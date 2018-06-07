《超高效記憶術》 ：提高學習完成度的「三循環反覆速習法」

文：池田義博

提高學習完成度的「三循環反覆速習法」

在開始「三循環反覆速習法」之前，先告訴各位讓這個學習法成功的重要關鍵。那就是貫徹本書的主旨「全部交給大腦搞定」。

所謂的「全部交給大腦搞定」，換句話說就是「相信自己的腦力」。

一般對學習的印象往往伴隨著鬥志，不過學習這件事情本身其實與鬥志沒什麼關係，畢竟就算大聲為自己打氣，也不可能因此懂得解數學題目，或是因此能夠理解內容。

需要鬥志的情況，大多在於如何專心學習而不受外界各種誘惑影響，或者是如何養成每天持續學習的習慣等等。學習真正需要的，只不過是試圖記憶的意志而已，後續的學習只需要淡然進行即可。

近來，腦科學逐漸釐清大腦的機能，世人也愈來愈了解相關的資訊，因此相信各位多少也有感覺到大腦其實擁有非常了不起的能力吧。

反覆記憶之所以能夠提高記憶的定著度，是因為大腦本來就具備這樣的記憶機制，從頭到尾只需要反覆進行即可。

此外，如此優秀的大腦會在各位入眠的期間，整理白天吸收進腦袋的資訊，自動自發地為各位強化記憶。大腦會在新的刺激下不斷進化。當我們學習得愈多，愈能夠讓大腦起反應，改變腦中的迴路，使得大腦日益發達，

學習的基本是獨學。首先要做的，就是最大限度地利用自己的腦力進行學習，直到遇到無論如何都無法理解的地方，再去請教老師或講師即可。學習必須以主動而非被動的心態進行，並採取交給大腦搞定的「三循環反覆速習法」。

1、縮小範圍，維持專注力

這套學習法可以應用於各種教材，但此處基本上以課本、參考書、題庫、英文單字本等書籍和教材為前提進行說明。

首先是關於學習的進行方式。一開始先將全部範圍區分成幾個小範圍，但區分時請忽視目錄中按照章節或單元等內容區分出來的段落。

因為這套學習法最重要的關鍵是速度，而維持速度最重要的就是節奏。為了維持一定的節奏，每一個分段的學習量必須固定才行。因為假如按照構成目錄的內容去分段，每一段的頁數都不一樣，有的部分比較長，有的部分比較短，所以很難維持一定的速度。

因此，此處單純以頁數進行分段。那麼，最小範圍應該設定為幾頁比較合適呢？

這套速習法若以運動來比喻的話，就像是反覆衝刺前進一樣，所以如果一開始設定的範圍太過勉強，途中就會喘不過氣來。

換句話說，就是專注力無法持續之意。為了避免這種事情發生，一開始先把一頁設定為一個範圍吧。這裡之所以說「一開始」，是因為等到各位習慣這種進行方式以後，可以配合自己的速度調整最小範圍。

學習的進行方式就是將最小範圍的一頁反覆學習三次。這種複習方法是最重要的，接下來就從第一頁開始為各位具體說明。

一開始先完成第一頁的學習。完成以後，圈起那一頁的頁碼。這個記號就代表那一頁已經學習過一次了。然後再複習一次第一頁，就會變成兩個圈。當頁碼像這樣被圈起兩次以後，就代表可以前進到下一頁了。下一頁結束後，一樣圈起頁碼。這一回，這一個圈代表的是回到前一頁。

總結來說，只有第一頁連續學習兩次，並在畫上兩個圈以後，前進到下一頁，學習完下一頁以後，再畫上一個圈，回到前一頁，持續重複這樣的流程。列出頁數的話就是：①→①→②→①→②→③→②→③→④→③→⋯⋯像這樣以每頁總共學習三次的方式進行。

2、專注於「閱讀」並持續高速學習

前項說明的進行方式或許看似脫序，但其目的正如前文所述，在於「維持記憶」。因為對於大腦而言，所謂的複習，必須在經過一段時間以後進行才有意義。這麼做可以讓大腦本身發現「啊，這個部分的記憶很薄弱」，於是補強記憶。

此外，採用這種進行方式還有另一個理由：這種學習法的重點在於「速度」。

因為比起不採取這種學習法進行的情況，這種學習法的複習次數很多，需要耗費相當多的時間，所以如果不提高速度的話，選擇這種學習法就沒有意義了。

能夠在短時間內完成所有範圍，並且在完成的當下就已學習過三遍，是採取這種學習法的有利之處。

雖然在內心不安的情況下，很難維持高速學習的狀態，但這種學習法本身的設計，基本上不會讓人對於提高速度產生不安感。因為很快就能再回到前面去複習了，而且還是在短時間內一共複習兩遍。這能夠讓人產生安心感，毫不遲疑地維持學習的速度。

