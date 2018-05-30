苗栗7萬多戶大停電，全台用電量3670萬瓩破了歷史新高

台電通霄電廠今（30）日下午發生輸電線路跳脫，造成苗栗縣通霄、苑裡、三義、銅鑼及台中市日南地區共7萬多戶停電，大約在一個半小時後復電。連日高溫之下，全台最高用電量已連續3天創新高，今天更首見在5月就打破歷史用電量最高紀錄，備轉容量123.11萬瓩。

台電苗栗區營業處表示，下午3點12分通霄電廠內161KV（16萬1千伏特）的匯流排設備跳脫，造成超高壓電力無法輸出。苑裡、霄南、日南、三工等4個變電所全部停擺，一度造成三義、苑裡、通霄、銅鑼等鄉鎮，共計7萬391戶停電。

苗栗區營業處指出，營業處接獲停電回報後，派員搶修，並經轉供先於下午3點40分復電3萬2428戶，另外3萬7963戶於下午4點38分全數恢復供電。

三義鄉長徐文達說，下午3時許三義工業區西湖村一帶先傳出停電，10多分鐘後復電，接著3時50分左右，換廣盛村周邊包括鄉公所在內都停電，直到近5時才恢復供電，他說，停電勢必造成民眾不便、企業工廠也可能因此造成損失，希望台電能做好輸配電作業。

因為全台用電量今天又創下歷史新高，苗栗地區大範圍因跳電而停電一個半小時，引發外界聯想是否「缺電」。苗栗區營業處表示，若是供電不足而停電，台電也無其他電力可轉饋入支援，初步排除供電不足。

5月首見創用電新高，最高用電量飆破3670萬瓩

中央氣象局觀測，台北測站今天出現37.1度高溫，為本月第4天達37度以上紀錄，也是台北氣象站1897年設站以來，5月37度以上天數最多紀錄。台中、嘉義等地都有34度以上，連日炎熱高溫的熱累積效應下，本週用電量續創新高。

在熱累積效應下，用電量本週連續3天刷新今年用電量最高紀錄，根據台電提供資料，今天下午1時50分最高用電量達到3677.14萬瓩，打破去年815大停電當天創下的歷史最高紀錄，更是5月用電量首次在用電排行榜上創新高紀錄，極端氣候對供電考驗不可小覷。

裝置容量55萬瓩的台中火力電廠8號機今天雖已歸隊，但仍持續升載中，發電量有限。今天用電量高，所幸昨天故障的台塑化汽電共生A號機已修復歸隊，馳援約50萬瓩發電量，台電並透過需量競價方式抑低契約容量達82.2萬瓩，實際抑低量初估可達50萬瓩，備轉容量維持在123.11萬瓩，沒有跌破限電警戒紅燈的90萬瓩門檻。

台電表示，根據氣象預報，6月1日將有鋒面影響，氣溫可望降低，將紓緩供電壓力，加上6月後機組大修完成歸隊，6月上旬與中旬備轉容量率預估維持在6%以上。6月下旬後梅雨季結束進入盛夏，至7月底前，備轉容量率估維持在5%至6%之間。

台電統計歷年用電量前10高如下（其中就有兩次是今年5月）：

2018年5月30日：3677.14萬瓩 2017年8月15日：3645.3萬瓩 2017年9月27日：3641.9萬瓩 2017年8月11日：3641.7萬瓩 2017年8月17日：3639.1萬瓩 2017年8月16日：3639萬瓩 2018年5月29日：3632.86萬瓩 2017年8月18日：3629.5萬瓩 2017年8月8日：3626.7萬瓩 2017年9月26日：3626.3萬瓩

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核稿編輯：楊士範