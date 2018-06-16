【大人學】最好的挽回，是讓自己絕不走到需要挽回的那一步

文：張國洋

這幾日，有個網友來信詢問我：「為何大人學都沒有開與『挽回』相關的課程？」

說起來，「挽回」的確是我常會收到的問題種類，顯然是個剛需。但我確實從沒做過相關規劃。別說課程了，連文章都沒寫過。剛需卻不回應？這是怎麼回事。

其實，不是我不想幫忙，是實際上很難幫上什麼忙。原因在於：挽回是困難至極的一件事。

外人，其實是無法幫你挽回

戀愛需要挽回的時候，表示對方正試圖（或已經）從你身邊離開。對方會想離開，原因之一就是你犯了什麼「致命錯誤」（比如打了人）。如果錯誤明確，你也知道（如昨天打了人家，今天對方打包走人），那你該做的也就是：改正、承諾不再犯、並認真反省。如果對方還有餘情，你又認真改正，他有一定機率會因不捨而留下。反省與認錯實在沒什麼好教的，不外乎就是「誠意」與「真切」。而且，對方有沒有餘情，不是外人幫得上忙的。

所以在這情況之下，要挽回就請直接試試。行就行，不行的話，我們外人也不可能給你更有效的做法。

另一種挽回，則是你跟對方早在交往過程中，累積了各類問題。比方說，每次衝突你都造成對方的情感傷害；你的作為時常讓關係不平衡；對方的不滿，你持續忽視；或是你根本不知道自己做了一堆傷害對方內心的行為（很多人被分手時很吃驚，原因在此）。無論是以上哪一個，隨著時間積累，對方冷了，或是碰到一個比你更好的對象，最終決定移情別戀。這樣經年累積造成的分手，外人更難幫你拿主意。因為你會落得如此境地，顯然是在戀愛中始終不知不覺，才會讓對方最終忍無可忍。既然連你自己都搞不清楚狀況，別人又該從何幫你調整起呢？

而且挽回還有個問題，對方若已走到忍無可忍，通常不只因為一兩件事，而是長期下來的結果。這時候，未必是一句道歉就能喚回。你不知不覺，他積怨已久，現在又有誰能教你放什麼大絕，馬上讓對方放下各種埋怨？如果對方對你抱持的只剩心灰意冷，甚至是憎惡，豈是你送禮或者低聲下氣就能一筆勾銷的呢？

所以我的偏見是，關係搞壞了，九成以上的狀況，外人都幫不上忙，甚至早已回天乏術（因為對方可能對於離開你這件事恐怕早已思索再三）。這時候能做的，不是糾纏，而是給出空間，讓人氣消。等到三個月或半年後，你不再被持續扣分，待對方憤怒淡了、積怨平復了、舊情回來了，搞不好還真有機會。

但是，很多人是被分手後，反而又糾纏又激烈表現又尋死覓活的，請託一群人去求情，最後嚇得對方再也不想見你（甚至連他親友都被鬧到害怕），這才是最糟糕的出牌法。

所以被分手時，如果是因為明確的單一事件，那你該做的就是去道歉、去承諾改進，並做出「真正有感」的改變。但如果你自己也搞不懂為什麼，那請遵循下面三個簡單原則：

你可以去道歉一至兩次。 如果對方不想聽或不想見，甚至根本不願意多說多解釋，那就請你趕快後退，給對方空間平復。 請你在退後等待的過程中檢討自己，重新建立「正確相處」的認知。

讓時間緩衝一切，你則在這段過程中提升自我，也讓對方恢復冷靜。雙管齊下，或許日後還有機會。但在對方還處在盛怒期，或是堅決分手期時，其實真的沒有什麼一招挽回的必殺技……另外，所謂建立「正確相處」的認知，指的也就是這篇文章（你的人際關係多成功，取決於認知邊界的廣度）的概念，讓你自己在面對衝突、相處、對方期待下，能夠更成熟的處置與回應。

分手，是對方誤解了我，我不甘心！

有人會說：「Joe，你說給對方空間，但是因為對方完全誤解了我，我不甘心啊！他以為的我，不是真正的我。我想解釋清楚！」

我得說，如果真是因為一場誤會，例如你帶著小表妹買禮物卻被女友看到，然後她盛怒跑走，那這當然得好好解釋清楚（也太瓊瑤了）。若對方是發出「你總是XXXX」或是「你從來XXX」這類持續性的狀況不滿，老實說，你再解釋也沒用。

