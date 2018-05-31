從陳克華的歧視貼文，觀看他對女性年齡、性與神經質的厭惡

文：Gem Wu

之前衝著陳克華作為同志詩人與醫師的身份，去聽了他在成大的演講。當時他拉拉雜雜地講了一些私事，也沒特別提及性少數族群在醫療場域上的不平對待，只輕描淡寫了一句：「自由、開放、多元」的社會不是憑空而來，需要人們站出來。

在事發前他的個人形象，至少對我而言，是個以寫情慾詩來挑戰權威的同志作家，因此也帶有著些許敬意。在我們的想像中，同志運動裡很重要的元素在於平權，同性戀之於異性戀的平權、順性別之於跨性別的平權。然而，同運中，又有更幽微的歧視隱含其中，我們看到了主流男同志圈對於性別特質陰柔者、體態不符合自身期待者 [1] 的排斥，也看到了備受批評的T。

身為弱勢，不代表就不會歧視其他弱勢，甚至歧視自身帶有的弱勢特質 [2]。回顧陳克華之前的發文，驚覺他本厭女，以詩與散文搽脂抹粉而讓人難以反應，這回事件之猛，大抵是他行文粗俗使得厭女情結赤裸無比。

林奕含在Readmoo的訪談中感嘆道：

會不會，藝術從來就只是巧言令色而已， 所謂的藝術家他不停地創新形式，翻花繩一樣創作各種形變，各種質變，但是，這些技法，會不會也只是巧言令色而已呢？

對中年女性的厭惡——〈今天又遇到肖查某〉

在陳的其中一篇貼文 [3] 中，以「半老徐娘」描述前來看診的病人家屬。作為陽明與台大醫學倫理的講師，讓我們感謝他提供的案例為作教材之用。任何對文字敏感者都可感覺到此成語背後隱含的負面意義。這或許過於隱微，在他的專欄文章〈中年女人煉獄〉中，他寫道：

說她們是女人已有些勉強，彷彿上帝在讓她們完成繁衍的任務後，立刻收回所有吸引雄性的特質……如今她們頭髮乾燥，聲音粗嘎，皮鬆肉弛，目光混濁，難怪有「男形老婦」這樣的形容。彷彿隨著小孩長大離家，「女人」也跟著離開身體，如今她們更像中性人、變性人、陰陽人、男人。困在家庭巢穴多年，和外界接觸有限，知識和心靈上的發展停滯，使中年後她們的下腹和頭腦同時進入空巢期。

將中年婦女與一系列的弱勢族群做類比，即使後面使用的是「男人」，更是出於指責這些女性「不像女人」的形象。陳克華的比喻讓人非常不安，也讓人聯想到一年多前謝啟大將同志與蟑螂聯結起來的比喻。

二年級時我們的「性與生物史」課堂讀本《Mismeasure of Man》講的就是帝國主義盛行的19世紀，西方解剖學家將非洲人與人猿的腦部結構相互類比，又說明老人、女人、小孩、非亞利安人等的腦迴結構是相似的。 我們也可以看到，弱勢族群不斷地在他人負面的言談中被連結在一起，在隱含生物決定論價值的論述中，這些「弱勢族群」的符號是可以被交互使用的。（They are interchangeable in the general theory of biological determinism.）

中性人、陰陽人、變性人同為LGBT的伙伴，如今在文章中被陳克華用來描述女性，再加上負面詞彙的使用（「知識和心靈上的發展停滯」、「下腹和頭腦同時進入空巢期」），不禁讓人感受到他達爾文式的世界觀：只要是不符合他所期待的雄性、壯碩、陽剛形象者，都不配與他享有一樣的權利。

對女性之性的厭惡——〈現在的女生好像很嚮往當歧女〉

放著比較久的貼文〈現在的女生好像很嚮往當妓女〉也備受爭議。他從高中女生在同學老師面前「大跳豔舞」連結到「誘姦」，再從「誘姦」、「牛肉場」推導至「現在的女生愈來愈沒有一個女生的樣子」，乃至「現在的女生好像很嚮往當妓女」。

