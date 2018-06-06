世俗謀生潛規則：如何打開女人的話匣子？

文：蘇芩

永遠不要貶低女人的服飾

記牢這句話：永遠不要貶低女人的服飾，就如同永遠不要對相貌平平的女人說出「醜」字。

很多人會發現這樣一個有趣的現象：與一位陌生女性初次見面，如果誇讚她身上的服裝飾物，那她會迅速對你卸下防衛，展露出真誠、親切的笑容，接下來的談話也會融洽很多。

是啊，在社交場合，但凡女人願意穿戴出來的衣服飾品，無不是她精挑細選過的。

貶低一個女人的衣服、鞋帽等整套行頭，無疑是全盤否定了她之前所有的工作。誰都不喜歡被否定，尤其是女人。如果你不能肯定她，至少不要否定她。一旦你否定她，在女人的心裡，你便永遠是不受歡迎的來客。

於是可以明白了：讓一個女人的心迅速軟化的最佳藥劑是什麼？

答案是：讚美，尤其是細節上的。

當你對她說：「你這件新上衣真不錯，款式正配你的身材！」

這就如同一把鑰匙，瞬間打開了她原本緊閉的心門，從這一刻開始，她會把你視為知己。

而且，以衣服、首飾做引子，每個女人都有聊不完的話題。只要你能打開一個女人的話匣子，那麼離你想要達成的目的便不遠了。有本事讓一個女人對你講話，便有本事讓一個女人喜歡上你。

當你疑惑：對面那個女人冷若冰霜，倨傲難當，我該怎麼接近她？

那就跟她談談衣服吧。

也許，面對你的讚美她臉上的表情暫時沒有大的變化，但相信她心裡已經有了不一樣的觸動。

Belinda說到這裡，阿薩突然冒出來一句：「您說要是一個女人總是在你面前話特別多，要怎麼應付？」

Belinda眼睛一瞪：「你不會是說我吧？」

阿薩慌得忙擺手：「不是，不是，我是說我一個朋友。」

「哎呀，阿薩有煩惱呀？！」

我們一堆人哄笑起來，每天悶聲不響煎牛排、燴義大利麵的阿薩一見女孩就臉紅，這時更扭頭往廚房躲。

我把他抓回來，Belinda呵呵笑了：「你們這些小孩真可愛！」

Belinda提示

女人喜歡講話，尤其是對自己喜歡的男人講話，她反反覆覆地講、無休無止地講，她把自己剖白到乾淨徹底，那是因為，她沒有安全感，她需要你的保護。有些女人一生都在尋求保護。而女人尋求保護的手段，有時，僅僅是講話。嗯，話多也源於自卑。

那些絮絮叨叨說話的人，大多是缺乏自信的人。真正胸中有萬千丘壑的人，不會輕易開口。她心中早已有了整盤的棋局，不需多言，就擁有指揮若定的自信。多數人做不到這點。她們愛講話，尤其愛剖白自己。

「告訴你，我是個怎樣的人。」

「告訴你，我的想法是怎樣的。」

「告訴你，我喜歡怎樣的生活。」

女人的傾訴欲，反映出的是一種弱勢心態。但凡一個女人，把全部的自己和盤托出，然後一副楚楚可憐的樣子坐在對面，這說明，她是在向你尋求保護。

她把自己表白徹底，以此斷了你欺騙她的可能。單純可憐如她，你若還敢生出一絲惡意，便是無情無義無人味。這樣的壞人，會受到全社會的「審判」。

這樣的女人是聰明的，但也僅僅是軟弱的聰明，她沒有敢於靠自己成功的魄力。這樣的女人是安順的，沒經歷過波瀾，也就缺乏應對波瀾的勇氣。

如果你的對面坐著一個對你坦誠到極點的女人，你該常給她鼓勵，你要讓她看到你眼裡的「肯定」。

如果你是個絮絮叨叨、缺乏自信的女人，你該學著錘鍊自己的心性，無人鼓舞便自己鼓勵自己，無人喝彩便自己喝彩。慢慢學著推倒身邊所有的扶椅，自己的路，終歸還得靠自己來走。把安全感拴在別人身上的人，總不會得到最終的安全感。如果你自認是個弱勢的人，又不想別被人輕視，那麼，也有速成法：每到人前，時時刻刻提醒自己少說兩句。

