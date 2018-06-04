中國對台灣的國際地位打壓，正如反同團體對同志的壓迫

最近同婚釋憲剛滿一周年，但許多關注性別人權的朋友不是在慶祝婚姻平權的運動成果，而是在憤怒這一年來政府不但未完成修法 ，同時讓保守基督教團體繼續藉著同婚議題，炒作反同、加深社會偏見。剛好在釋憲週年的同一天，蔡英文總統批評中國無所不用其極打壓台灣，壓縮台灣在國際社會的生存空間。我一方面同意總統對於中國的霸權的批評，但也感慨中國對於台灣的國際打壓，像是反同團體對於同志的壓迫。

在國際社會上，我們強調台灣是一個完整獨立的國際成員，期待其他國家尊重台灣的國格，並平等對待台灣。然而，政治現實是令人失望的。不論我們如何證明台灣是一個完整獨立的國家實體，提出許多證據說明台灣國家主權獨立於中國之外，但許多國家、國際組織卻因為顧慮中國的霸權，把台灣說成中國的一部分。這些系統性的排擠，讓台灣難以參與重要的國際組織，也傷害台灣人的認同情感。

在台灣的同志權益辯論中，也是如此。同志真實地存在於我們的社會之中，而且有許多學術證據支持同志是正常的。事實上，去年大法官釋字748號也引用許多重要學術研究，肯認同志的平等權和人格尊嚴。今年衛福部也認定同性戀不是疾病，不能也不必改變。換句話說，應該要改變的不是同志，而是國家社會對待同志的方式。

儘管如此，台灣政治的現實也是令人失望的。反同團體一再宣稱同性戀是有病的、不正常的，藉此貶抑同志的人格，並進一步反對同性婚姻，合理化法律的歧視對待。這些反同言論不僅在政策上拖延同志權益（例如婚姻平權）的落實，並且加深社會偏見，傷害同志朋友的心靈。

在國際社會中，中國踐踏台灣的國格，也像是反同團體貶抑同志的人格。同性戀為了生存、躲避壓迫可能委屈扮演異性戀，台灣也為了生存躲入各種暗櫃，有時候叫做「中華台北」，有時候改稱「台澎金馬個別關稅領域」，就是不能以理直氣壯地以台灣正名和現身。此外，在中國政府的霸權邏輯裡，倘若國際社會承認台灣是一個國家，將會破壞他們對於「一個中國」的傳統定義；這樣的邏輯就像反同團體認為，一旦同性婚姻合法化，將會破壞他們所謂傳統的婚姻定義。中國不願台灣被國際社會平等對待，就像反同團體激烈反對同志被法律平等對待。

由此看來，台灣就像是在國際社會中的同志，長期被認為是不正常的、有問題的，並受到系統性的賤斥。因此，當我聽到蔡總統抗議中國對於台灣的壓迫時，我深刻地感慨：當近年來反同團體不擇手段打壓同志人權時，蔡英文總統和執政黨做了些什麼？他們選擇跟反同團體妥協，或是沉默並袖手旁觀，抑或跟受壓迫、被污名的同志站在一起？

最後，身為台灣的公民，如果我們不喜歡中國的霸道壓迫，也不希望國際社會歧視、孤立台灣，讓台灣持續處於政治弱勢，我們更應該積極反省：在我們的國家主權內，我們又是如何對待各種各樣受壓迫的弱勢群體？

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航