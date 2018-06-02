日舞影展的反思：一部電影的完成，必須要有「觀影的觀眾」

文：白潔儒（加州藝術學院〔California College of the Arts〕電影碩士）

本年度奧斯卡頒獎典禮在3月已落幕，無論典禮前各種預測的獎落誰家，或是今年的得獎作品有多麽地政治正確，都成為庶民與影視工作者們津津樂道的話題，更別提轉播這場頒獎典禮，所帶來的周邊廣告效益有多大。

在太平洋的另一端，我們有屬於華人世界的金馬獎。大學進入電影系就讀前，我是個單純的庶民，就是進戲院只會看好萊塢電影的庶民，藝術電影就算在第四台上看到重播，也不見得會看一下的那種。金馬獎還是去念電影系後，才認識原來台灣也有影展，才知道除了李安、侯孝賢之外其他華語電影工作者。只是許多不在電影系或文青圈打轉的我的親友們，依然不曉得其他工作者的姓名，不過對於奧斯卡離他們千百里且語言不通的明星、導演、電影，倒是好幾個都叫得出名字與片名，也許我不是電影系學生的話，我的認知觀跟他們應該差不多。

拿奧斯卡和金馬對比，似乎稍嫌不公平，畢竟兩個影展的發展狀況不同。每年的奧斯卡始終充斥著八大片商的公關與行銷手法，更不用說有多少廣告商搶著要贊助，各項資源掌握於大片商的手裡，優秀的獨立電影工作者難以被挖掘，更別說獲得日後計畫的投資，或踏入好萊塢的電影產業，但不可否認這是個非常優秀的商業影展。

只是對於當時還是大學生的我來說，想不透為什麼每年金馬有很多優秀的電影，但出了影展能在首輪戲院看到的比例微乎其微，如果不是電影系學生、文青或電影工作者，幾乎不太有人會關注。相較入圍奧斯卡的影片，幾乎都是上映中或是結束上映的當年度電影，無論是獨立戲院或是連鎖戲院，更不用提網飛（Netflix）和亞馬遜（Amazon）的線上電影院，就算下片了依舊有不少機會看到這些電影。

雖然金馬聽起來、看起來似乎每年依舊風光，加上政府總是左一句文創、又一句文化的各項政策，更別提我們有侯孝賢、李安、張艾嘉可以輪流來當金馬主席，甚至有不少中國電影工作者帶著他們的作品來報名參展，為什麼我總覺得好像今天如果我完全脫離影視工作圈，其實關注的人少之又少？是我們不了解價值？還是我們的藝術鑑賞能力低落呢？

但當我來到美國唸書後，再回去看金馬，卻也看得出這個影展不斷地往前成長，例如：開辦金馬電影學院、金馬創投會議等。一步步慢慢地培育華語新興創作者、促進華語創作者間的交流，為電影產業培養後浪，看得到眾人們這些年的努力，但是有多少非影視相關產業的人會去關注這些作品與這些人呢？

於是我想起2017年初系上所舉辦的校外教學——日舞影展（Sundance Film Festival）四天三夜遊。

日舞影展是在每年一月的美國猶他州（Utah）帕克城（Park City），舉行為期10至11天的獨立電影盛會。從1978 年前身為猶他/美國電影節（Utah/US Film Festival），中間歷經慘賠、改名、債務問題等各種過度時期，演變至今的日舞影展，是將近40年的歷史的獨立電影影展。

兩位影展的主要籌辦人，勞勃瑞福（Robert Redford）與史特林．范．瓦格納（Sterling Van Wagene）於1981年創立日舞協會（Sundance Institute），旨在支持獨立藝術家與開發觀眾群。並且透過不同的計畫尋找、支持、啟發、支持，來自美國和世界各地的獨立電影製作人、戲劇藝術家和作曲家，並將他們介紹給廣大觀眾。透過這些獨特的觀點與情感表現，讓這些藝術工作者，讓他們的創作影響這個世界。

這個出身美國本土的小影展已成為獨立製片業的重要精神支柱，許多好萊塢的新銳導演都視之為執導主流商業大片的跳板。線上串流媒體如：網飛、亞馬遜亦樂於前往日舞影展發展潛力新秀。

在近年奧斯卡上，許多出自日舞影展作品更是脫穎而出。如2014年《逐夢大道》（Selma）、2015年《金牌拳手》（Creed）、2016年《海邊的曼徹斯特》（Manchester by the Sea）， 2017年的《以你的名字呼喚我》（Call Me By Your Name）、《逃出絕命鎮》（Get Out）、《愛情昏迷中》（The Big Sick）等片，皆翻轉過去好萊塢片商的優勢。

日舞影展期間無論是主展場帕克城（Park City）或是第二展場鹽湖城（Salt Lake City），幾乎都是一票難求，而且影展票比起一般在院線片看更貴（院線看至多$15 USD，影展則是$20 USD），但依舊場場門票銷售一空，每場幾乎都是滿座。除了看電影，各種實務經驗論壇分享會、VR體驗室等各種周邊活動，加上來自各地的電影工作者、製作人、片商、音樂製作人，可能身旁跟你一起排隊的正是某部競賽片的演員或製片，也可能跟你一起搭Uber的大叔就是某個發行商，會遇到誰和怎麼樣的機會，都是無限可能。

那次校外教學，因著我們家系主任人脈，我們拿到了日舞影展頒獎典禮與典禮後派對的門票，典禮的過程中，很明顯地可以感受到跟奧斯卡有多大的不同，若說奧斯卡是小心翼翼地大家閨秀，那麼日舞影展就是熱情奔放的舞者。

要正確地體會價值才能提升層次，我在想或許不是華語電影的水準不夠，而一部電影的完成，必須要有「觀影的觀眾」。無論是文化或是文創，若首先不出自於我們自身能夠體會這些作品的價值，結果就不可能提升層次。或許影像工作者們水準夠高，但是要用何種方式讓非影視相關的觀眾們能夠看見、看懂，甚至不是只是光有口號地說「支持國片」，而是能夠買票進場，可能才是我們更需要去思考的課題。

日舞影展不只是栽培電影工作者，更重要的是他們所做的是去影響主流價值，無論是在政治、女權、種族、國族等各方面，他們都希望能夠栽培出不同於主流價值的聲音，進而透過這些藝術工作者用影像去表述故事、觸動人心。

但在華人世界裡，「政治」，似乎又是另外一個身為庶民的我們無法碰觸，或甚至是透過影視去發聲的議題。到底電影是為政治服務？又或是藝術工作者發聲的形式？似乎都不是誰說了能夠算的事情，如何能夠體會華語電影的價值與層次，對於觀眾或華語電影工作者來說，相信都是下一個階段的課題。

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