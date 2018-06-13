運動前、中、後的「減重飲食」黃金組合

文：曾沛瑜

為了讓心儀的對象注意到自己，170公分、100多公斤的小捷每天騎腳踏車來回北投、信義區上下班，但一個月後體重竟然不減反增，令他沮喪不已......

這個令人驚訝的故事並非虛構，而是資深營養師林若君臨床上碰到的個案。她提醒，想減重，光運動並不足夠，運動前、中、後更要吃對東西。許多人以為運動後熱量吸收得特別快，太快吃會容易發胖，但這樣的觀念是錯誤的。其實運動後，反而是減重的黃金時間，能使減重事半功倍。

林若君解釋，由於運動會大量消耗肌肉中的肝醣，因此運動後的1～3小時內，肌肉吸收儲存能源的機制會大量提高，反而合成脂肪的酵素活性會明顯下降。所以許多人擔心「運動後吸收太好」，其實對肌肉是真的，但對脂肪組織則完全相反。其實運動後攝取適當的營養，不但不會發胖，反而更應該在運動後半小時內，儘速攝取食物，不僅長肌肉，還有助減重。

林若君也提到，一項人體實驗也發現，與運動後隔4小時再吃東西的受試組別相比，運動後立即用餐的受試者，體脂肪平均可減少25％。

至於究竟「運動前、中、後」怎麼吃才對？林若君給出以下建議：

運動前：為避免運動過程腸胃不適，建議運動前一小時先吃東西，挑選容易消化、體積及重量小的食物，例如香蕉、精力湯；也可選擇高纖、低升糖指數的碳水化合物，例如地瓜、燕麥，有助穩定運動時的血糖，維持體力。

運動中：每10至15分鐘補充約150～200c.c.的水分，也可選擇含有電解質的飲料，提醒要慢慢喝，避免大口咕嚕咕嚕地灌，造成腎臟負擔。

運動後：建議運動後30分鐘內進食，趁肌肉對養分競爭力最強的時候正確補充，可使體脂肪降低、肌肉增加效果提升，有助塑身。

臺北市立大學運動科學研究所教授、台灣運動營養學會理事長郭家驊指出，運動之後最理想的搭配是碳水化合物與蛋白質，因為碳水化合物可恢復維持體力的肝醣，蛋白質者則能修補因運動受到破壞的肌肉組織，像是地瓜配牛奶，御飯糰配無糖豆漿，馬鈴薯配水煮蛋等，都是熱量不高卻又營養滿點的組合。

活動訊息

康健20週年慶─健康台灣 讓改變發生

2018，你打算給自己什麼樣的一年？加入《康健》20週年系列活動，全民新生活運動，真正動起來，一起探討健康關鍵問題與解方，邀你行動、改變，創造我們想要的未來。

康健20週年慶─做做新生活運動，21天養成好習慣

今年又許願減重、更健康，卻還沒開始動起來嗎？康健與你一起「玩」出活力，健康不卡關！

本文經康健雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航