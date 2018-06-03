與生俱來的反骨基因：日本女孩的長高穿搭術

文字：An Chen、Ariel Chen

亞洲臉孔現身時裝週早就不足為奇，造型多變的Mademoiselle Yulia、個人特色鮮明的秋元梢、古怪精靈水原希子、以及街拍攝影師新寵的鈴木姊妹，讓身材嬌小的日本人，在街頭各領風騷。

#Icon 01：Mademoiselle Yulia

出生於東京的Mademoiselle Yulia，不僅是國際知名DJ也是設計師、造型師，穿衣風格一向大膽前衛的她被譽為日版Lady Gaga。一身東方色彩的刺繡粉橘褲裝出席Vivienne Westwood秋冬大秀，幽默對比洋畫上衣，如特務般的墨鏡、墊肩加上高腰，展現強烈的個人氣場。

現身Chloé大秀場外的Yulia，穿上皮草外套保暖又時髦，選擇紅色的Chloé包包讓人為之一亮，迷你裙配上黃色蛇皮的長靴，簍空鞋身設計宛如羅馬戰士。

風格多變的Yulia穿上搖滾感十足皮衣外套，紅色長褲側邊的湖水綠線條，腰間的黑色腰包，以及帶點叛逆的尖形墨鏡，瞬間成為抓住眾人目光的街頭酷妹。

Mademoiselle Yulia：Instagram

#Icon 02：秋元梢 Kozue Akimoto

自稱是黑髮少女的秋元梢，齊瀏海、長髮、厭世臉，身高只有164公分，憑藉強烈的個人特色。以黑色作為標誌的她，選擇Givenchy的黑色風衣作為裙子，硬挺的材質氣勢不輸旁人，腰間的Givenchy GV3小包金色墜鍊增加幾分優雅。

除了黑色之外，秋元梢穿上象牙白的長版西裝外套，內搭毛呢連身祥裝，立體剪裁加上變形的下襬，以淡妝亮相Rick Owens秀場外，散發一股空靈感。

綁上俐落馬尾穿上藍綠色褲裝，繡上紅色小馬顯得搞怪，駝色的Chloé包包配上白色尖頭西部靴散發一股西部牛仔的氛圍。

#Icon 03：水原希子 Kiko Mizuhara

水原希子雖有168公分，但對西方時尚圈來說還是稍嫌嬌小，混血臉孔、古靈精怪加上無厘頭的氣質讓她時常成為秀場外的焦點。搞怪多變的她一身綠色褲裝現身Coach大秀，蓬鬆的紫色外套，內搭綠色平口上衣，繽紛的高跟鞋，加上她如蝴蝶結般的髮型俏皮可愛。

#Icon 04：鈴木姊妹 AMIAYA

來自日本的雙胞胎鈴木姊妹，這季成為街拍攝影師的新寵，大膽的穿衣風格讓人印象深刻。穿上大紅色塑料的亮面大衣內搭藍色高領，手提Chanel小包包和透明平頂帽，雖都是紅藍配色，兩人在鞋襪的搭配上做出對比，分別穿上片狀鞋跟的紅藍短靴。

#Icon 05：新井貴子 Kiko Arai

曾經獲選為日本小姐的Kiko arai在模特兒姊姊的鼓勵下進入時尚圈，眉上瀏海配上清秀的長相，優雅氣質，近期在各大秀場上都能看的到她的身影。身穿黑色大衣配上淡妝，散發出屬於自己的魅力光彩。

#更多長高穿搭術

短髮造型配上長形的白色珍珠耳優雅大方，杏仁般的眼睛散發出日本韻味，搭上針織材質的草綠色洋裝，黑色皮帶修飾身形，領口的亮片拼貼色塊增加豐富度。

身材嬌小單穿連身長毛洋裝呈現不同的氣勢，袖口、領口、口袋皆是米色針織材質讓人眼睛為之一亮，帽子、絲襪選擇和領口相似的顏色提升整體感。

眉上瀏海上勾的眼線，包頭加上一身粉色短版毛料外套層次感十足，月亮印花的絲襪配上尖頭高跟穆勒鞋，手持黑色方形大包，充分展現骨子裡的搞怪基因。

白色洋裝外面罩上一件咖啡色方格紋大衣，較高的腰線修飾比例，頭上的紫色方格紋帽子增加整體感，手提橘色大包包，上面的聖母圖像相當特別，襪上的藍紅配色搞怪俏皮。

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載

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責任編輯：古家萱

核稿編輯：劉怡廷