為了維持速度，還有一件重要的事。那就是即使教材是題庫，也不能夠一邊解題一邊進行。如果需要花時間思考題目，勢必會耗費更多時間。此外，寫下答案也會減緩進行的速度。

那麼究竟該怎麼做才好呢？那就是專注於「閱讀」。

如果是題庫之類的教材，只要同時準備好答案，並在讀完題目後立刻閱讀答案即可。只要採取這種方法，即使學習的是數學之類的科目，也可以維持一定的速度進行。

此外，採用這種學習法，也能提升基本的學習能力。

以往因為潛意識認為必須一次理解內容才行，所以對於閱讀速度造成限制，但這種學習法能夠解除那樣的心理障礙，因此還能夠同時鍛鍊速讀的能力。隨著閱讀速度的提升，頭腦也會變得加倍聰明。

3、難以理解的部分留待後續進行

雖然前文一再強調，學習時請以速度為重，但實際上在閱讀教材的過程中，確實會遇到無論如何都記不住，或是無法立即理解等容易阻礙速度的部分。但還是老話一句，就算遇到那樣的內容，也請不要停在那裡耗費時間。

假設你停在那裡努力思考了一個小時，好不容易理解了，但很多題目即使不刻意鑽研，遲早還是會有理解的時候。

如果是平常的學習，距離正式考試還有好幾天的話，與其把時間耗費在那裡，不如把那一小時用來學習後面的內容，反而更有效率。而且就算遇到困難之處，無法當場理解，只要先把內容塞進腦海裡，大腦就會在此時大展身手，剩下的交給大腦搞定即可。

不知道各位是否也有這樣的經驗呢？絞盡腦汁設法解開某個題目，卻無論如何都解不出答案。

雖然當下決定放棄那個題目，但過了一段時間以後，突然像電路接通了一樣，靈光一閃就想出答案。擁有類似經驗的人應該不在少數。這其實也是大腦的功勞。

如果大腦只能按照原本的形態保存記憶下來的東西，那不過只有錄影機的價值而已。大腦與機器不同之處在於，大腦兼具自動編輯的能力，能夠將記住的東西編輯成容易使用的形式。對於進入腦海中的資訊，大腦會在不知不覺中，替我們進行思考迴路的重新配線工程。

4、繼續加速讓大腦升級

由於科目的種類、難易度或個人的學習速度都有差異，因此每一天的學習進度應該都會因人而異。

下一次開始學習時，只要從上次結束的地方開始，並保持跟上次一樣的速度，那麼不管從哪裡開始都不是問題。

像這樣一邊反覆進行三循環，一邊保持速度，盡快完成第一輪的學習。在第一輪完成所有範圍的當下，我想應該已經能夠大致勾勒出該學習科目的分量乃至全貌了。用蓋房子做比喻的話，就相當於蓋好房子的骨架了。要蓋好一間房子，還必須完成屋頂或牆壁等周邊設備才行。

換言之，這種學習法也需要再多下一些工夫，才能夠進一步提高完成度。

應該還有一些遺漏的部分、弱點或記憶較稀薄之處。為了彌補這些部分，形成更強烈的記憶，以提升至正式場合可以使用的水準，我希望各位再次進行複習。

從第二輪複習開始，就不需要像第一輪那樣以三循環的方式進行了。請依序從最前面開始複習。

在第二輪當中，速度依然是最重要的。由於骨架已經完成，因此在進行第二輪時，應該會比第一輪輕鬆才是。在進行第二輪時，請提醒自己保持比第一輪更快的速度。然後在第二輪也結束後，再進行最後一輪的確認就大功告成了。

換句話說，以所有範圍來看，總共會反覆學習三輪。第一輪以三循環反覆速習法進行，用最快的速度打造骨架，再透過第二輪和第三輪補強，如此一來應該能夠達到相當高的學習完成度才是。

三循環反覆速習法：重點整理

①區分範圍，學習3次

學習完第一頁以後，圈起該頁的頁碼。按照後退1步前進2步的順序，重複學習同一頁2次。

②無論如何皆以速度為重

讀完題目後，立刻閱讀解答。只要專注於閱讀而非解題，速度就不會下降。

③跳過不懂的部分

假使遇到困難的部分，無法當場理解，也先暫時放進腦海當中，大腦會設法幫助我們理解。

④第二輪從最前面開始依序進行

第二輪從最前面開始依序進行。藉由第一輪打造骨架，再透過第二輪和第三輪補強，即可達到相當高的學習完成度。

書籍介紹

本文摘錄自《日本腦力錦標賽五冠王「超高效記憶術」：3循環反覆速習法╳1分鐘速寫，無關天分與年齡，記憶大量資訊隨時開始！》，麥田出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：池田義博

譯者：劉格安

很殘酷地，現階段所有的考試都取決於記憶量，而以「學力」、「學歷」、「證照」來衡量一個人的綜合能力，也是不爭的事實。這樣的形式恐怕在短時間內都不會改變。那麼，有什麼方法可以讓這件事變簡單呢？本書目標即在於此，一套更簡單、更快速，便能記得更多資訊的學習法。

花費一半以下的腦力，就能獲得兩倍以上成果的讀書法，對於記憶，你不再無能為力。作者池田義博45歳時才開始訓練記憶，並且靠自學，從隔年開始連續獲得日本記憶力大賽第一名！他是怎麼辦到的？

Photo Credit: 麥田出版

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航