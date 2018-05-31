顧立雄堵上旋轉門漏洞，但想瓦解「財金幫」還高興得太早

5月23日顧立雄宣告金管會官員卸任後不能再轉任公股行庫董總，財政部長許虞哲也正面看待顧立雄的意見，這兩大財金首長被媒體稱作瓦解財金幫。這個政策方向非常良好，不只堵上財金部會與公股行庫高層長年的旋轉門漏洞，也鼓舞了金融業界的正派經營者。

不過，若是讀者跟筆者一樣希望杜絕財金幫問題，現在恐怕還高興得太早。顧立雄揭示的方向，是「現在的官員」「未來不會再轉任」，對於「過去的財金幫」就顯得鞭長莫及。金管會這招不只砍不到已經存在的財金幫，甚至財金幫早已不滿足於盤據公股行庫，現在正準備將魔手伸向民營金融機構。

財金幫為了擴張，在台新金控董事會點燃了戰火，近一年來積極搶下台新金董事席次的大型建商寶佳集團，背後就有財金幫大力操盤。寶佳資產的執行長唐楚烈本身是前合庫證券董事長與前彰化銀行總經理，寶佳出資成立的新世代金融基金會董事長是前合庫金控董事長陳冲、副董事長是前合庫金控董事長沈臨龍。

寶佳集團與合庫體系退休董總合作，這種大型金主與財金幫結合的事態，金管會並非無感，但是財金幫熟悉現行金融法規，不只指點寶佳集團對台新金控頻頻發起攻勢，還教會寶佳集團以9.95％持股的方式，規避大股東適格性審查的10％門檻。對於寶佳的行動，金管會再三重申應該落實大股東適格性審查，並且祭出「金金分離」規則。然而法律手段有其侷限，金管會修改的法規都要到2019年才會正式上路，因此唐楚烈、陳冲、沈臨龍等財金幫們都有恃無恐，繼續猛攻台新金。

不要忘了，唐楚烈除了合庫背景，還曾是彰化銀行總經理，他與台新金的樑子早在彰銀時期已經結下。但過去唐楚烈經常衝撞台新金代表，反對台新彰銀合併；如今擔任寶佳二審訴訟高等法院判定彰銀案由台新金勝訴，唐楚烈卻代表寶佳發表聲明，進入董事會後將要三年之內解決台新彰銀問題。唐楚烈過去自稱捍衛公股不被財團合併，現在卻說要加速解決彰銀問題提升台新體質，在彰銀的併與不併之間，立場反覆。與其說他是秉持金融專業做出決策，不如說是為了利益、為了權位而不擇手段。

在顧立雄的改革之下，未來財金部會轉任公股董總的旋轉門被堵上了，但是現在公股行庫仍被財金幫盤據，即使卸任也退而不休。台灣金融改革的正確方向本應是民營化、政府鬆綁，逐步從戒嚴時代的金融管制走向金融自由，但財金幫不只處處阻撓改革，現在甚至反過來對民營金融機構發起攻勢。即使民營業者亟思做出金融創新，金管會力促提升公司治理，在財金幫勢力被剷除之前，台灣金融業的品質、監理法規的落實，都還有太多的挑戰。

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