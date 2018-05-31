寶佳台新「大鬥法」的前世今生與政商關係

台新與寶佳為了爭奪台新金董事席次，在過去一年中，無論檯面上或檯面下都不斷角力。隨著時間趨近六月的董事會改選主戰場，雙方過招也越來越直接，希望爭取到股東與外資的支持。在雙方競爭背後，也牽扯出寶佳龐大的政商關係網絡，然而這些關係該如何解讀，才能幫助讀者釐清頭緒，找出讓台灣金融圈更好的道路？

台新與寶佳陣營的多個戰場整理

台新金的董事選戰越來越近，台新與寶佳兩大陣營媒體上交火也就越來越密集，寶佳還派人直接到台新法說會踢館。今年五月初，寶佳在法說會上引用摩根士丹利（MSCI）的公司治理標準，批評台新金都是萬年董事；台新金公司派則回擊，指出MSCI給台新金的全球排名是前18％，顯見其公司治理績效良好。

除了法說會的攻防，為了爭取台新金股東支持，寶佳資產的執行長唐楚烈還以股東公開信放話要解決台新彰銀案，處理台新對彰銀的投資部位，並且重振外資對台新的信心。在機構股東服務公司（ISS）23日發布研究報告之後，台新金對ISS讚許6名公司派候選人表示感謝，寶佳則加強宣傳ISS支持的1名市場派候選人。

在寶佳與台新正面碰撞的場合之外，還有許多勢力也介入戰局。首先，由於寶佳旗下幾家企業頻頻收購多家金融股，又將台新金持股刻意控制在9.95%，以避開大股東適格性審查，使得台新金董事會選戰招來金管會的關注。加上台新彰銀案的糾葛、寶佳資產與新世代金融基金會背後公股行庫退休董總的人脈網，將財政部、公股行庫、國民黨財經立委都牽扯進來。雙方交火過程可說是讓外人眼花繚亂，戰場也越開越多。

這些人事糾葛，筆者在先前的文章中已經梳理過，寶佳集團與其他大型建商、公股財金幫、國民黨合作，意圖挾龐大資金和政商人脈拿下台新金董事席次。若是不成，金融圈普遍預測寶佳明年會轉向攻打永豐金。儘管金管會祭出「金金分離」與「產金分離」規則，因為新版銀行法要等到2019年才上路，寶佳也趁此良機，緊抓大量台新金與永豐金股票，對於金控董事席次勢在必得。

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關鍵人物：寶佳資產執行長唐楚烈

唐楚烈作為寶佳資產的執行長，可以說是寶佳集團在金融圈攻城掠地的靈魂人物。憑藉他多年的金融背景與政商人脈，寶佳的金融戰略得以成型。

（一）寶佳與其他建商的關係：

寶佳的股權收購策略，除了以自家企業持股，還與其他財團結盟，龍邦—國寶集團的朱國榮、樺福—遠航集團的張綱維就是寶佳集團的盟友。寶佳大肆收購金融股，這盟友們也跟著收購。去年張綱維鎖定三信商銀作為獵物，原本預定拿下三席董事，最後張綱維用七家轉投資公司募集委託書，加上寶佳的選票灌注，居然拿下遠超預想的五席董事。

如今換寶佳要攻略台新金，兩位盟友自然也不缺席，寶佳持有9.95%台新金股份，而龍邦跟進收購不少台新金股份。且細看兩家的人事，龍邦國際興業財務部協理唐浩天，正是寶佳資產執行長唐楚烈的姪子，雙方有緊密的合作。

（二）寶佳與財金幫的關係

唐楚烈的作用當然不止如此，他真正厲害的經歷是合庫證券董事長與彰銀總經理。而合庫體系的公股財金幫，正是寶佳陣營背後的主戰力。唐楚烈是前合庫金董事長陳冲的愛將，寶佳集團董事長林陳海在改組寶佳資產時，向過去合庫時代就經常來往的陳冲求才，陳冲不只推薦唐楚烈，連帶也拉攏了其他合庫體系的人物。

