陳克華不只是厭女，更是針對「被娼妓化的女人」的仇恨言論

陳克華針對最近的謀殺女性案件，發表了一篇「現在的女生好像都嚮往當妓女」文章，引發各界撻伐，尤其是秉持性別平權、女性主義價值的人們，認為陳克華是仇女、譴責被害人等等。

可是身為一名妓女（參照註解），我認為陳克華不只是仇女這麼簡單，更多的是針對「被娼妓化的女人」（prostituted women）的仇恨言論，也就是不能對一般女性施加暴力，但只要妳被認為是名妓女，妳就活該受暴，因為男人有權力可以對妳為所欲為。

長期以來，中產階級本籍健全順性別異性戀女性主義者們，經常忽視女人的處境並不盡相同，受到階級、種族與性身份（sexual identity）等多重因素的影響，對這部分議題的重視稱為「多元交織性」（intersectionality）。

實際上，即使有著「終止性暴力」（ending sexual violence）與「終止對女性施暴」（ending violence against women）的號召與社會風氣，對妓女的暴力依舊普遍被忽視與縱容，進入司法體系也經常會被不友善的對待，吃案、輕視、輕判與再度傷害等現象並不少見，這些並非所有女性共有的處境，是整體社會環境針對妓女的殘酷。

舉個真實的案例，作為一名妓女去報案遭受性侵，可能會先被質疑是不是「財務糾紛」，也就是網友口中的「價錢沒談好」，不是說沒有這種可能，但這對於真的被性侵的妓女而言，當下是非常嚴重的侮辱與再度傷害。

如果是未成年的雛妓，她若是受害去報案，就會被強制送到少女庇護所，一般人覺得這樣是脫離苦海，但庇護所的不自由，往往是這些少女唯恐避忌的，而且會有一種「為什麼我受害，卻是我被關」的感受。

因此，與其針對檢討陳克華的仇恨言論，更應該檢討的是，包含女性主義者與性別平權推動者在內，普遍社會對於妓女處境的忽視、輕賤、汙名化與邊緣化，這並非陳克華獨有的問題。

註：我作為從事性交易的主體，所以不使用「性工作者」（sex worker）這樣去汙名化、去性別化與專業化的用詞，我認為忽視了性產業中非專業、非自願的女性存在。

本文經吳馨恩授權轉載，原文發表於此

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