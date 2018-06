用英文回答九個面試常見的問題，讓你脫穎而出

文:Annie Tsai

身為社會新鮮人,你即將開始找工作,卻害怕面試時碰壁嗎?九個面試前你一定要掌握的問題,幫助你順利取得夢想公司的入場券!

1. Introduce yourself briefly in one minute. 用一分鐘簡短地自我介紹

自我介紹是你給主管的第一印象,這部分包含你如何表達自己,以及你說話的方式是否落落大方且有自信。建議你可以先思考:你應徵的職位需要什麼樣個性或技能的人,並藉此連結到自己的能力和優勢。

自我介紹切勿從家庭背景或國小成長經歷開始說起,應言簡意賅,直接切入重點,簡述會為你應徵這個職位加分的經歷即可。

4 Points Method: (1) Start from your name, your education background and your personality traits.

(2) Describe areas of expertise and skills you have.

(3) Mention other relevant experiences.

(4) Talk about your hobbies.(optional)

2. Describe your personal qualities. 描述你的個人特質

不要用太過模糊的字眼來描述自己,多用具有畫面感的形容詞,最好能加上具體例子來印證你所講的內容,讓主管更能夠想像你回答的內容。

較模糊的形容詞:

hardworking 努力的

diligent 用功的

enthusiastic 熱情的

efficient 有效率的

friendly 友善的

outgoing 外向的

試著用較有畫面感的形容詞來形容自己:

communicative 善於溝通的

organized 有條理的

flexible 能隨機應變的

committed 投入的

competent 能幹的

impactful 有影響力的

adaptive 適應力強的

3. What activities or internship have you participated in? 你曾經參與過哪些特殊活動或實習?

著重講述跟你應徵職位相關的實習經驗與活動經歷,從最重要、最有利的開始講起。用achieve、reach、boost這幾個能夠強化你所做過的事蹟的字,會比do、make 還更有力道喔!

I’m an intern at VoiceTube. I am in responsible for operating the Facebook fan page, and boosting 500 fan page likes in each week. 我擔任VoiceTube的行銷實習生,負責粉絲專頁的營運,並在一週內促成500人次的按讚數。

4. Why are you interested in this job? 為什麼會想來本公司應徵這份工作?

在面試之前,你必須了解該公司所販售的產品或服務,以及他們的顧客是誰。盡量讓你個人的想法連結公司的願景或文化,而不是一味地吹捧公司的優點,才能在應答上更具說服力。

I can’t agree with your company’s vision more. Our value systems are matched, so your company is the best choice. 我很認同公司的願景與文化,也認為公司的主張與我的價值觀相符,因此貴公司是我投遞的公司當中最棒的選擇。

5. What challenges have you faced and how did you solve it. 請分享你遇過最大的挑戰以及你如何因應?

你可以先點出自己面對的挑戰為何,並告訴面試官你如何克服這個挑戰,最後又達到什麼成果、學到什麼收穫。讓面試官知道你不僅有抗壓性與解決問題的能力,也能從困難中成長。

I have faced many challenges in my life, and the toughest challenge I have faced was to complete my MBA project work within 45 days. I had to collect many information and organize them. To prepare a complete project within this course of time was the toughest job, but with my hard work, dedication and the help from my supervisor, I have successfully completed the challenge. 在我的人生當中有許多的挑戰。最大的就是我必須在45天內完成一個 MBA專案。我需要收集資料並整理出完整的專案報告。在我用盡全力並在教授的指導下,我成功地戰勝它。

6. What are your strengths? 你的強項是什麼?

針對你應徵的工作提出你具備並能夠在這個職位展現的能力。建議你可以講兩個具體的能力,並舉例佐證你如何運用自己的強項。

My strongest trait is my leadership skills. I was leading a big presentation in my college and the presentation went extremely well and I received a lot of compliments. 我的強項是領導能力,大學期間我曾帶領過一個簡報,並獲得很棒的迴響。

7. What are your weaknesses? 你最大的缺點是什麼?

回答這種題目需要有些技巧,讓我們把自己真正的弱點變成強項。描述完你缺點後,記得要補充你如何改善你這項缺點,讓面試官了解到你不僅清楚自己的弱項,也有嘗試去改進。

Sometimes I put too much emphasis on details since I am a perfectionist. 有時候我對度在乎細節,因為我總是追求完美。

8. Why should we hire you? 為什麼我們要雇用你?

當面試官提出這個問題時,主要是想同時了解你的自信心以及謙虛的程度,也是個讓你「推銷」自己的機會。

回答這一類的題目要恰到好處,要對自己充滿自信,但也不可太過吹噓自己。另外,回答時應要避開「其他應徵者的缺點 / 不適任」,強調自己比較優秀的長處即可,並提出面試官不得不選擇你的理由。

I think I am the best candidate as I have abundant experiences in terms of marketing and customer management. I’m also capable of adapting quickly to a new environment and working well with a team. 我認為我是最佳人選,因為我在行銷和顧客管理都擁有相當豐富的經驗。同時,我也能很快地融入新環境,並且能與團隊良好地合作。

9. Are you planning for further study? 你有計畫要繼續升學嗎?

可以說自己想以在工作上有所貢獻為主,若未來職場上有需要時再考慮。

If I find myself not competent enough at work and my supervisor regard it necessary to have further studies. 如果工作中發現自己有所不足,且主管覺得有必要的話,我會規劃再進修。

延伸閱讀

本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登,原文發表於此

責任編輯:游家權

核稿編輯:翁世航