Photo Credit: 截圖自陳克華臉書貼文（已刪文）

多麼諷刺，以情色詩著稱的同志作家只許自己在溫州街口放上《肛交之必要》，不許女學生跳熱舞？

面對假道學禁談性的高牆，他想以詩打破，但是女性嘛，女性依他的意是否應該乖乖在一邊待著，待在他以高知識份子、知名詩人、主任醫師樹立的高牆內，以他的詩作示， 「閉上你的陰唇」[4]？

社會對於女性性愉悅的厭惡並不是一天兩天的事，我們至今仍看得到非洲割禮硬生生地剝奪女性在性方面的歡愉，而陳克華對於女性之性的厭惡，無非形同此儀式。

在幾年前的文章中 [5] ，講到健身房裡女生的笑聲只適合床笫之間，而兩位女性的舉重運動是想要仿同男人的身體。笑也不能、舉重也不能，當女生好難啊！

最讓我個人難以接受的，是他對於邱妙津作品再版的詮釋 [6]（對我就是邱妙津的粉）。陳表示：

邱妙津的區區幾本著作可以一再再版，數十年如一日在學院成為學生論文主題的最愛，酷兒理論的標準範本，性別書寫的現成楷模。女女畸戀加上暴力血腥，還有什麼比這在煩悶瑣碎的異性戀學術聖殿裡更能振奮人心呢？ 這裡假學術之名直男直女的窺淫目光，猶如真的看見兩個女人在做愛，同志情慾根本不是重點，重要的是她和她都是女的，都暴露著異性戀社會的禁忌。

一部深沉、自我剖析，充滿詮釋象徵與苦難的作品所引發的共感，被矮化成一部滿足異性戀窺淫女女畸戀的暴力作品。

身為男同志，他不僅看不起跨與陰陽人，也看不起女同志。在此我不願另開戰場，寧可相信，性傾向歸性傾向、厭女歸厭女。

而他厭女厭到將分屍案歸因成女人使然，覺得千錯萬錯都是女人的錯，這不是厭女，又是什麼？

對女性生理的厭惡：〈分屍——我最害怕神經質的女人〉

兩篇文刪後，又多了兩首詩，其中以〈分屍—— 我最害怕神經質的女人。（張愛玲）〉透露最多對女性的不安。（為什麼要用張愛玲啊！不懂）

陳所使用的字眼：「神經質」、「荷爾蒙失調」與「暴走的子宮頂層」，甚至是刪除貼文裡反覆的「肖查某」，不斷地提醒我們「歇斯底理症」是一個對女性有著不公詮釋的專有名詞。只要是身為女性，所有的情緒起伏一概被拿來用性別與生殖系統解釋。

十九世紀的醫生認為卵巢跟大腦、神經系統彼此相關，進一步以生殖功能解釋瘋狂，他們認為女性特別容易受到生殖器官導致的起伏所影響 [7]。

而心理學者羅賓・史坦・德路卡以他對經前症候群的研究經驗指出：「當女性持續兩個月記錄每天的精神狀況時，這些狀況又會跟月經扯不上一點關係。」[8]

女性在精神醫學上的確有比較高的比例罹患焦慮症、憂鬱症，但這也不應作為將所有女性冠上「神經質」標籤的理由。而「暴走的子宮頂層」（如果他想指的是月經，那我必須很禮貌地指出月經來自子宮內膜）、「荷爾蒙失調」更不能作為眾女性對於他歧視性言論憤怒的理由。作為醫師，他應該要對專業醫學詞彙的使用更為自制。

延伸閱讀

註釋

[1] 女心迷〈同志的「厭女」情結：交友軟體上的拒C文化〉

[2] 參見陳克華〈我為何反對同性戀〉

[3] 參見網友截圖〈陳克華 今天又遇到肖查某〉

[4] 此為陳克華〈欠砍頭詩〉中的其中一首。

[5] 參見陳克華〈高中少女淫聲〉

[6] 參見陳克華〈看見兩個女人在做愛〉

[7] 《歐洲醫療五百年：卷一 醫療與常民》

[8] 《月經不平等》

本文由作者授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航