖啡的習慣帶進庶民生活中，由於是經由海南人所廣布，因此食物名稱前會加上「海南」二字，包括海南咖啡、海南麵包、海南咖哩、海南雞扒等。一般來說，海南人賣麵包、咖啡有品牌掛保證的效果，海南人也普遍被認為廚藝較好。

大馬是咖啡原產國，一般茶餐室使用的多是南洋咖啡，這種摻了雜質的羅布斯塔深焙咖啡豆，沖出來的咖啡焦苦味十足，那是當地人一天的開始，也是生活中不可或缺的逗點。咖啡原不該有雜質，不過烘豆工廠為了降低成本或者調整風味，而將麥粒、玉米粒、焦糖等混入咖啡裡以增加重量，並以人造奶油或棕櫚油炒製，供貨時咖啡豆已磨成粗顆粒狀使買方難以察覺，然而咖啡味道與口感想當然耳不會太好，為了掩蓋原物料的缺點，就需要靠奶水、沖泡技巧等方式來調整，那麼就非以人之力不可了，其中最主要的靈魂人物便是海南人。

到大馬喝海南咖啡，一口一口包含了英國的殖民背景、中國華南移民的墾荒開拓史，再加上海南人在有限條件裡展現的努力，使咖啡不再只是咖啡，喝到的是歷史是風情，如此獨一無二，還不準備來上一杯嗎？

海南咖啡怎麼點？

記得第一次喝海南咖啡時，我告訴當地朋友我要喝不加糖、不加奶的黑咖啡，朋友略帶遲疑地點點頭，為我點了一杯原汁原味的「咖啡烏可頌（KOPI O KOSONG）」。我一喝才知道，大馬海南咖啡所展現的苦，跟我之前所喝過咖啡的苦完全是兩回事，我在台灣喝到的咖啡像毛筆墨色，透過水分跟力道不同能帶出深淺度，那個黑有彈性、有變化。

海南咖啡的苦像是無底深淵，伸手不見五指，眼睛開跟閤看到是相同的黑，像一開始便給致命的一擊，因為致命，就沒有後面，通通死掉了。自此之後，我只知道不要點咖啡烏可頌，其他什麼都可以，那個咖啡之苦似乎是用來幫襯生命之苦，離鄉背井的苦、思鄉的苦、苦力的苦、貧窮的苦、飢餓的苦，每一種苦都足以致命，苦不是單一存在，而是像棉被似地苦力的苦、貧窮的苦、飢餓的苦，每一種苦都足以致命，苦不是單一存在，而是像棉被似地上天帶給人們的考驗（或者玩笑）—咖啡烏可頌的苦像在回顧生活的苦，無所遮掩、無所遁逃，一口一口吞入心底到胃裡。總之，到茶餐室懂得點飲料是很重要的。

我聽說點海南咖啡時，就算店家一樣拉沖咖啡，生客跟熟客喝到的味道卻會不一樣，這跟是否換了新粉、咖啡粉用量都有關係。有些店家欺生，就用已經使用過的咖啡粉繼續沖泡，光有顏色卻萃取不出什麼香氣；還有的店家雖然舀了新粉沖泡，不過粉量卻不像熟客那麼足。即便如此，到茶餐室還是試著點點看吧，一回生二回熟，我在吉隆坡茨廠街的何九茶店報到了兩三天後就變熟客了，至於咖啡有沒有越變越好喝？嘿嘿，人熟了什麼都好吃好喝。到了茶餐室該怎麼點咖啡呢？有些店家牆上會貼上飲料菜單表，看起來複雜，卻是有規則可循。如果沒有菜單表，也可以對照下表來點選，表中的發音近似福建話，至於為什麼海南人開的店，產品卻以福建話發音？關於這個問題，當地人的答案也莫衷一是。

其中最普遍、最多人點的是咖啡（KOPI），指的是黑咖啡加煉奶與淡奶；而咖啡烏（KOPI O）在福建話中意指「烏咖啡」，也就是黑咖啡，然而它只是看起來黑，其實加了白糖。有此一說，英國人點咖啡會說「黑咖啡」（Blackcoffee）」，這個「烏」也可能是這樣轉譯而來。

真正全黑的咖啡是「咖啡烏可頌（KOPI O KOSONG ）」，「KOSONG」是馬來語中空空如也的意思，也就是咖啡裡什麼也沒有。至於「咖啡西 KOPI C「是黑咖啡加淡奶和白糖，這個「C」代號普遍被認為是當時知名淡奶品牌「Carnation Milk（三花奶水）」的「C」開頭，罐上有三朵康乃馨為標記。弄清楚了咖啡的點法，茶（THE）的部分就可以大致比照辦理。

此外，如果要喝冰的，則在品項名後加福建話的「冰（Peng）」或馬來話的「哎思（Ais）」，舉例來說，點冰咖啡就說「咖啡冰（KOPI Peng）」或「咖啡哎思（KOPI Ais）」。光是咖啡就可以同時集馬來話、福建話、英文於一詞，從這裡你是否也感受到大馬語言多樣而強大的威力呢？

