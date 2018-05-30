歐盟也提「限塑令」：10種一次性塑膠製品入列、生產者得分擔成本

（中央社）

歐洲聯盟執行委員會28日提案，禁用棉花棒、吸管、餐具等一次性塑膠製品，將淨化海洋的重擔加諸製造業身上，引發塑膠業者批評。

今年初，台灣限塑政策正式上路，也將從從2年的「全面限用」到2030年全面「禁用」，其中外帶飲品必備的塑膠吸管也被點名，計畫明年（2019）讓連鎖飲料、餐飲店等內用飲品禁止提供一次用塑膠吸管，並在2020年規定所有餐飲業內用都都不可以提供。在2025年全面限用一次用吸管後，民眾需要的話得自掏腰包買吸管，2030年則全面禁止商家不得提供。

美國有線電視財經新聞網（CNNMoney）網站報導，歐洲海域和海灘上的廢棄物有7成是塑膠垃圾，歐盟執委會希望禁止10種一次性塑膠製品，包括塑膠盤和飲料攪拌棒。

歐盟執委會不只提議禁用塑膠製品，還要塑膠製造業者分擔垃圾處理和清理成本，而且提案還要求歐盟會員國必須透過押金制度等措施，在2025年前將寶特瓶的回收率提高至90%。依據每公斤未回收的塑膠垃圾為單位，歐盟會員國將被要求支付一定金額的歐盟預算。

歐盟執委會預估，一旦2030年全面落實這些規定，業者每年成本可能超過30億歐元（約新台幣1,058億元）。但也可能每年為消費者省下約65億歐元（約新台幣2.293億元）、創造3萬個就業機會，以及避免220億歐元（約新台幣7,759億元）環境損害和清理成本。

歐洲環保組織聯盟「反思塑膠聯盟」（Rethink Plastic Alliance）稱這次的提案「朝解決塑膠汙染邁出一大步」，但也批評其中發現一些缺點，例如未對歐盟國家設定減用塑膠杯和食物容器的目標。

聯盟在聲明中說：「這恐導致各國只要有減量就可宣稱他們持續採取必要行動，不管減少幅度有多小。」

這項提案也面臨塑膠業批評聲浪。

代表塑膠製造商的「歐洲塑膠」（Plastics Europe）表示，支持提案「整體目標」，但說必須要投入更多資源在廢棄物處理上，確保妥善回收使用過的塑膠製品。聲明說「禁止塑膠製品不是解決的辦法」，還指出替代的製品也不一定更環保。

全球目前只有約14%塑膠製品被回收，再使用率遠不及其他的材料，紙張回收率可達58%，而鋼鐵回收率高達90%。

研究顯示，就重量而言，到了2050年，全球海洋中的塑膠將比魚多。

海洋累積塑膠垃圾，成了各國政府的重要政策議題，科學家警告這會影響食物鏈。路透社報導，網路期刊「科學報告」（Scientific Reports）刊登的研究估計，約7萬9000公噸、1.8兆個塑膠垃圾在太平洋形成了垃圾島，主要包括漁網、塑膠容器、包裝袋和繩索。

歐盟執委會的提案還須經過歐洲議會和歐洲理事會通過，執委會表示，希望能在2019年5月歐洲議會選舉前過關。這些規定可能需要3、4年才能落實生效。

《聯合報》報導，歐盟執委會副主席提默曼斯（Frans Timmermans ）說，不會在短時間內全面禁用塑膠器具，但會在技術上可行時，逐步採取行動，讓這些器具逐漸換成用永續材料製作。

提默曼斯說：「你還是可以像以前一樣野餐、喝雞尾酒、掏耳朵。」他還另外提案，規定汙染者付費。

《自由時報》報導，歐執會提案禁止的塑膠產品，必須改以可重複使用的材料製造，歐盟會員國必須推動替代產品，確保這類產品不會免費提供，並減少塑膠餐飲容器使用。生產者必須分擔塑膠垃圾管理成本，發展較少污染的替代產品將獲得獎勵，並且必須在產品上清楚標示，告知消費者塑膠垃圾如何處置及其危害。

歐盟預算專員歐汀格為此提案辯護時強調，此舉將激勵各國政界人士研究如何減少塑膠垃圾，包括禁令、教育、徵稅及購物袋收費等方式。據統計，歐盟目前半數回收塑膠製品中有85%輸出到中國。中國一月宣布禁止進口外國塑膠廢棄物。

《民視》報導，據歐洲議會表示，現今塑膠產品製造量，比1960年多出20倍。塑膠垃圾最終會充滿在我們的空氣、土壤、海洋和食物中，因此這項提案，普遍獲得各界支持。草案已於28日送交歐盟委員會，及歐盟會員國批准。最快明年5月開始實施。

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核稿編輯：楊士範