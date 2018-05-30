【插畫】基層員警被看不起是誰害的？

蠢羊與奇怪生物

日前媒體報導，台北市警局針對青少年毒品防制的「青春專案」，訂出了三個月要逮捕384名少年藥頭的超高標準逼績效，經民眾大肆討論後，台北市警局長陳嘉昌據稱在會議中動怒抱怨基層對媒體的爆料文化，「就是這樣子警察才被看不起！」

但事實上，基層員警在人力沒有改變的情況下，突然要大幅提升逮捕數量，彷彿是要他們吃下「大還丹」變成超人，那些服不了仙藥的，為了達到KPI，常就必須以養案、小案大辦等等的方式達成長官要求，數字做到了，但對實質的治安可能根本沒有幫助。

就是這種只能「聽長官說」的風氣，才會讓基層會被看不起，可別再見笑轉生氣，遷怒下屬了。

►當警察想的是「希望轄區內販毒人數第一名」，治安怎麼可能會好？

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航