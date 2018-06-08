導致幸福度下降的兩個思考習慣：「反芻」與「自我批判」

文：吉田昌生

導致幸福度下降的思考習慣

接下來要介紹的是關於提升幸福度的習慣，在此之前，必須先釐清哪些是會降低幸福度的思考習慣。

舉例來說，想在杯子裡注滿水，倘若杯子有破洞的話，終究無法注滿。所以解決之道是，必須先修補漏水的破洞；之後再注入水，杯子自然就能盛滿水。

幸福也是同樣的道理。為了豐滿內在，必須先修補破洞──放掉可能降低幸福度的思考習慣，養成提升幸福度的思考習慣。

所謂的破洞（等同於降低幸福度的思考習慣）又是什麼？也就是──「反芻」與「自我批判」。

所謂「反芻」指的是：明明是已經結束的事，仍反覆重現腦海，不斷咀嚼不舒服的感受。據說這也是造成憂鬱症的原因。至於「自我批判」，是指常會有讓自己喪失自信，或沒有精神、幹勁等想法的這種壞習慣。這兩者，都是應該停止的思考習慣。

也許有些人認為自己沒有這些狀況，但可能是因為自我尚未覺察，反而更應該留心注意。

相反地，發現自己偶爾為之的人，有時會因為覺察，而懂得修正。不過無論是哪種情況都不要緊。只要覺察，慢慢改善習性，漸漸地就能感受到平靜幸福。

不再繼續思索已經結束的事

正念冥想，也被當作「減壓法」的一種，因而受到注目討論。其實，造成壓力的原因之一就是「漫不經心」。「漫不經心」，是正念的相反狀態。

無意識無自覺的思索狀態

無法專注當下的心神狀態

思緒過度圍繞在過去或未來的狀態

根據近年的研究，我們一天之中，有近半數的時間是在這種無自覺狀態中度過，也因而不知不覺承受著壓力。

試試閉目1分鐘。

想必當下即可覺察到自己的思緒飄向意想不到的事情上，完全不是自己的本意。於是，情緒攀附在這些無意識湧現的思緒或想法上，像是牛吃草般吃下後再反芻咀嚼，讓不舒服的情緒反覆重現。

人類非常擅於妄想未來或過去，反而不耐佇立當下。縱使企圖想著「當下此時此刻」，卻往往覺察到自己正思索著未來或過去的事。因此，冥想的訓練是必要的。

尚未訓練的心，就像野生動物般躁動不安，轉眼間已飛奔不知去向。透過覺察「現在正在思索什麼？」、「感受到什麼？」的練習，也更容易放掉令人不安、恐懼、憤怒或緊張的負面思考。

不受過去與未來擺佈

我們思考時，意識總是朝向「過去」或「未來」。然而，無論是「過去」或「未來」都僅是思考罷了，都是腦袋裡的「妄想」。隨著那個「妄想」，也因此衍生不愉快的感覺或情緒。

夜裡躺在床上，仍不自覺想起白天被上司訓斥的話語……「今天真是倒楣透了！」、「明天又會被罵嗎？」各種妄想持續浮現，苦惱遂在「當下」產生。

被上司斥責，既已經是結束的「過去」，也就是妄想。隨著記憶的再生，就算僅是腦中的想像，卻宛如當下還感受、體驗著現實般的憤怒、不安或恐懼。

因此，無意識地不斷回顧過去不愉快的記憶，反覆經歷那些負面情緒，於是也漸漸失去活力，最後陷入憂鬱的狀態。

為了不受「過去」與「未來」的擺佈，必須覺察到自己是否把意識放在「過去」與「未來」。唯有處在「當下此時此刻」，才是最重要的。

那麼，該如何安住在「當下此時此刻」呢？就是書中不斷反覆提及的──「呼吸」。

呼吸就像船的錨，把意識轉向呼吸的感覺，即能與「當下此時此刻」產生連結。下次，在日常生活中，察覺到自己又開始耿耿於懷過去的事，或妄想著未來的事而感到不安時，不妨觀察自己的呼吸，做約十回的腹部呼吸法。

