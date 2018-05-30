美國又翻臉加徵中國500億商品關稅，環球時報：不怕「互相傷害」

（中央社）

美國與中國當局日前宣布暫時解決貿易爭端，還表示緊張局勢已經降溫。但白宮29日卻又發聲明指出，將於6月15日前公布價值約500億美元（約新台幣1.5兆元）的中國商品清單，擬對這些商品加徵25%關稅。

中國當局5月中旬同意要採購更多美國農業和能源產品，美國商務部上週向國會議員表示已達成協議，讓中國電信大廠中興通訊（ZTE）恢復營運。

雖然這些消息緩和世界兩大經濟體爆發貿易戰的疑慮，但美國總統川普（Donald Trump）上週還表示，華盛頓與北京當局之間的任何協議都需要「不同架構」，這為雙方會談增添不確定性。

路透社報導，白宮最新聲明表示，華府將在6月15日前公布價值約500億美元的中國商品清單，並打算對這些商品加徵25%關稅。美國還會持續在世界貿易組織（WTO）控告中國。聲明還說到，美國將於6月底前宣布，針對收購重要工業技術的相關中國個人和實體，施以「投資限制」與「加強出口管制」相關措施。

川普「說好話」，其他部門下重手

雖然美國總統川普一再強調他與中國國家主席習近平良好的個人關係，「我喜歡他（習近平），他喜歡我」，更不惜為違反美國制裁禁令的中國通訊設備大廠中興通訊說情，還承認會考慮要不要在「中興案」上賣習近平面子，是兩人間的一通電話所致。

另外，中國國務院副總理劉鶴日前訪美與美方官員對話，他隨後接受中國官方媒體訪問時宣稱「美中達成共識，不打貿易戰，停止互相加徵關稅」。

儘管當時美方的談派代表、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）後來接受美國媒體訪問也附和劉鶴說詞，然而，白宮今天的聲明顯示，主管貿易政策的行政單位加上國會的意見，不會讓中國想走「直通白宮」的交涉路線一路開綠燈，美中貿易戰雖有暫停，卻不曾終止，加徵關稅的作法，也即將實施。

白宮29日列舉四項重點，強調川普會對抗中國的「不公平貿易政策」，除再次點名「中國製造2025」，還細數多種中國的不公平貿易作為，並提出美國的因應之道。

白宮指出，根據《貿易法》的301條款，美國啟動針對中國的調查，將針對價值500億美元、含有工業重要技術的中國商品課徵25%關稅，白宮還特別提到將包括與「中國製造2025」計畫有關的產品，課徵關稅的最終產品清單，將於6月15日前宣布。

針對收購工業重要技術的有關中國個人與實體，美國也將實施特定的投資限制，並加強出口管制，相關措施將在6月30日前公布。

白宮還指出，美國貿易代表署針對中國的貿易歧視作為，狀告世界貿易組織（WTO），透過WTO爭端解決機制與中國交涉，也會持續進行。

白宮對中國的指責多圍繞「不公平」，包括中國多年來不公平貿易作為，一直占美國便宜，破壞公平與互惠的貿易，尤其「中國製造2025」這樣的產業政策，已傷害美國及全球企業；中國侵略性的方式試圖取得美國企業的科技，破壞美國的創意與創造力，傷害美國就業；對抗中國的不公平貿易作為，川普會挺身而出；川普也會保護美國的創新與創造力。

外界多解讀，川普政府內部在貿易上對中國的做法凸顯鷹派與鴿派的較量，但關鍵仍在儘管美國總統擁有強有力的決策權，美國體制卻不同於中國的「一人說了算」。

自從川普為中興說情以來、國會兩黨罕見地一致批判，展現民主的制衡（Check and Balance）原則，藉由推動立法，讓川普無法以總統之尊輕易為中興開綠燈。

而行政部門各有職掌，主管貿易政策的美國貿易代表署根據川普簽署的備忘錄，展開「301關稅」課徵的相關公聽機制，顯然，跟川普套交情、打電話，仍無法停止行政部門依法啟動的過程，而行政部門打算祭出特定的投資限制與加強出口管制，也得到立法部門已提出的立法支持。

皮特森國際經濟研究所（PIIE）資深研究員鮑恩（Chad Bown）指出，這顯示美中貿易戰將「不再擱置」，但接下來中國的反制，會對美國的農業及能源出口造成何種影響，則是關注焦點。

鮑恩指出，如果北京的印象是川普已擱置「301關稅」，白宮29日的聲明，將讓中國所謂的「自主」擴大進口與採購美國產品複雜化。

中國官媒：來場史詩級的貿易戰

在白宮於美東時間29日發出聲明之後，中國商務部新聞發言人隨即於深夜發出聲明表示，對白宮發佈的策略性聲明既感到出乎意料，但也在意料之中，這顯然有悖於不久前中美雙方在華盛頓達成的共識。

聲明也提到，無論美方公布什麼舉措，中方都有信心、有能力、有經驗捍衛中國人民利益和國家核心利益。中方敦促美方按照聯合聲明精神行事。

《中國時報》報導，中國官媒《環球時報》狠批美國出爾反爾，中國不會隨之起舞，但也不怕和美國打貿易戰。《環球時報》評論認為儘管美國此舉是錯估情勢，貿易戰一定是會互相傷害，不會是美國全面勝利。反之中國一直都表明「不想打貿易戰」，但也絕對「不怕打貿易戰」的立場，美國若執意加徵關稅，「中國必將反擊」。

《風傳媒》報導，《環球時報》也提到，美國商務部長羅斯幾天後就要來中國。按說如果美方已經決定對中國產品加徵關稅，雙方就不用談了，直接準備打一場「史詩級的貿易戰」就可以了。「白宮咄咄逼人的背後，是這些難以駕馭內亂的空虛。中國人對此看得清清楚楚，我們因此更有決心對華盛頓強硬政策奉陪到底。」

中國恐取消羅斯磋商行

中國國務院副總理劉鶴5月中旬訪美進行第二輪中美貿易磋商，雙方會後發表共同聲明，暫時停止貿易戰。隨後，中國於25日宣布，羅斯（Wilbur Ross）將於6月2日至4日率團訪問中國，繼續就經貿問題進行磋商。

英國金融時報引述雪城大學（Syracuse University）經濟學教授勒夫利（Mary Lovely）表示，白宮的做法代表華盛頓方面壓力升級，這好像是美國總統川普（Donald Trump）的典型做法，「在我手下的人動身之時，我會加大壓力」。

美國之音中文網則引述華盛頓智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）高級研究員芮恩希（William Reinsch）指出，川普政府決定減輕對中興通訊的懲罰，招致大量批評。如今突然做出關稅決定，是內部壓力使然。

綜合外媒報導，中國當局5月中旬同意要採購更多美國農業和能源產品，美國商務部上週向國會議員表示已達成協議，讓中國電信大廠中興通訊（ZTE）恢復營運。

芮恩希指出，中國在美中第二輪貿易磋商所做出的承諾，既沒有具體數字，也沒有具體簽署的合約，因此需要進一步磋商。現在磋商進程可能受到關稅決定影響而拖延，中國可能會重新考慮曾作出的承諾。

但芮恩希分析，美中雙方領導人都認知，雙邊關係遠超出單純的經貿，還涉及很多議題，包括朝鮮半島問題。雙方都將為放棄談判付出巨大代價。所以，最終還是會恢復正常。

新聞來源：

核稿編輯：楊士範