文：李忠憲（成大電機系教授）

5月29日早上各報的頭版，幾乎都是「台大女」的社會新聞，這當然是一起不幸的事件，現代網路世界交友比以往更加方便快速，什麼都是快速、方便、有效率，正面好的事情是這樣，負面壞的事情也是這樣，不是科技的原因，始終還是來自於人性，但隱藏的風險和危險，確實也比過去更加難以察覺。

作者提供

然而，這個女生其實從台大畢業已經好幾年，媒體強調台大兩個字，不知道意義在哪裡？想想德文的媒體—即使是畫報—從來沒有這樣報導社會事件，一個女生碰到一個可怕的人，因而遭遇到不幸的事情，跟她幾年前從哪個大學畢業，到底有什麼相關性？

我試著去解讀「台大女」這三個字背後隱藏的意義，第一個可能的意義，當然是台大畢業是件很特別很事情，是人一生最重要的人生標籤，不特別把它標示出來不行；第二個可能的意義，是念台大非常聰明，竟然念了台大都會因為交友不慎，導致如此可怕的命運，一般人絕對要更加小心。當然，你還可以說出更多其它的解讀，但想來想去，都不覺得台大這兩個字掛上報紙封面的頭條，是件合適的事情。

我想台灣人不習慣思考，升學主義盛行和階級歧視的心理養成，都和日常這種看起來微小的事情有很大的關係。

例如，前陣子反對管中閔當台大校長的一個言論是「文化畢業的不能當台大校長」，因為當年聯考的時候，文化是最後一個志願，最後一個志願的學生不能到第一志願來當校長，我想這是同樣的思考邏輯，某方面而言，書念越多，生活經驗會變得越少，人的時間精力有限，當專注於某一方面時，另外一方面可能會有所欠缺，一次的考試可以決定一生的階級，當然非常荒謬。

凶殺案是一件悲傷、可怕的事情，遇人不淑還丟失了性命，的確令人感到非常哀痛，媒體口中的「台大女」，請安息吧！

本文由李忠憲授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航