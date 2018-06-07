《非虛構寫作指南》：決定文章生死的「導言」該怎麼寫？

文：威廉・金瑟（William Zinsser）

在任何文章中，最重要的句子就是第一句話。如果不能吸引讀者繼續看第二句，你的文章就宣告死亡了；如果第二句話無法吸引讀者繼續看第三句，你的文章也同樣宣告不治。像這樣的進展，一句一句牽引著讀者往下看，直到他上勾為止，正是作者必須建構的一個決定文章生死的單元──「導言」。

導言應該多長？要一段或兩段？四段或五段？這並沒有絕對的答案。有些導言只有一、兩個掛滿誘餌的句子，就足以吸引讀者上勾；其他導言則慢條斯里地鋪陳了好幾頁，緩慢而穩定吸引住讀者。每篇文章都有不同的問題，唯一有效的檢驗方式就是：有沒有用？你的導言未必是全世界寫得最好的，但是只要能夠完成它應該做好的工作，你就應該謝天謝地，繼續往下寫。

有時候，導言的長度取決於你的目標讀者。文學評論的讀者期待作者多一點東拉西扯，他們願意跟隨作者慢慢地兜圈子，慢慢地走向最終的目的地，一邊品味作者悠閒的腳步，看看他們什麼時候才會現身。然而，我並不鼓勵你們期望每位讀者都有這樣的耐心，因為讀者總是想要很快就知道你的文章有什麼看頭。

因此，你的導言必須立刻吸引住他們，然後逼著他們看下去。要哄騙讀者上勾，你的導言必須新鮮、新奇、矛盾、幽默、驚喜，或是提出不尋常的意見、有趣的事實或問題。什麼都可以，只要能夠勾起讀者的好奇心，拉住他們的袖子往前走就行了。

其次，導言必須發揮真正的功能，提供堅實的細節告訴讀者：你為什麼要寫這篇文章，他們又為什麼要看。你不必詳述理由，但要多哄讀者一點，保持他們的好奇心。

接著，開始構建文章。每一段都要增強前一段的內容，多花點心思去補充細節，不必老想著要如何迎合讀者；但是要特別注意每一段的最後一句，試著讓最後一句增添一絲幽默或驚喜，就像脫口秀必須不時抖個笑點一樣，讓讀者會心一笑，就至少能讓他們多看一段。

我們來看看幾個導言的例子，它們的節奏不同，但是都同樣維持緊迫盯人的壓力。我先舉自己寫的兩篇專欄文章為例，這兩篇文章最早分別刊登在《生活》（Life）和《展望》（Look）這兩份雜誌──根據讀者來函，雜誌的顧客主要都在理髮廳、美髮沙龍、飛機、診所候診區。（有份來函上寫：「那天我在剪頭髮的時候，看到你的大作。」）我之所以要提這一點，是為了提醒你們：有很多讀者都是在吹風機底下閱讀，而不是在檯燈底下，作者可沒有太多時間用來鬼扯。

第一段導言出自一篇名為〈封鎖雞肉香腸〉（Block That Chickenfurter）的文章：

我經常在想：熱狗裡到底有什麼東西？現在我知道了，但我寧可不知道。

兩個很短的句子，但是卻讓人忍不住想要往下看第二段。

我的困擾從農業部公布了熱狗的所有合法成分開始，他們這麼做是因為家禽業者要求農業部放寬規定，讓雞肉也可以加進熱狗中。換言之，雞肉香腸是否可以在豬肉香腸的國度裡過著幸福快樂的日子呢？

一句話說明寫這篇專欄的原因。然後就是一個笑點，回復原本輕鬆的語氣。

農業部針對此一問題發出了一千零六十六份問卷，結果大部分意見都是反對的。這麼看來，這樣的念頭連想都不該想。其中一名婦女的答案，最能完整表達社會大眾的情緒：「我絕對不吃任何有羽毛的肉！」