這些合庫體系的財金幫，除了唐楚烈位居寶佳資產執行長，其他人則加入寶佳出資成立的「新世代金融基金會」。這個以學術方式討論台灣金融政策的基金會，董事長為前合庫金董事長陳冲，副董事長為前合庫金董事長沈臨龍，成員可說是徹頭徹尾的公股財金幫。

以陳冲為首的合庫財金幫勢力，與寶佳、與國民黨有深厚的政商共生關係。除了前述人馬，去年在慶富案中落馬的前合庫金董事長廖燦昌，就是吳敦義跟前的紅人；更早之前在兆豐案中鋃鐺入獄的前兆豐金董事長蔡友才，其實也有金融局副局長、合庫總經理的背景。寶佳資產的前身「鑒機資產」能夠壯大，全賴蔡友才的穿針引線。

唐楚烈扮演了與財金幫聯繫的樞紐，而他前彰銀總經理的身份，在寶佳攻略台新金上還會有更重要的角色，之後的段落繼續詳談。

（三）寶佳與國民黨的關係

財金幫長年與國民黨交好，顧立雄入主金管會後嘗試幾項改革措施，都被財金幫與國民黨立委聯手反對。曾銘宗、賴士葆、費鴻泰這三位國民黨立委，在從嚴徵求委託書、自然人董事、金金分離等政策方向剛提出時，就砲聲隆隆地質疑金管會是不是想圖利台新。

國民黨立委對於金管會圖利台新的聯想，不曉得是因為台新彰銀案實在影響太大、拖延太久，必須謹慎處理，還是因為財金幫與藍委利害一致，必須擋下金管會的改革。結果在幾次施壓下，顧立雄便宣告從嚴徵求委託書的規範並不包含公股，這讓財金幫勢力得以鞏固。

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金融獵手寶佳資產的身世

寶佳集團會大肆收購金融股，是出於少主林家宏對金融的興趣與企圖心。早在 2013 年林陳海就邀請蔡友才指導林家宏，2015 年蔡友才成立「鑒機資產」，並在牽線寶佳集團與潤泰集團一起來合作投資鑒機，兩大集團分別出資一百億，鑒機因而規模暴增。但蔡友才隨後捲入兆豐金涉洗錢案遭判刑，尹衍樑就將股份賣給林陳海，鑒機資產隨後更名為寶佳資產。

鑒機資產的投資標的是有併購或轉機題材的金融股，最一開始鎖定中信金，也持有大量新光金股票，蔡友才的眼光與寶佳潤泰的銀彈，讓鑒機初登場就震驚金融界。但進軍中信金董事會的計畫，在蔡友出事後打亂了算盤，整個組織人事隨後大改。

在改組寶佳資產的過程中，林陳海請陳冲代替蔡友才來指導林家宏，但據說陳冲婉拒，只說可以找他解惑，才又介紹唐楚烈來擔當業師，並且負責操盤。唐楚烈的人脈地位在前段已經闡述，加上彰銀時代與台新金交手的經驗，正好是寶佳攻略台新金的最適人選。

果然到了今年五月以後，寶佳對台新金的攻擊，就有許多落在彰銀案上。然而唐楚烈主導的這波攻勢，除了引起台新金的大力反彈，對於金融圈而言也是相當驚訝。原因在於，唐楚烈主張儘速解決彰銀案，但過去唐楚烈正是極力阻擋台新併彰銀的頭號人物，這立場反覆變化太大。

台新金一直都想解決彰銀案，這從台新金堅持訴訟就看得出來。2017年5月高等法院判定彰銀案由台新金勝訴，但在財政部與公股行庫的聯手抵制下，台新仍然無法合併彰銀。而唐楚烈等歷任彰銀董總的抗拒理由，正是打著守衛全民資產的大旗，如今唐楚烈換了位置，反倒呼籲台新金可以快點合併彰銀，提升台新金的價值。

