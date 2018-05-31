西藏國家足球隊開踢：尋求獨立的國家參與「叛逆」世界盃

文：Kaya Burgess《泰晤士報》

譯：觀念座標

2018年世界盃足球賽的冠軍奬落誰家？巴西、德國、英格蘭等隊可能要先等等，因為圖伯特（西藏）、北賽普勒斯、曼島（Isle of Man）將會搶先角逐此一頭銜。

國際足總（FIFA）所辦的世界盃在俄國開踢之前，「叛逆」世界盃（”rebel" world cup）先在5月31日於倫敦開踢，參與者是來自16個未受承認的國家、尋求獨立的地區、少數族群、僑居異國的群體，16個隊伍將代表3.34億人參賽。

所有參賽的隊伍都不受國際足球總會承認，這意謂著他們都沒有資格跟其他主權國家的足球隊比賽。於是，他們加入了「獨立足球協會聯合會」（Confederation of Independent Football Associations，CONIFA），在倫敦郊區、以及各個未加入英超的足球場地舉行比賽。

16個隊伍中，至少有30名足球員曾經參加歐洲頂尖足球賽——例如歐洲冠軍聯賽——甚至有一位足球員曾經在南非參與過2010年世界盃比賽。

一些參與的隊伍屬於未獲國際承認，但自認為主權獨立的國家，這包括被土耳其統治的北賽普勒斯；被中國管轄、但流亡政府宣布獨立的圖伯特（西藏）。圖伯特的足球隊，在前往英國比賽前，還曾特地前往印度會見達賴喇嘛，請求祝福。

北賽普勒斯的隊長卡瑪利（Orcun Kamali）表示：「我國國人能支持自己的國家代表隊、球員可以代表我們共和國參賽，是令人感到驕傲的事。足球是讓大家團結起來的橋樑。」

最受看好、具有冠軍相的隊伍是來自北義大利、曾經有過獨立呼聲的帕達尼亞隊（Padania），還有來自美國、加拿大兩國交界、位在北美洲西岸地區的卡斯卡迪亞（Cascadia）。上一屆叛逆世界盃的冠軍得主，則是阿布哈茲（Abkhazia）：這是一個位在喬治亞境內，事實上獨立，卻只有少數國家承認的共和國。

帕達尼亞隊的經理郭塔（Marco Gotta）表示：「我們並非想從義大利獨立出來，我們只是個足球隊，只希望球員們可以在世界舞台上與其他人一起競逐。但我希望所有尋求獨立的人，最後都能得償所願。」

其中一個隊伍取名為「Ellan Vannin」，即是曼語的「曼島」（Isle of Man） 之意。曼島還有另外一支足球隊，但在英格蘭足總盃裡，該隊只屬於「郡」的等級。曼島隊的執行總裁，布朗（Malcolm Brown）表示，任何人想要加入他的球隊，必須符合曾經在曼島學校就讀的資格。他又表示，歐洲足總（UEFA）只承認主權國家。他說：「意思是曼島被拒在門外，但是英格蘭、威爾斯、蘇格蘭都不是主權國家，（譯按：卻可以派代表隊參賽），而且曼島有世界上歷史最悠久的連續國會。」

還有一個隊伍是「在日朝鮮人聯合」（FC Korea），他們代表在韓國分裂成南北韓之前，就已經到日本定居的韓裔（朝鮮族）。他們的中場球員安英學，曾經在2010年的南非世界盃賽事中，代表北韓國家隊與巴西對壘，當時觀賽的民眾高達5.4萬人。

CONIFA於2013年成立，並在2014年、2016年舉行稱之為世界足球盃（World Football Cup）的賽事，相對之下，國際足總的賽事稱之為世界盃（World Cup）。CONIFA負責支付選手的住宿費用，但他們坐飛機、搭巴士等費用，必須由各隊自行募款。

CONIFA的秘書長杜爾寇（Sascha Düerkop）表示，他們跟國際足總的關係良好，雖然他批評國際足總的資格標準「太亂」：例如直布羅陀隊可以派代表參加世界盃，但曼島不行，但這兩個地方都屬於英國王室的領土。

他表示：「這些隊伍覺得自己被邊緣化，年輕人沒有希望，無法加入國際足總（所承認）的國家代表隊。」他又表示，CONIFA並非支持參賽隊的獨立運動。「我們並不認為讓隊伍來打我們的球賽，就代表我們有特定的政治立場。國際政治很複雜，這我們很清楚。」

本賽事的贊助廠商，是愛爾蘭的賭注公司派迪鮑爾（Paddy Power），所有賽事將在網路上即時播出。負責賽事裁判工作的，是英超聯賽的前任裁判克萊登堡（Mark Clattenburg），他表示，雖然從來沒有在國際足總的世界盃中擔任裁判，但可以擔任CONIFA的總裁判，「也很棒，與有榮焉。」

文章來源：Rebel world cup ready for kick-off in London（The Times）

本文經觀念座標授權刊登，原文發表於此

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航