將意識放在當下的「呼吸」，讓「漫不經心」切換到「正念」上。把意識從腦中的虛擬世界，拉回到「當下此時此刻」的現實中。反覆練習的結果，必能大幅減少「反芻思考」的習慣。

放下自我批判的思考模式

另一個讓自己陷入不幸的思考習慣是「自我批判」。

許多人常無意識地苛責批判自己。那麼，自我批判的習慣，會帶來什麼問題呢？

首先，習慣自我批判的人，往往缺乏自信。

如果你覺得「缺乏自信」、「處於不知道自己想做什麼的狀態」，這也正是造成慣於批判自我的原因。這情況不僅是針對自己，也會批判他人。一旦懷有過多的厭惡煩躁的情緒，身心會緊張緊繃，於是身體變得僵硬、造成自律神經失調等，形成惡性循環。如此一來，又再度陷入焦躁、身心疲倦、缺乏行動力。

九成的日本人過於擔憂，容易不安、思慮過剩

如前述，現代人總是因為想得太多而感到疲倦。如果是積極正面的思考習慣倒也還好，無意識的思考往往會引來不滿或匱乏感等，容易陷入負面思考。慣於負面思考後，在工作職場或人際關係上，就容易感到沉重的壓力。

負面思考會自然浮現，是因為比起擁有的，我們總是容易著眼在自己所缺少的事物上；我們的心似乎有著這樣的天性。畢竟，我們的祖先必須靠著恐懼、擔心或懷疑害怕，才得以避開敵害或危險，因而存活下來。

但身處在現代，已經不需要過多的擔心與不安。過度反應的結果，反而容易招致壓力，生活變得痛苦。

不再批判自己

回想過去，我也曾嚴厲地苛責自己。在養成正念習慣之前，我甚至未能覺察自己正在苛責、批判自我。那時，比起辦得到的事，我更在意擔心的是那些自己辦不到的事。

但在日常生活中實踐正念後，我開始覺察到那些不斷苛責自己的聲音。減少自我批判，首先最重要的是「覺察」。隨著覺察到「自己批判自己」，發現那是一種自我虐待，就能減少自我批判的習性。

更深入地來說，也就是不批判那個正在批判自我的自己。不評斷那個正在評斷自我的自己。為評斷這件事做出批判，即無法走出自我批判的惡性循環。

停止評斷的無限輪迴吧。接納自我吧，如實地接納。所謂的不評斷，是不否定也不肯定，只是接受並理解。如實地接受那樣的自己，即是接納自我（之後會再詳細說明什麼是「接納自我」）。

透過反覆的「覺察」與「接納」，就能緩和負面思考的習性。無法肯定現在的自己也無妨。還不能愛真實的自己也沒關係。首先，就是認同那樣的自己，對那樣的自己抱以包容。

書籍介紹

《每天1分鐘！世界一流人才都在學的「覺察力工作術」》，時報文化出版

．透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟 。

作者：吉田昌生

譯者：陳柏瑤

如果你……

每天都被工作追趕，在焦慮與憂鬱中度過

習慣自我批判，把對不起、抱歉、不好意思掛在嘴邊

腦中總有一百件事等著你做決定，可是卻一點也不想面對

常常跟長官、工作夥伴溝通不良，總是被誤解卻有理說不清

被突然冒出的憤怒、害怕等情緒掌控，說出/做出令自己後悔的選擇…...

每天花1分鐘練習覺察力吧！非常簡單，而且保證任何人都學得會！它幫你提升思考速度與創意品質，提高工作效率，找出反敗為勝的方法；還可以幫你釋放負面情緒，不被情緒牽動影響，做出最正確的判斷。

「覺察力」是「正念冥想」的最重要的概念，本書作者吉田昌生的冥想並非打坐打禪，而是在任何時間、地點都能進行的覺察力冥想，只要每天花1分鐘，就能在工作、人際關係、生活中獲得優勢、從容應對困難，讓人生無往不利。

Photo Credit：時報出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航