【國際大風吹】川普一個move點火中東，耶路撒冷到底在吵什麼？

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英國哈利王子結婚的前幾天，其實有一個非常重要的日子，就是5月14號、以色列建國70週年（通稱「獨立日」）。這一天是猶太人實現建國夢的日子，但也是以色列和巴勒斯坦衝突的起點。由於大約70萬巴勒斯坦人被迫離開家園，隔天5月15號就被巴人定為「浩劫日」。從此中東亂了70年，到現在還看不到和平。這集我們要聚焦在耶路撒冷，先看看14號那天、形成強烈對比的兩個新聞現場，再了解一下，這座城市的爭議到底是什麼？

Photo credit: Andrew Shiva / Wikipedia / CC BY-SA 4.0

盛大的使館開幕式 vs. 血腥的邊界衝突

就在以色列獨立紀念日這天，美國在耶路撒冷的新使館盛大開幕。川普女兒伊凡卡和女婿庫許納以白宮顧問身份到場致詞，也再次宣告美國認同「耶路撒冷是以色列首都」。

同一天，就在距離耶路撒冷不到100公里的以巴邊界上，大批巴勒斯坦人發起抗議行動，卻遭到以軍強力鎮壓，結果寫下四年來以巴之間最血腥的一日。估計當天有四萬名巴勒斯坦人，在邊界圍牆的13個地點抗議。為了阻擋以軍狙擊手的視線，他們點火焚燒輪胎，製造大量黑煙，同時一波波衝向圍牆，企圖越界。而以軍這邊，除了有無人機投擲催淚瓦斯，邊界士兵只要看到有人靠近，就會瞄準開槍，最終造成58人死亡、1200多人受傷。

除了不滿以色列封鎖邊界之外，這波抗議行動也是針對美國使館而來。哈瑪斯官員怒斥美國與侵佔巴人土地的以色列成為共犯：「美國使館遷移到耶路撒冷，會是美國政權的災難，也是美國歷史上的污點，因為他們與佔領勢力結盟，侵犯巴勒斯坦人民。」

諷刺的是，就在開幕典禮上，美國副國務卿蘇利文（John Sullivan）才宣稱，使館搬家可以促進「這座城市、這片區域，乃至於全世界的和平。」

Photo credit: 《國際大風吹》截圖

耶路撒冷：三教聖地、兩國首都

顯然，耶路撒冷是衝突核心問題。但為什麼會這樣？坦白說，是英國留下來的爛攤子。

從1920年代開始，英國一直以「託管」的名義，治理現代叫以色列、當時俗稱巴勒斯坦的這片土地，包含耶路撒冷在內。但由於猶太人和阿拉伯人的民族運動同時興起，而且爆發武裝衝突，本來應該要維護秩序的英國在1948年結束託管，一走了之。以色列在英國託管期最後一天、5月14號宣佈獨立建國。第二天，四個阿拉伯國家聯軍，馬上發動攻勢，要消滅以色列。在這場戰爭中，以色列活下來了，但耶路撒冷卻被分成兩半，西半部由以色列控制、東半部則是在約旦手裡。

其中，東耶路撒冷堪稱精華地段，因為舊城區就在裡面。這塊不到1平方公里的土地，聚集了三大宗教的聖地：猶太教的聖殿山和哭牆、基督教的聖墓教堂，以及伊斯蘭的金頂清真寺和阿克薩清真寺。這段期間，約旦基本上禁止猶太教徒進入朝聖。

不過，以阿雙方在1967年爆發六日戰爭，結果以色列大獲全勝，大幅擴張勢力範圍，除了佔領約旦河西岸和加薩走廊之外，也把東耶路撒冷一口氣拿下。就這樣，從1967年到現在，耶路撒冷一直在以色列的實質管轄之下，儘管以巴歷經好幾次談判、斡旋，但雙方都堅持把耶路撒冷視為首都，而且寫進法律當中。

Photo credit: Reuters / Mohammed Salem / 達志影像

不顧國際反對，川普加深以巴矛盾

國際上，不管是親以色列或親巴勒斯坦的國家，一碰到首都這個問題，通常都會避免選邊站，以免觸發敏感神經。在實務上，過去幾十年來，美國也跟別國一樣，刻意把大使館設在以色列第二大城特拉維夫（Tel Aviv）—直到川普上台為止。

如何推動以巴和平？國際上的主流聲浪，一直是所謂「兩國方案」（two-state solution），也就是以巴各自建國，和平共處；通常，也認為以色列併吞東耶路撒冷是非法佔領。沒想到川普去年底打破幾十年來的外交慣例，宣布美國承認耶路撒冷是以色列首都。當時，從聯合國、歐盟到阿拉伯世界，不論跟美國是敵是友，幾乎都一面倒批評。

如今，使館開幕，木已成舟，巴勒斯坦人的憤怒不在話下，吵了70年的以巴衝突，這下子更看不到和解的希望。

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企劃／主持：李漢威

拍攝／後製：許家嘉／鄭宇軒

核稿編輯：楊士範