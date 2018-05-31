快速指叉球如何讓「神之子」田中將大站上世界之巔？

文：張尤金

2006年8月29日，是就讀駒澤大学附属苫小牧高中的17歲投手田中將大，在洋基球場與松井秀喜合照的歷史畫面。很難想像這個剃平頭、一臉羞澀的高中投手，竟然會取代松井，成為洋基球場最頂尖的日籍球星；更難想像的是，這個讓田中通殺美日職棒的快速指叉球，竟然是跟一個美國投手學的。

「現代の魔球」

2010年春訓的某一天，當時21歲的東北樂天金鷲先發投手田中將大，在球員休息室隨手翻閱最新一期的《週刊棒球》，其中一則專題報導深深吸引了他的目光。

這個專題在介紹日本職棒各隊的優秀投手並深入分析他們的招牌變化球路。映入眼簾的是福岡軟銀鷹隊美籍投手Brian Falkenborg，前一年他擔任球隊的佈局投手，出賽46場、主投51.2局，防禦率只有1.74，週刊棒球特地對他招牌的快速指叉球做了詳盡的介紹，並附上他握球的圖片。

事實上Falkenborg壓根就忘記這次專訪了。因為在日本職棒這六年期間（2009-2014），他都是仰賴專屬翻譯，所以對於這場由球團安排的專訪，他就讓翻譯去搞定受訪內容，對於雜誌內容，他連看也沒看過。但田中卻詳細拜讀過了。

應該這麼說，其實田中早就會投指叉球（forkball）了，他想找的是不同握法、不同效果的指叉球，而Falkenborg食中二指較淺的握法就是田中想要的。

田中學到了Falkenborg的握球方法，經過一次牛棚練投後就正式上場。從此他擁有兩種指叉球，一種用來搶好球數，另一種角度更犀利的則是在兩好球後讓對手揮空。

至於新學的快速指叉球對於田中的幫助有多大？數據會說話：在學會快速指叉球之前，田中前一（2009）年在日職的單季防禦率是2.33，已經夠強了；但往後三個球季（2011-2013），田中的防禦率都沒超過1.87，他在2011、2013兩年拿下澤村賞，2013年戰績則是空前的24勝0敗、防禦率1.27，還率領東北樂天金鷲拿下隊史首次「日本一」。

這是田中的快速指叉球握法：

Masahiro Tanaka's famous Splitter Grip + Release for the equally famous @PitchingNinja pic.twitter.com/BEuKjfr12i — Pitcher List (@PitcherList) 2016年9月6日

看看他這顆90 MPH的快速指叉球是如何急速下墜的：

Masahiro Tanaka, 90 mph splitter grip/release (back and side views) pic.twitter.com/a75T6fXIFY — Rob Friedman (@PitchingNinja) 2016年7月7日

這一球連Mike Trout都揮了個大空棒：

"Mike Trout striking out on a #Tanaka splitter that bounces in front of the #plate" #baseball #mlb #sports pic.twitter.com/vdwnQqlDYX — RussellHodson2 (@RussellHodson2) 2016年12月17日

浪人投手

至於Brian Falkenborg的快速指叉球又是跟誰學的？答案是知名投手教練Brian Price和前大聯盟終結者J.J. Putz。

事實上Falkenborg原本是先發投手，主要變化球種是曲球，但生涯前九年在金鶯、水手、道奇小聯盟一事無成之後，2004年冬天，他被教士簽下來並被定位為中繼投手。

為了在職業生涯尋求突破，並且增加一種揮空率高的球路，Falkenborg回想起兩年前，當時的水手投手教練Brian Price曾經建議他投快速指叉球。Price的立論基礎是認為以他200公分的身高以及高壓式投法，對於快速指叉球的下墜幅度將有加乘的效果。但當時Falkenborg並沒有聽進去，他一心只想重返先發，又擔心快速指叉球對手臂造成的壓力，因此不敢貿然嘗試。

在加入教士之後，Falkenborg向他的好友、當時的水手終結者J.J. Putz學到了快速指叉球的握法，可是限於中繼上場有避免保送和失分的龐大壓力，他不敢在比賽中輕易嘗試。就這樣又過了四年，2008年球季結束後，他已經是一個職業生涯待過金鶯、水手、道奇（兩次）、教士（兩次）、紅雀，12年來只在大聯盟投過75.2局的的30歲棒球浪人，這時他決定前往日本發展。

Photo Credit: madmiked on Flickr CC BY-SA 2.0 Brian Falkenborg

而說到當時的快速指叉球，這種球路在1980年代因為Roger Clemens、Jack Morris、Dave Stewart而聲名大噪，幾乎是當時大聯盟投手的代表球種，但隨著越來越多大聯盟球隊認為快速指叉球會對投球的手肘造成過大壓力之後，這種球路逐漸被滑球和變速球所取代。

但日本的狀況則完全不同，在日本，從高中到職業，多數投手都努力練習幾種不同球速和不同變化幅度的指叉球或快速指叉球。1990年代以來的野茂英雄、佐佐木主浩、長谷川滋利，乃至於現役的上原浩治、達比修有、退役不久的黑田博樹，都是箇中高手。現在看來，指叉球和快速指叉球儼然已經成為屬於日本的變化球種了。

Falkenborg也充分感受到這種微妙的轉變。2009年當他來到軟銀鷹時，從春訓開始，教練團和捕手搭檔都要求他多投快速指叉球，一開始他對此頗為抗拒，但隨著正式球季開打之後，成果很明顯展現在投球數據之上。這一年他的防禦率低到只有1.74，接下來四年也是超水準的1.02、1.42、1.57、2.04。

2013年球季結束後，東北樂天金鷲因為田中轉隊到洋基所獲得2,000萬美元入札金，他們拿其中的195萬美元將Falkenborg簽下來，擔任球隊的終結者。

所以命運就是這麼有趣，當年Falkenborg在「週刊棒球」一段專訪，在不知情的狀況下造就田中將大從日本強投進化成洋基王牌，而他後來則靠著2013年洋基支付給樂天的入札金，以高薪加盟樂天投完職業生涯的最後一年後，風光退休。

結語

臺北時間2017年4月28日，田中在世仇對決的基襪戰對上紅襪王牌左投Chris Sale。面對過去對洋基通算防禦率只有1.17的Sale，洋基打線攻下3分，但這對田中已經足夠了。田中只用了97球就投出3安打無四死完封勝，有15個滾地球出局，包括下面這個結束比賽的出局數：

田中将大、レッドソックス相手に3安打無四球完封勝利！ pic.twitter.com/QbNRXHCS0o — Roman Reigns Man (@golden_sugi) 2017年4月28日

上一次有洋基投手完投，已經是2015年8月5日的事了，那場比賽的投手也是田中，對手是藍鳥；至於這場比賽耗時2小時21分鐘，上一次基襪對戰的比賽時間比這個更短的，可要追溯到23年前了。這種投球效率，美國媒體甚至為他冠上「日本Maddux」的封號。

紐約是當代的世界之都，洋基又是最有名的大聯盟球隊，站上世界之巔的「神之子」能否再創生涯高峰？他會不會放棄未來三年6,700萬美元的剩餘合約，行使逃脫逃款？全世界都在看。

參考資料

本文經運動視界授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航