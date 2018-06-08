《聆聽馬拉喀什》：在這座城裡，那頭有性慾的驢子是最不幸的動物了

文：伊利亞・卡內提（Elias Canetti）

晚上散步時，我習慣穿過城裡的小巷，再經由迪傑馬艾芬那回來。從幾乎空無一人的廣場走過，是件極為特別的事。這時候不再有雜技演員、沒有跳舞的人、沒有玩蛇者，也沒有吞火的傢伙。

一個孤零零的矮小男人蹲在地上，前面擺了一個籃子，裡頭都是些很小的蛋。他的周遭空蕩蕩的。乙炔燈照亮著四周，整個廣場瀰漫著乙炔的味道。仍有零星的幾個男人坐在攤位上舀著湯喝，看來很寂寞，彷彿他們無處可去。廣場周邊有人睡著，有些躺著，多數則蹲著身子，他們全都蓋起斗篷上的帽子。他們睡得毫無反應，不禁讓人懷疑在那深色的斗篷下是否有人在呼吸。

一天晚上，廣場中央圍了一圈密密麻麻的人，在乙炔燈的照亮下顯得十分特別。所有的人都站著。在強烈燈光的照射下，面容與身形上的暗影讓他們顯得殘酷而詭異。我聽見兩種當地樂器所發出的聲響，其中摻雜著一個男人的聲音，正激動地說服著某人。我走向前去，找到一個缺口，往人群裡一瞧，發現中間站了一名手上拿棍子的男人，急切地對著一頭驢子提問題。

在這座城裡，那頭驢子可說是牠可憐同類中最不幸的動物了！骨瘦如柴，完全餓壞了，毛髮也全脫落，即使是最輕的貨物牠也無法負荷。讓人不禁要問，牠的四隻腳如何還站得住。那名男子對牠說著古怪的話，試著說服牠做點什麼事。驢子冥頑不動，他就問牠問題；但驢子不願回答，燈光下的人們於是放聲大笑。

或許驢子在這個故事中扮演某種角色。因為在一段冗長的交涉之後，那頭悲慘的驢子緩緩地隨著樂聲旋轉起來。棍子一直在牠的上方揮舞，那名男子說話的速度愈來愈急促，聲音愈來愈大，簡直是嘶吼著讓驢子維持動作。然而在我聽來，他的話卻像是他自己也扮演了一個奇怪的角色。音樂聲不斷持續著，人們再也笑不出來，這裡看來就像是一堆吃人或吃驢子的傢伙。

我只短暫停留了一會兒，因此無法敘述接下來發生的事情。我的憎惡多於好奇心。這座城裡的驢子早已深植入我的心中。無論走到哪兒，我都會因為牠們的遭遇而憤怒不平，卻又完全幫不上忙。然而，如此悲慘的角色卻是我從不曾見過的。歸途中我試著讓自己平靜下來，這一夜必定難熬得很。

次日是星期六，我很早便去迪傑馬艾芬那。那是他們最熱鬧的一天。觀眾、表演者、簍子和攤販全擠得水泄不通，想要穿越人群並不容易。我來到昨晚驢子所站的位置，往前一看，幾乎不敢相信自己的眼睛：牠又站在那裡了。只有牠站在那兒。我仔細地端詳牠，確定沒有認錯，正是牠。不遠處，牠的主人正和一些人安靜平和地說話。人群尚未築成圓圈。樂師還沒來，表演尚未開始。驢子就站在和昨夜相同的位置上。在陽光的照射下，牠的毛髮看來比夜裡脫落得更厲害了。我覺得牠更瘦弱、更飢餓也更老了。

忽然，我發現有人在我背後，耳中傳來我不懂的激動話語。我轉過身，驢子因而在我眼底下消失了片刻的時間。聲音發自一名男子，他在擁擠的人群中緊貼著我。但後來發現，他威脅的對象顯然另有其人，並不是針對我。於是我又轉過身朝向驢子。

牠不曾移動過自己的位置，卻好像換了一個模樣。牠的兩條後腿中間，忽然垂著巨大的生殖器，比前晚男子手上威脅用的棍子更加結實。就在我轉身的短暫時刻，牠身上起了不尋常的變化。我不知道牠見到、聽到，或聞到了什麼，也不知道牠受到什麼感官刺激。這頭年老力衰、蹣跚欲墜、被用來進行無聊對話的可憐生物；這頭在馬拉喀什不被善待的驢子，微不足道，沒肉、沒力氣，也沒有像樣的皮毛，卻仍有那麼多的欲望，這一幕釋放了我所獲得的悲慘印象。我不時想起牠。我告訴自己，牠還有許多事情是我尚未見到的。

我希望每一個受到折磨的傢伙，在悲慘中都能保有他的樂子。

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書籍介紹

本文摘錄自《聆聽馬拉喀什：摩洛哥古都漫遊》，馬可孛羅出版

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作者：伊利亞・卡內提（Elias Canetti）

譯者：林維杰

諾貝爾文學桂冠伊利亞・卡內提旅行書寫經典作

阿拉————來自古老國度的呼喚，

悠遠、沉重，卻專注；它的意義深沉，連語彙也難以轉譯。

它，活著，以某種堅持，

而且比其他聲響存活得更為長久……

它，屬於馬拉喀什永恆的聲音！

馬拉喀什，一座位於摩洛哥中西部古老的伊斯蘭城市，伊利亞・卡列提和英國友人一起來到當地旅行。

漫遊馬拉喀什期間，他流連在露天市集與駱駝市場，在廣場上注視著一位被當地人視為聖人的瞎眼乞丐咀嚼乞討來的硬幣，渾然不知自己反成大家觀注的目標；看著市集裡的說書人和幫人書寫信件者，覺得這些人猶如他「年長且更優秀的兄弟們」；他出神地站立在一棟房子前，只見欄杆後頭的蒙面女人直呢喃自言自語，彷彿在對他訴說著什麼；達罕家族的伊利亞直追纏著他，希望透過他解決一家的失業困境；苦守著法國酒吧的吉娜特，一心期待某個人帶她走入外面的世界……

卡列提藉由犀利的觀察與精準文字，描寫這座東方古城中人們生活的困頓、貧窮與無奈，同時帶領讀者細細品味摩洛哥的古都風情。

Photo Credit:馬可孛羅出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航