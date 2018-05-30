醫生詩人和綜藝大哥對「情殺案」發言惹議

近來台灣發生多起情殺事件，先是新北市板橋的情殺分屍案，某大學畢業黃女遭朱姓男友殺害分屍成7大袋。台北中山區又發生17直播主被男友刺4刀身亡。綜藝大哥張菲和知名醫生作家陳克華的發言都引起爭議。

因為黃女是透過交友軟體「Tinder」認識男友，張菲在29日錄影時感嘆：「如果是很正經的女孩，盡量不要在網路上交朋友。」並認為，會發生這種事「女孩子也要負責任，不能網路上隨便交朋友」。

張菲接受媒體訪問時談到近日接連兩起情殺案，忍不住感嘆「提到分手，女人要去毀滅一切的機率很低，現在的男人有點糟糕，分不清愛情跟佔有慾，怎麼一點風度都沒有？還有這樣子的，太可怕了！」張菲還批評「男人打女人就好像打沙包一樣，無恥嘛！現在男生對愛情的觀念偏差得太厲害，就算她結婚又出軌，也要怪你自己，這些人比變態還要可怕，無法控制血液裡面強烈的暴力因子，無知、無恥、可悲！」

Photo Credit: 截圖自陳克華臉書貼文（已刪文）

30日中午，知名的醫師作家陳克華在臉書發文「現在的女生好像很嚮往當妓女？」也引起爭議，陳克華指出，「最近門診為什麼那麼多肖查某？也許和最近為什麼那麼多女人被分屍有關⋯⋯，殺人固然不対，但，這背後我們可以進一步追問：是怎樣的一個女人可以令一個男人激動失去理智到萌生殺機？」

「前一陣子我在醫院餐廳吃飯邊和同事聊天，不知為何我說了一句： 現在的女生愈來愈沒有一個女生的樣子⋯⋯，旁邊吃飯的一個媽媽立刻轉頭過來，雙眼怒睜，質問我說：女生應該要有什麼女生的樣子？好像我是個男性沙文。」

不過該篇臉書貼文，陳克華已經在下午刪文，但隨之又連續貼了好幾篇詩文〈分屍〉和〈私刑〉，甚至還引用了《張愛玲私語錄》中的一句話「世上最可怕莫如神經質的女人」。

58歲的陳克華除了醫師身份外，還是國內著名的中生代詩人，寫過《台北的天空》、《蝶衣》等歌詞，作品曾被收入教科書中。過去作品《欠砍頭詩》、《我撿到一顆頭顱》等都以對政治與道德威權提出聳動挑戰而著名。2006年，他發表〈我的出櫃日〉一文正式宣告出櫃。

專家：台灣缺乏兩性、情感教育

（中央社）勵馨基金會今天舉行「台灣家暴/性侵防治20年歷程—終止暴力新挑戰」記者會及性別暴力防治與實踐國際研討會，邀請國內外專家針對家暴通報適用性、積極同意權等議題，深入交換意見。

勵馨基金會執行長紀惠容受訪談到近期發生的多起情殺案件時表示，她也在想，除了被害者外，要如何幫助加害者，很多男性加害者也都在困境當中，包含從小就被說不能哭，要像個男人，當親密愛人離開後，就會認為這是一輩子的挫敗。

紀惠容說，情感的事不是離開就會被否定，因情感受挫而施暴的人，需要專業團體幫助。

紀惠容認為，男性的成長過程中，尤其在小孩階段，應該要有情感教育，讓他們不要活在男人要剛強的迷思當中，而是要學會成為一個人，包含如何對他人溫柔，接受挫敗、接受衝突。

紀惠容說，要教導男孩可以溫柔、可以剛強、可以接受挫敗，這些情感教育都是台灣欠缺的。

紀惠容也指出，女孩在社會上則是需要親密關係的意識，因為女孩相對來說比較服從，要當小女孩等，但女孩在親密關係裡頭，應該要獨立自主，要有自己的主體性。這也是現行教育裡欠缺的。

紀惠容提醒，如果伴侶是權威型的或控制型的，就要非常的小心，對方可能是「恐怖情人」。根據衛福部統計，性侵害犯罪防治法立法20年來共有13萬人次通報，家庭暴力防治法從1999至2017年，則有165萬8219人次通報。

關於兩性和情感，《關鍵評論網》也推出一系列「情感教育」專題報導，透過採訪政大「愛情社會學」的高國魁老師，以及台藝大的「愛情心理學」許皓宜老師來討論情感教育。

「恐怖情人」有哪些特徵？

許皓宜以心理諮商的觀點來解釋，恐怖（危險）情人具有邊緣性人格與反社會性人格，換句話說，就是「不穩定的因素較強」。這類的不穩定有三種層面：這個人對自己、別人、世界的看法不穩定。

對自己的不穩定，就是「對自己的看法不穩定」代表情緒起伏激烈，自我意識變換很快，「此刻認為自己很好、下一秒又認為自己好糟」；「對別人不穩定」就是自己認為別人一下子對自己友善，一下又對自己充滿惡意；「對世界的看法不穩定」則代表無法維持穩定的心情與大環境互動，所以容易因偏激想法而做出激烈的行為。

對於常有人會說：「為什麼我總會喜歡上恐怖情人？」許皓宜指出，絕對不是你倒霉才會遇到他，而是對方身上有吸引你的特質，這才是你真正需要解決的陰霾與問題。或許是自己在前一段感情曾經受過的傷害，例如肢體暴力所造成的身心受創，也或許是對於愛情所產生的「幻象」，讓你刻意忽視對方所做的暴力徵兆，例如在餐廳對店員大小聲，你當時卻以為對方很有男人味等。

倘若要分手前，才驚覺對方是危險情人，許皓宜也提醒，「絕對不要詆毀對方人格，以及否定過去」，其中兩大分手禁忌語是絕對不能說出口，第一，毀謗對方人格，做人身攻擊，例如：「我就是瞎了眼才跟你在一起」；第二則是否定兩人過去的快樂時光，例如：「我之前從來沒有愛過你」，當這兩種類型的話說出口，就是直接點燃對方的不理性炸彈。

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核稿編輯：楊士範