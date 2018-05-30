苗栗縣議會退回「石虎保育條例」：公部門和地方開發恐受限

（中央社）

為保護瀕臨絕種保育類動物石虎，苗栗縣政府擬定《石虎保育自治條例》草案送交苗栗縣議會審議，不過昨（29）日遭議員質疑可能導致開發受限，全案決議退回研議。

根據研究，石虎數量全台僅存不到500隻，其中約7成棲息於苗栗縣淺山地區，近年來因道路開發，不斷傳出石虎遭路殺事件，苗栗縣政府因此訂定《石虎保育自治條例》草案，規定縣府及所屬單位在棲地內興辦公共工程開發面積逾1公頃或闢路逾1公里，應事先向石虎生態保育背景專家諮詢，來確定工程是否需要迴避、減量、或其他生態補償措施，並採取對環境友善的工法，希望減少開發行為對石虎棲地的衝擊。

苗栗縣農業處處長陳錦俊表示，因為自治條例不是法律，目前只能規範縣政府以及附屬行政機關而已，各地鄉鎮市公所是獨立的自治機關，條例不能侵犯自治權限，不過保育石虎人人有責，相信基層公所一定也會遵循此條例的。

苗栗縣政府農業處指出，《石虎保育自治條例》在石虎棲地劃設公告、指定應啟動機制之公共工程規劃、時間點、專家諮詢、施工方法、生態保育背景專家人才庫公告、石虎保育推動小組設置等方面，都有明確規範。

不過，苗栗縣議會第四審查會小組召集人林寶珠指出，針對《石虎保育自治條例》，經小組成員充分討論，認為自治條例規定「開發面積逾1公頃或闢路逾1公里，應事先向石虎生態保育背景專家諮詢」的規定，恐怕造成公部門以及縣民開發受限。

苗栗縣議員韓茂賢表示，苗栗縣山多田少，《石虎保育自治條例》可能不利苗栗縣長久發展，經討論再三，議會決議全案退回，要求縣政府研擬更周延的條例規定，再行提案審議。

《自由時報》報導，縣議員韓茂賢也補充，石虎最大的「天敵」是人類，並認為應加強對人類管理、訓練及教育等，強化人對石虎相關的保育觀念，並說「苗栗縣山林多於田地，此條例對苗栗縣長期的發展來說相當不利，一旦劃設之後開發將會處處受限。」

縣議員韓茂賢也指出，多數支持石虎保育，但不能無限上綱，以三義外環道、工業區土地使用及裕隆試車道等開發案，都因石虎保育人士要求進入2階段環評，需費時2年，開發緩不濟急。

《中國時報》報導，三義鄉籍縣議員韓茂賢透露，審查會有2位綠營、7位藍營縣議員，針對石虎保育條例進行討論時，意外出現全數一致支持擱置的結論。

不只苗栗，台中也有《石虎保育自治條例》

《聯合報》報導，台中市府制定的《石虎保育自治條例》，今年3月草案已在市政會議通過，預計6月中旬在議會審議後公告實施，但議員恐也有不同意見。

台中市府與苗栗縣政府也簽訂「跨域石虎保育合作備忘錄」，共享研究調查資源，建構台中、苗栗間大安溪石虎遷徙的生態廊道。中市農業局指出，已先在台中進行石虎族群調查，后里、新社、東勢、北屯等都發現石虎蹤跡。

《自由時報》報導，台中市農業局目前已先進行族群調查，在后里、新社、東勢、北屯等區發現石虎蹤跡，為進一步守護石虎，市府盼透過減少環境用藥、防止路殺等措施，成為社會的共識；並藉由明確條例法案，有一個作業準則，維護農村生態及營造友善環境，讓各單位共同拯救石虎的生態棲地。

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核稿編輯：楊士範