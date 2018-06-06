來自歐盟的黃牌：捕魚時間高居全球第二，台灣遠洋漁業法規充足嗎？

文：張文寧（美國西雅圖華盛頓大學法學博士候選人）

什麼是「黃牌」？

歐盟在2015年給了台灣一張「黃牌」（yellow card），迫使我國政府及漁民不得不正視海洋漁業永續捕撈的議題。這黃牌目的在於警告台灣，因為歐盟認為台灣並未善盡遠洋漁船管理的義務，故將台灣列為打擊「非法、未報告、不受規範（IUU）漁業」不合作第三國。如限期未改善，則台灣恐收「紅牌」遭到嚴重制裁，也就是說，如果台灣無法履行國際法所要求之船旗國、港口國、沿海國或市場國責任，採取適當行動防止、制止及消除IUU捕魚行為時，歐盟執委會得將該國列為打擊IUU漁業不合作第三國，得採取之制裁措施包括禁止該國漁產品銷往歐盟。

歐盟是全球最大的漁產品進口區域，而台灣漁業高度仰賴出口外銷，歐盟是台灣繼中國、美國及日本後第四大的漁產品輸出國，如果禁止台灣漁產品輸入歐盟將是一大打擊。

為何收到黃牌警告？

歐盟目前對於非法漁撈採取零容忍政策，如此嚴峻的規範就是為了打擊非法漁業並建立永續利用的海洋環境。歐盟給予台灣黃牌的理由是認為台灣有諸多漁業管理政策上的缺失，例如漁業法律規範不完善無法有效遏制IUU漁業、欠缺對遠洋漁業船隻的有效「監測、管制與偵察」（monitor, control, and surveillance），歐盟亦指出台灣漁船時常未遵守區域漁業管理組織的規範。

而讓歐盟忍無可忍的引爆點，則是2015年綠色和平組織通報台籍漁船「順得慶888號」在中西太平洋的違法行為，該船未詳實填寫漁獲資料、將鯊魚漁獲割鰭棄身及捕撈太平洋禁捕之黑鯊，此事件使我國漁業管理疏失再次引起國際關注。