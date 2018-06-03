從復仇者聯盟的六顆寶石，介紹印度哲學「四大元素」理論

這篇文章將簡單介紹「六顆寶石」與印度哲學的「四大元素」理論，進而提出印度哲學理論源自認知訓練經驗的可驗證性。

一、有關六個寶石

電影中是由奇異博士與他的朋友揭示了六個寶石的重要性，提到它們是宇宙爆炸後噴發出的六個元素精華，掌握者可以掌握整個宇宙。

這種「元素」論在許多文化早期似乎都出現過，包括中國的五行說、埃及人的三元素學說，以及阿那克西曼德的四元素論，不過基於我之前寫過一篇奇異博士與印度哲學的關係，所以本文就以印度哲學的元素說來談論。

印度哲學傳統提出的元素是「四大說」，認為地、水、火、風四大元素，是構成物質世界的基礎。這裡的四大不是指四個東西，而是四種能量：堅固（地大）、濕潤與凝結（水大）、溫暖與成長（火大）、流動（風大）。而正因為物質世界是由四大構成的，所以也稱為「四大生」。

到了佛法中、特別是大乘佛法裡面，加上了「空大」，也就是虛空、空間這個存在，不過有關於虛空到底是一個元素還是一個概念，在大小乘佛法中辯論不休。根據大乘佛法的看法，更傾向於視「大」為一種「可能性」而不是物質元素，因此將虛空算到「大」的範疇中就合理許多。

後期的哲學則提出了「六大」的概念：在地、水、火、風、空的基礎之上，加上了「識大」，正式把物質與精神都算在基本元素中；這個說法跟六顆寶石的主張滿類似的，六種元素不單單只是物質界的基礎，更是構成精神、意識與時間的源頭。

二、掌握六顆寶石與死亡？

從現有文獻來看，印度哲學的元素理論在佛法中得到較充分的發展與保留──佛法將元素論鎖定在我們人類的「肉體上」來分析與探討，詮釋這些元素的作用與其缺一不可的關係。

而《大毘婆沙論》以問答的方式，陳述了如果我們的肉體缺少了四大的任何一種，會有什麼問題：

問：「此四大種，於一切時不相離耶？」 答：「如是，云何知然？如《入胎經》說：「佛告慶喜（阿難），初羯邏藍（受精卵）若有地界，無水界者，便應乾散，今不散者，水所攝故。若有水界。無地界者，便應流治，今不流者，地所持故。若有地、水，無火界者，便應臭爛，今不爛者，火所熟故。若有三界，無風界者，應不增長，今增長者，風所動故。」

從身為一個受精卵開始，我們就由這四大元素構成了肉體並促成成長。

《復仇者聯盟3》中，當薩諾斯掌握了六顆寶石並啟動消滅人類的機制後，人們都是以「化成灰」的形式來消失；如果以上面所引述的論文來看，那似乎是把人體身中的「水」這個元素抽走了，所以才會「乾、散」。

三、四大的核心──氣息

印度哲學的特色有別於純粹理性的思考，或是對社會行為的分析，而是建立在高強度的認知訓練與經驗上。

各派的練習一致主張，對「氣息」的專注與控制，是讓自心可以更熟悉「自身」的方式。主要原因在於，氣息本身是「火大」，也就是溫暖這個元素的載體，而正是這股力量促成我們身體的成長與健康。

《雜阿含經》中甚至更認為，氣息本身是我們生命的核心元素與載體：「壽、煖、識三法捨離名死。」

其次，《瑜珈經》認為，要達到超然的瑜伽境界，必須有控制氣息的基礎，專有名詞稱之為調息（Pranayama）；而佛法更主張，透過對氣息的定位、觀察與分析，可以讓內心進入非常穩定、幾近寂靜（Shanti）的狀態。

相對於當時全心投入強度認知訓練的沙門（Sharman）、婆羅門（Brahmin），一般人有忙碌的生活必須經營，所以大部分的學派都鼓勵大家在每天早上或晚上，工作開始前或開始後，花一點時間來做「專注呼吸」的練習，努力讓我們在汲汲營營的日常生活中，找到一點點與寂靜相處的機會。這種作法可說是現在非常流行的「早晨儀式」的前身。

專注力的練習，除了能夠提升我們的工作能力，以及面對壓力的能力，另外一個重要的作用是，它能夠讓我們更熟悉自己的肉體，這種過程就像運動一樣，能夠助長我們的自信。

詳細的原因會在之後的文章中有更多的討論。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航