怎麼才能擁有男人、女人雙人緣？

「人緣」是個好詞彙，男人女人都愛它。女人總渴望有「男人緣」，男人總渴望有「女人緣」，而男人女人共同的渴望是：既有男人緣，又有女人緣。

但這是妄想！生活中，有些女人有女人緣，有些女人有男人緣，但很少有女人既有男人緣又有女人緣，只因為，男人和女人所喜歡的類型永遠不同！

同樣一個女人：

女人會鄙夷──「看她，一臉狐狸精樣，風騷又媚俗！」

男人會讚嘆──「看她，一身風情萬種，魅力又智慧！」

同樣一個男人：

女人會癡狂──「帥慘了！好迷人！他一笑，我整個人都要暈掉了！」

男人會奚落──「小白臉！吃軟飯！他一笑，我整個人都要吐翻了！」

男人和女人的審美觀，可能永遠是背道而馳的。男人喜歡的女人必然要帶一點點壞。女人喜歡的女人要百分之百的好。男人喜歡的男人要目不斜視、浩然正氣。女人喜歡的男人要邪邪地調笑、壞壞地勾情！

對待異性，男人和女人都是喜歡帶有危險的誘惑。對待同性，男人和女人都不允許天下人有辜負他（她）的威脅。於是這世上，「萬人迷」也是「萬人妒」，男人捧她為寶，女人貶她為草。總之，男女通吃很難做到！

不是修煉成精的人很難擁有「男女雙人緣」，不過，如果你非想試試做個「雙人緣強悍女」，那可以掌握一個訣竅：見了男人，要巧笑；見了女人，要傻笑。

一鳴忽然抬起頭來問：「你說的好像跟我們之前聽到的有點不一樣。女人不是希望男人愛的是她的內心而非她的外表嗎？女人肯對一個人傾訴，不是代表她無條件的信任嗎？」

「生活本來就有很多悖論。很多對的道理到了生活中，反而是錯的。給你舉個例子吧。」

女人其實愛「盯人男」

禮儀課堂上，禮儀教師常常對男學生說：「連續十秒鐘以上盯著一個異性看，是很不禮貌的！」

當然，那個被「盯」的女人未必這麼想。

只要這眼神裡有「欣賞」的味道，部分女人都很樂意享受這種「不禮貌的冒犯」。

很多人總以為，女人最享受的是男人的蜜語甜言，其次則是鮮花禮物。其實未必，沒錢、沒花、不懂說情話的男人未必不受女人的寵愛，只要他有一雙愛「盯人」、充滿情意的眼神。

於是你該明白了，梁朝偉為何如此令女人腿軟，只因為，他「盯人」的功夫實在了得！

禮儀教師所謂「不禮貌的十秒鐘」，似乎用在同性之間合適，但是，異性之間則另當別論──對某些女人而言，別說十秒，就算被連續看上十小時十天外加十年，她也甘之如飴。當然，前提是這個男人的長相不算太難看、眼神不含邪念。

說到這裡，Belinda忽然停下問了一句：「我是不是說得有點嚴重？你們該不會因此開始恐懼女人了吧？」

珠珠撇著小嘴點點頭：「真的！現在連我自己都不想當女人了！」

Belinda這一笑裡散發著慈愛：「傻女孩，你也很漂亮啊，但你要知道，女孩子越漂亮，其實越難做人。所謂『顏值』當道的時代，有時候是騙人的。」

你看很多漂亮女人成功了，旁邊不明就裡的人會議論：「你看，仗著一張漂亮臉蛋，做什麼事情都方便，不知道靠什麼『潛規則』出頭的。」

漂亮女人不成功，旁邊不明就裡的人仍有話說：「你看看吧，白長了一張漂亮臉蛋，連普通女孩都不如。一看就知道是個沒腦子的花瓶！」

漂亮女人僵在那裡，不知該進該退，非常尷尬。

常聽一些「漂亮女人」訴苦：「做個漂亮女人為什麼就那麼難？別人根本不信你自己有能力，幹得好別人說你是『靠男人上位』，幹得不好別人說你『連靠男人上位也不會』！難道漂亮是我的罪過嗎？」