Photo Credit：聯經出版

海南咖啡的煮法與喝法

怎麼樣才算得上好喝的海南咖啡？無論KOPI或THE，一致追求的標準就是「細滑」。大馬知名連鎖餐廳PappaRich（金爸爸）表示，KOPI同時使用煉奶跟淡奶，雖然都是奶製品，但兩者功用不同，淡奶主要是使咖啡口感細、滑、順，而煉奶則是帶出甜味與香氣。

每家茶室的沖煮方式都不同，以PappaRich為例，首先以熱水溫熱咖啡壺，再將磨好的咖啡粉放入空壺中以攪拌棒攪拌，再加入熱水燜蒸兩分鐘，連同咖啡壺的出水孔也蓋住來燜。接著用細長茶袋對沖兩次，拉沖時動作緩慢使其充分萃取，最後再加入兩匙熱開水稀釋，並將沖煮好的咖啡放入保溫壺保溫，這便是「咖啡原汁」，可因應客人點的不同商品進行加工調配，須在一小時內使用完，留存過久的咖啡會出酸味，超過一小時就要倒掉不用。

自小在家族開的海南咖啡店長大的陳明記老闆陳鈺培說，海南人認為幫助咖啡中的空氣排出，能使咖啡達到滑順細緻的效果，因此早年師傅會用鐵湯匙快速攪拌，以幫助咖啡「排氣」。攪拌過程中，湯匙會連帶撞擊到杯緣，過去在海南人經營的咖啡店裡，整家店都是叮叮叮的聲音，這是需要練就的技巧，如果功力不好就會使得咖啡在攪拌過程中四處噴濺。現在比較講究的店家，會改用小型不鏽鋼攪拌器，透過雙手搓動使其在咖啡液體中旋轉，認為這同樣能達到「排氣」效果。

咖啡杯須先以熱水溫杯，KOPI的作法是在杯底先倒入濃稠的煉奶，再分別倒入淡奶與咖啡。喝KOPI是有技巧的，濃稠煉奶沉在咖啡杯底部，淡奶與咖啡則在上層，透過湯匙攪拌程度可控制甜度與濃度。若不想喝太甜，那麼只要輕輕攪動煉奶的上層，使其與咖啡混合；若愛喝甜一點，就充分攪拌，便會咖啡甜、奶味重。

當地普遍認為沖煮咖啡需要用滾沸的水，沖出的咖啡才香，我則猜想咖啡在拉沖萃取過程會降溫，而淡奶是直接從罐頭倒出，屬於常溫，兩者都會壓低咖啡最終溫度，而當地人又追求咖啡燙口的標準，在溫度與速度的壓力下，以滾沸開水沖泡咖啡便成為一種必然。

咖啡無論是在茶袋或茶壺自高處拉沖，結果往往會溢出杯外，在杯緣掛著如蠟滴般的咖啡痕，彷彿說明咖啡有多稠多濃。濃稠咖啡沿著杯緣掛汁，光看到這樣的畫面，內心就會升起某種安心感。

我則喜愛玩一個自己發明的咖啡小遊戲，每次只喝一口，有時大口有時小口，接著停頓久一點的時間，讓杯緣隨著咖啡的水平面，留下一圈圈寬窄不一的咖啡痕，是時光的刻印，我稱它「咖啡年輪」。

相關書摘 ►馬來西亞經典華人小吃：肉骨茶是喝湯還是吃肉？

書籍介紹

本文摘錄自《啊，這味道：深入馬來西亞市井巷弄，嚐一口有情有味華人小吃》，聯經出版

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作者：陳靜宜

全台灣第一本馬來西亞華人飲食文化專書！

肉骨茶、海南雞飯、福建薄餅……這味道，是記憶中似曾相識的美味，也是華人魂牽夢縈的原鄉況味。

早年華人移民東南亞的人數眾多，源自於原鄉的飲食也跟著開枝散葉，馬來西亞有的城市仍保留著華人傳統飲食，也有與當地飲食融合後產生的特色飲食。

儘管我們樂於享受馬來西亞的美食，對於大馬食材與飲食文化卻往往知其然而不知其所以然。例如肉骨茶的「茶」不是源自「茶葉」而是「人名」，那麼為什麼這道菜要叫做「肉骨茶」？又如提到「海南雞飯」，我們腦海裡往往第一個聯想到新加坡，殊不知它其實源自大馬；而在地的海南咖啡都會附上一根中式調羹，究竟所為何來？福建麵與一代歌后鄧麗君之間又有什麼不為人知的軼事？

作者陳靜宜受大馬知名飲食作家林金城啟發，長期鑽研馬來西亞飲食文化，每每遠赴吉隆坡、怡保、麻六甲、檳城等地，親自品嚐各式華人美食，採訪其人其店，記錄「吃一次少一次」的道地小吃。她以馬來西亞的人和食物為主軸，囊括福建、潮州、廣東系的經典小吃，如福建薄餅、肉骨茶、海南雞飯、廣東豬腸粉、潮州炒粿條、華人沙嗲等。寫馬來西亞食物激盪出的辛甘鹹香，也寫背後的華工歷史與庶民文化；寫馬來西亞小吃的誕生與淵源，也寫老店與老時代的軼聞野史，大馬風味盡在筆下、在書中，進而瀰漫在空氣裡，使讀者隨之勾起食欲與玩興，更為馬來西亞的飲食做了精采的見證。

Photo Credit：聯經出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