另外一個事實，另外一個笑點。如果你的運氣夠好，能夠找到跟這句話一樣好笑的話可以引用，那麼無論如何都要想辦法寫進文章中。接著，這篇文章再仔細說明農業部認定可以做成熱狗的材料──一長串的清單，包括「牛、羊、豬或山羊身上可食用的肌肉，可以取自橫隔膜、心臟或食道⋯⋯（但是不包括）嘴唇、鼻子、耳朵上的肉。」

然後，文章開始描述──當然，讀者的食道肌肉難免也開始不由自主地反射動作──家禽業者與豬肉香腸業者之間的爭議，並且由此點出這篇文章的重點：任何東西，只要稍微像熱狗，美國人都願意吃。到最後才點出整篇文章最大的重點，就是暗示美國人從來就不知道──或者是不在乎──他們吃的食物裡究竟有什麼東西。整篇文章的風格維持輕鬆的語氣，偶爾帶有一點幽默；我用無厘頭的導言吸引讀者，結果內容比他們預期的要嚴肅得多。

節奏緩慢的導言必須靠維持讀者的好奇心來吸引他們，不能只靠幽默。下面介紹的導言出自一篇名為〈謝天謝地，還好有球迷〉（Thank God for Nuts）的文章。

行文至此，已經安全地讓讀者上勾了。作家最艱困的工作也就告一段落。

引述這段文字的用意，在於提醒大家：作家的救星通常不是他們的風格，而是他們能夠發掘的一些奇特事實。我到古柏鎮去，花了一整個下午在博物館裡抄筆記；不管走到哪裡，都感受到一股懷舊之情推推攘攘而來。我帶著崇敬虔誠之心，看著盧・賈里格的衣櫃和布朗・湯姆森贏球的球棒；我坐在從馬球球場搬來的正面看台座位，用沒有鞋釘的鞋底磨蹭著從艾比斯球場搬來的本壘板 [2]，並且盡責地抄下所有可能有用的標籤和說明文字。

「這是泰德跑完所有壘包，回到本壘板，結束棒球生涯時所穿的那雙鞋。」有個標籤註記著泰德・威廉斯在最後一次上場打擊，一棒轟出那支著名的全壘打時所穿的球鞋，這雙鞋比華特・強生的那雙要完整得多，後者的那雙鞋側面都爛掉了，不過說明文字卻提供了讓人心悅誠服的理由，正是棒球迷想要知道的資訊──「我站上投手板時，我的雙腳一定非常舒服。」偉大的華特如是說。

博物館在下午五點關門，我回到汽車旅館，對於自己的回憶和研究都感到很滿意。但是直覺卻叫我隔天早上再去一趟，而我正是在那個時候才看到伯利・葛萊姆斯那片濕滑的榆樹皮，讓我想到一個完美的導言。它到現在依然完美。

這個故事給我們的啟示是：你蒐集的資料永遠都要比實際用到的更多。每篇文章的好壞，跟你蒐集的資料中剩餘部分的多寡成正比；你從蒐集的資料中選擇一些最適合的部分寫入文章，剩得愈多，表示文章的底子愈堅實。但是你也不能永遠都在蒐集資料，總是必須在某一個時間點停止研究，開始動筆。

另外一個啟示則是：你必須到處尋找材料，而不只是閱讀那些顯而易見的資料來源、訪問那些顯而易見的人物。在美國的公路上，多看看路邊的標誌、廣告牌，看看上面寫的那些垃圾文字；看看包裹的標籤、玩具的使用說明書、藥品包裝上的聲明，甚至牆上的塗鴉；看看電力公司、電話公司、銀行每個月寄給你的帳單裡夾帶的那些誇口自負的廣告傳單；看看菜單、目錄、郵寄的印刷品；留意探索報紙上不起眼的角落──你可以從大家需要什麼樣的陽台配件，看出這個社會的發展趨勢。我們每天看到的風景，都充滿了各種荒謬的訊息與徵兆；留意這些小細節，他們不止帶有社會意涵，也經常相當古怪，足以讓你寫成與眾不同的導言。