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未竟的金融改革，重傷國內外的投資信心

台灣金融業的改革過程，先是從威權金融管制走向自由化、民營化，再經歷家數過多、體質不良的金融機構大整併，但這個過程中的民營化與整併未竟全功，公股行庫的舊人事往往盤據不去，財政部也往往與公股行庫聯手拖延改革，台新與彰銀的糾葛就是指標性案例。

近十年來，全球化加速發展，無論貿易或犯罪防治，各式各樣的跨國合作都在深化，使得金融體質的調整變得迫切重要，不能像過去閉門造車。因此，威權時代遺留的法人董事制度，或者牛步轉向電子投票的股東委託書制度，都面臨改革的轉捩點。「公司治理」成為各方共識的戰略目標，然而公司治理怎麼治？卻有不同的解讀。

公司治理牽涉到管理效率、倫理規範，以及關係人的利益協調，也因此企業經常以「捍衛股東權益」為名，主張自己的行為是在提升公司治理。但這種自我標榜，究竟是真心還是推託？往往就會令人混淆。彰銀拒絕台新金的合併，便聲稱自己在守護全民資產，即使法院判決台新金勝訴，彰銀依舊抵死不從，究竟孰是孰非，也只能等待三審的司法判決。

更宏觀來看，台新金對彰銀合併行動的失敗，甚至影響外資對台灣的投資信心。外資Surfeit告上海牙國際仲裁庭就是一例，Surfeit當年認為台新金吃下彰銀後會股價大漲，但卻敗在財政部不履行對台新契約，Surfeit憤而控告中華民國財政部。寶佳資產執行長唐楚烈過去多次掣肘台新金對彰銀的合併，傷害了台新金的股東權益，如今再來談提升台新金股東權益顯得諷刺。

以「公司治理」為名的戰爭如何收尾？

標榜公司治理，也發生在台新金董事會的戰場。寶佳主張股東行動主義，要為台新金董事會注入活水；台新主張自己營運績效優良，炒作金融短線的寶佳若進入董事會，才是對公司治理的重傷。

筆者過去的文章中也提過，台新公司派的說法確實較能讓人信服。台新公司派的績效良好，無論是MSCI給台新金的全球排名，ISS對公司派六席董事的推薦，或是梵加德新興市場股票指數基金、挪威中央銀行、新加坡政府對台新金的青睞，都能看出外資對台新公司派的肯定。

至於市場派的動向，從前面筆者的整理，就能看到寶佳目前為止的紀錄，確實是短期操作為主。一方面與建商財團盟友聯手插旗金融機構，另一方面又與財金幫交好，炒作金融議題，加上「9.95％持股」規避大股東適格性門檻的手段，也都教人無法認同。

追根究柢，寶佳如果只是普通的市場派投資者，不玩花招，正當的投資、接受大股東適格性審查，那麼站在股東行動主義的立場，並沒有可議之處。但寶佳對金融圈的侵襲並不是普通的投資，與龍邦、樺福精心佈局的投資案中，充滿規避審查的惡質手法。寶佳背後與國民黨、與財金幫千絲萬縷的關係，讓國內業者緊張，也傷害了國內外投資人的信心。

台新金董事改選，這場以「公司治理」為名的大戰該如何收尾？以筆者一介小投資人大概無法撼動山河，仍然要看兩大陣營如何鬥法。但是，若是真心為台灣的金融改革著想，就不能同意任何人以爭議手段圈錢，更不能放任財金幫繼續為非作歹。

無論改選結果如何，仍期許台新金公司派都能保持良好表現，也希望寶佳集團願意停下爭議手段、驅逐問題人物，以正當、穩健的投資，好好支持台灣金融業的成長。唯有公司派與市場派的良性互動，才能創造商業與投資的共善環境。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航