不是你的罪過。這是幾千年來人們的心理慣性，這是人們思維上的「潛規則」：一張漂亮的臉，總是應該物盡其用的！

不可否認，漂亮，往往是女人走向成功的通行證，雖然不見得你真的「潛規則」了什麼，但人都是這樣的，對漂亮的女人，似乎總是有更多寬容，總是更願意提供幫助。

就像男人們常說的：「讓漂亮女孩動手幹活，那是暴殄天物！」

雖然男人們不見得個個都心疼自家老婆，但對別的美女，或許是懂得憐香惜玉的。

漂亮女人比起長相普通的女人，雖然可能難做人，但是易做事。

生活中的哲理，常常有這樣的慣性：對女強人，你否定她的容貌，其實是肯定她能力的一種隱示；對平凡女孩，你否定她的能力，其實是誇讚她容貌的一種途徑。

一男一女在聊天。

女的說：「怎麼辦？別人看我這個月業績這麼高，不會認為我對老闆耍了什麼手段吧？」

男的答：「怎麼可能啊，寶貝，你又不漂亮！」

女的笑著喊「打」，但並不生氣，是的，很多人認為漂亮女人擁有天下是應所當然，不漂亮的女人奪取天下是實力超群。

所以，當你問：「女人，到底是漂亮重要還是聰明重要？」我只能說，如果缺少了智慧，那麼美麗對於女人無疑是一場災難。

珠珠聽得十分認真，最後她問：「那我是該靠臉吃飯還是該靠才華吃飯？」

Belinda打趣地說：「你呀，靠才華沒飯吃，靠臉也只能吃個半飽。」

這是我最近聽到最爽的一句話，能很有效地扼殺珠珠的嬌懶習氣。

珠珠一皺眉：「什麼呀，Belinda姊姊你有點過分哦，剛剛不還說女人要誇嗎？」

Belinda站起身來，拍了一下珠珠的小腦袋：「那是對客戶灌完迷湯等著從皮包裡掏錢呀！我，可是你們的客人！小小年紀，別那麼虛榮，多聽點狠話有助於培養心理免疫力。」

不過，後來Belinda還是安慰珠珠：「其實呀，不太漂亮的女人最有福。」

不夠漂亮怎麼辦？

長期以來，總有女孩子問這樣的問題。

沒有女人嫌自己太美，只有女人嫌自己不夠美，每個女人照鏡子，總能第一眼看到臉上的缺點，在相貌問題上，女人多半都是悲觀主義者。

很多女孩子會反覆地提問乃至自問：「不夠漂亮，怎麼辦？」

是啊，漂亮只是一點點，真是折磨人的事情。因為「有點漂亮」，所以會經常被人拿來比較：

「小麗長得還行，但皮膚沒有小雙白。」

「小藍的眼睛比小麗美。」

「小麗身材還算勻稱，但個子有點矮，不如小凡像個模特兒一般有氣質。」

女人，被人拿來比較，是件既高興又難過的事情。因為有點本錢，所以會被別人拿來做對照，又因本錢不富裕，所以屢屢成為襯底的綠葉。

有女人心裡想：要麼乾脆醜到徹底，不存幻想，踏踏實實度日；要麼再讓我美一點，打敗所有的參照物。

何必太認真。女人啊，長得漂亮是運氣，長得不漂亮是福氣。

太漂亮的女人總是太忙，蜂圍蝶繞在身旁，她沒有時間思考，沒有時間做更有價值的事情，她的青春可能都耗費在咖啡廳和劇院裡了，或許除了喝一大堆免費的咖啡和看一大堆不花錢的電影，她沒有換回太有價值的東西。

漂亮也有到期的時候，等到那時，她擁有的不見得比普通女人多。

你問：「不夠漂亮，怎麼辦？」那好啊，省下時間做些該做的事情吧。

Belinda看了看錶：「好像今天有點離題了。不過沒關係，你就記住一點，擁有男和女的雙重性格特質，一定是最好的！你要『雌雄同體』，才能在任何一個場子所向披靡！年底老闆發了大紅包，記得請我吃好吃的！」

猴子先走了。Belinda也把手機裝進了手提包。她剛要出門，看見阿薩站在廚房門口呆呆地望著她，「哎呀，我的小寶貝，有什麼話就說呀，看你那臉紅脖子粗的樣子。難不成是要向我表白？」

阿薩擺擺手又要往廚房鑽，被小愉一把抓出來：「他呀，最近喜歡上一個女孩，正煩惱怎麼表白呢！」

「哦，找個時機呀。找個合適的時機。找個女孩最容易答應你的時機。」

「這得是什麼樣的時機啊？」阿薩不明白，我們也不明白。

Belinda提示

女人是更重感覺的動物，而感覺可以人工製造。

書籍介紹

本文摘錄自《你要世俗地活著，才能Hold住未來》，麥田出版

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作者：蘇芩

「我了解世俗的規則，也懂得世俗外的享受，才深切地明白，如果沒有足夠的力量去贏得生活，那一切優雅的享用，都會轉瞬即逝。美是一種力量，我不欣賞任何軟綿綿的優雅，因為我知道；我能駕馭的，才是我真正擁有的。」──蘇芩

一個被職場放逐的年輕人，辭職和同樣喪志的夥伴開了間餐廳，期待集體擺脫魯蛇人生。然而魯蛇人開的魯蛇餐廳，就如同他們被拋丟於世俗之外的命運，直到店裡出現一位名叫Belinda的常客⋯⋯

態度高傲、賤嘴毒舌，每句話都射出一把鋒利的劍，Belinda刺中所有人盲點；無論戀愛婚姻、人際關係、工作方法、商業心理，句句一劍一生花，毒辣得讓人上癮，而眼前被刀劍劈開的視野，也逐漸開闊明晰；他們不再一味抵觸世俗、盲目追夢，而是漸漸學會把世俗規則當作自我實現的階梯，尋找與這個世界的和解之門。

Photo Credit: 麥田出版

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航