講到與眾不同的導言，倒是有許多種導言是我最好永遠別看到的。其中一種就是未來的考古學家：「如果未來的考古學家看到我們文明的遺跡，他們會認為投幣式的自動點唱機是什麼東西呢？」看到這裡，我就已經厭倦這個人了，而他甚至還沒有出現呢。另一個讓我感到厭煩的，則是火星來的訪客：「如果有火星上的生物降落我們這個星球，看到一群衣不蔽體的地球人躺在沙地上燒烤著自己的皮膚，一定會大吃一驚！」此外，我也對剛好在「不久之前的某一天」或是剛好在最近的某個週六午後發生的事情感到不耐煩：「不久之前的某一天，有個塌鼻子的小男孩帶著他名叫泰利的狗，在紐澤西州帕拉默市郊的田裡散步，突然看到一個很像氣球的怪東西從地面冒了出來。」還有，我也對那種誰跟誰有什麼共通之處的導言感到厭煩：「約瑟夫・史達林、道格拉斯・麥克阿瑟、盧德維克・維根斯坦、薛伍德・安德森、豪赫爾・路易斯・波赫士、黑澤明之間有什麼共通之處？他們都喜歡西部片。」讓未來的考古學家、火星人和塌鼻子男孩都三振出局吧。讓你的導言多一點新鮮的想法或是細節。

譯註 [1] 羅塞塔石碑（Rosetta Stone）是公元前一百九十六年刻有埃及國王托勒密五世詔書的一塊石碑。由於石碑上用希臘文、古埃及文和當時的通俗文字刻了同樣的內容，使得近代的考古學家得以有機會對照各語言版本的內容，解讀出已經失傳千餘年的埃及象形文之意義與結構，成為近代研究古埃及歷史的重要里程碑。 [2] 馬球球場（Polo Grounds）和艾比斯球場（Ebbets Field）都是紐約市已經廢棄拆除的棒球場，分別是前紐約巨人隊和布魯克林道奇隊的主場。

相關書摘 ▶《非虛構寫作指南》：好的寫作靠的是一致性，「小」才是王道

書籍介紹

本文摘錄自《非虛構寫作指南：從構思、下筆到寫出風格，橫跨兩世紀，影響百萬人的寫作聖經》，臉譜出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：威廉・金瑟（William Zinsser）

譯者：劉泗翰

不論在什麼時代，透過什麼媒介或語言，好文章都有著共通的特質，要寫得好，也有法則可循。透過這本書，美國一代非虛構寫作名師威廉・金瑟想告訴你的，就是這些根本的寫作關鍵。而這本被《紐約時報》奉為「寫作者聖經」、已暢銷四十年不墜的《非虛構寫作指南》，正是他長年經驗與思想的集結。

在書中，他將寫作的精要分為「原則」、「方法」、「形式」、「態度」四大部分，拆解寫出好文章的竅門，並進一步實際說明七大非虛構寫作領域的書寫技藝，以及解析經典文章好在哪裡，可以如何借鏡：

人物訪談裡最生動的文字，莫過於某人講述他在想什麼或做什麼──而且是以他自己的話來說。

寫科技領域時，寫出「線性結構」的句子才是王道，並要想像它是一個倒金字塔，從狹窄的事實開始著手。

商務上的寫作也可以有點溫度：多用第一人稱和主動動詞。要記得讀者認同的是人，而不是「獲利率」這樣的抽象名詞，或是沒有生命的句型結構。

藝術評論最重要的就是要提出個人觀點且堅定表達立場，不能到了最後一刻突然規避問題，削弱文章的力道。

在書中，金瑟以清晰溫暖的筆法和我們分享他對寫作的所有心得，毫不藏私。只要你想學習寫作，不論想寫的是人物、地方、科技、商業、運動、藝術或是你自己，這本書都將給你實際指引，教你如何寫出有人味及溫度、獨具風格的好文章。

Photo Credit: 臉譜出版

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航