因為，你既然跟對方交往過，表示已經得到「展示的機會」，可惜你沒把握好、沒表現到，這其實並不是對方的問題，而完全是你自己「對關係的認知有誤」或「出牌能力太糟」的結果。既然對方給過你機會，現在他也只會相信，當時你們在相處過程中，他看到、聽到、體會與感受到的。即便你的本質與他的認知截然不同，也無法再改變，誰叫你沒有好好把握機會呢？

既然他的感受已經走味，再怎麼解釋也不可能有效。甚至可能因為你堅持要解釋，耗損掉對方僅存的好感。這時候，我還是建議你回到上面的步驟，你得徹底退開，給出空間，才是維護這最後一絲人際關係的重要步驟。

你只能期待「將來」還有機會重新建立他對你的新認知。（所以，當你最想解釋時，其實是最該退後的關鍵點。詳細可以參考我這段TEDx演講最後「釣魚放線」的概念）

最好的學習，是讓自己從頭避免犯錯

雖然失戀已經很慘了，但我總覺得，不是得到就是學到，總要讓自己帶走經驗，或是讓自己透過失敗，學會新東西。最少在下次戀愛時，能讓自己別再把牌打壞。牌不打壞，下次不用走到挽回這一步，比什麼都更有意義。

許多人明明條件不差，卻總在相處時，不知不覺把狀況搞壞，Joe認為非常可惜。我自己的觀點在於，戀愛初期都很美好，但熱戀期之後的相處其實最麻煩。這時候柴米油鹽、生活衝突、時間分配，以及更多戀愛初期想不到的問題會開始浮現。而有沒有能力處理這些問題，則決定了一段長期關係能走多遠。你或許長得不差，也總是能認識新的異性朋友。但讓戀愛走得遠，卻需要完全不同的技能與認知。

我其實滿同意《被討厭的勇氣》中說道，所有的人生問題，都是人際關係的問題。而所有人際關係的問題，常因為我們沒搞清楚遊戲規則。不該靠近時，我們過度靠近；不該遠離時，我們卻又離得太遠；沒資格干涉時，我們嘗試介入；不能索求情感時，卻又覺得自己有資格；該關心時，把注意力放在別處；自己該涉入時，又以為是對方該更努力。

總之，當你搞不清楚狀況、缺乏人際認知，就可能一直做出種種讓人翻白眼，但自己毫無察覺之事；或是做出自以為理直氣壯，但別人卻暗自扣分的行為。

你說，既然我從未知曉，我又如何修正？我又怎樣知道我是因為不知道，所以才每次都失敗？

這其實很簡單，不管你談過幾次戀愛，很多次也好、或者只有一次也好──只要你完全無法客觀地判定出原因，表示你很可能都該持續突破自己的「認知框架」，也可能還有很多兩性相處的遊戲關鍵點，你還尚不知不覺地持續踩線。

順便一提，這也是為何我在這堂「戀愛大人學」上，講的都是跟「相處與認知」有關的議題。因為我的觀念是：關係一旦搞壞很難再挽回，非常希望大家能從Day1就趨吉避凶地「看懂局」。搞清楚關係狀況、了解位階變化、做對事情、合宜的處理紛爭──根本上就不要把牌打壞。若對於分手實在氣憤，或搞不清楚緣由的朋友，自己悶頭摸索是很辛苦的，我由衷建議，來上一堂戀愛大人學，重新建構你的戀愛認知邊界，或許下次愛情結果就能大大不同了。

總結

重新回到「挽回」這題目。如果你碰到「被分手」的狀況，自己一下子搞不清楚原因，你絕對可以嘗試去道歉、問理由、並承諾改善。但你心裡也該有準備，對方會提出分手，通常不是因為衝動，而是因為在這過程中你不知不覺的犯了「大量」且「持續性」的錯誤。你可以去承諾改善，但對方能不能接受就不知道了。

只是，如果對方堅決不接受，請千萬別死賴著不走。因為當下，最不該做的就是繼續糾纏。能讓糾結有轉機的，反而是退開、進行自我調適、嘗試提升自己價值、提升自己的戀愛認知邊界，並期待一段時間後，對方能氣消。

至少在下次戀情中，你能做得更好。

本文經大人學授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航