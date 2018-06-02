沒人承認，地圖上也不存在的「阿爾札赫共和國」

文：劉晃銘（現職公務員）

你以為我在說台灣嗎？當然不是！我們台灣一顆蕃薯浮在海上那麼明顯，即使不多，也還有18國正式承認……所以我說的肯定不是台灣！那又是哪呢？

答案是……位於高加索地區的阿爾札赫（Artsakh）共和國！

我想99.99％的人，聽到這個答案，反應大概都會是「這是哪」吧？

阿爾札赫另一個更廣為人知的名字叫做「納哥爾諾卡拉巴赫」（Nagorno-Karabakh，雖然還是很不知名），首都是斯捷潘那科特（Stepanakert），要背下這些地名，可是花了我這小鳥腦，不少記憶體。全世界都認為這是亞塞拜然的領土，但他的人口卻以亞美尼亞人為主，因此當蘇聯瓦解後，亞美尼亞及亞塞拜然即為了這塊土地開戰，結果由亞美尼亞獲勝。但亞美尼亞又不敢明目張膽的，把這塊土地直接併吞，所以阿爾札赫便在亞美尼亞默認及保護下宣布獨立，有自己的外交部，發行自己的簽證，甚至還有自己的邊境。

只是這個國家人口只有15萬，連它的老大亞美尼亞（這老大聽起來有點弱）都不承認它是國家，而亞塞拜然更與它水火不容，任何人護照上如果有阿爾札赫簽證，就會被亞塞拜然拒絕入境。

亞塞拜然是個信仰阿拉的回教國家，與土耳其關係交好，但亞塞拜然與土耳其中間，夾了一個亞美尼亞，偏偏亞美尼亞信仰基督教（雖然跟其他地方的基督教又有點不同，獨立稱為亞美尼亞使徒教派），經常與鄰國發生衝突。一次大戰期間，大量的亞美尼亞人被土耳其屠殺，使得亞美尼亞與旁邊這兩個鄰國關係跌入谷底。

1920年代以後，蘇聯收復高加索，讓一度獨立的喬治亞、亞美尼亞與亞塞拜然三國陸續加盟蘇聯，此時蘇聯為了討好土耳其，避免土耳其作亂，將以亞美尼亞人居多的阿爾札赫，劃分給亞塞拜然管轄。蘇聯時期，大家都是蘇聯人當然沒差，但當亞美尼亞及亞塞拜然紛紛獨立後，阿爾札赫再度成為紛爭來源，各種新仇舊恨齊發，阿爾札赫人恨不得把境內的亞塞拜然回教徒通通都趕走，收復這塊屬於亞美尼亞人的土地。

戰爭結束後，亞美尼亞獲勝，阿爾札赫獲得形式上的獨立，只是不要說國家承認，連護照都無法發行，阿爾札赫人只好使用亞美尼亞護照出國（我們台灣狀況好多了）。而大部分人民的認同，也是民族認同大於國家認同。走在首都斯捷潘那科特街頭，絲毫不覺得這裡與亞美尼亞有多大差別，只是iphone手機及google地圖，仍然「政治正確」的顯示，「目前位於亞塞拜然境內！」

如果問我，阿爾札赫有什麼好玩的？老實說，以凌晨五點起床，從亞美尼亞首都葉里溫（Yerevan）翻山越嶺差點暈車，好不容易才在下午四點搭巴士抵達的辛苦路程來說（而且回程又再折騰一次）， 阿爾札赫其實沒有太大特色！

不過，沒有風景時，最美的風景就是……人（咦？好熟悉的一句話），阿爾札赫的女孩都長得很可愛，有著白人深邃的五官，又有著東方人纖細的身形！更重要的是，阿爾札赫人熱情而且純樸，常常有人嚷著要跟我自拍，戰亂雖然很近，但卻已經難以在阿爾札赫人身上感受到了。

市區的博物館內，主要放著獨立戰爭期間，死亡烈士的相片，而最令人印象深刻的，便是他們將亞塞拜然國旗放在地上，讓行人可以任意踩過，這種民族仇恨，大概已經不是三言兩語能夠解釋的了。

博物館內放在地上讓人踩踏的亞塞拜然國旗。｜Photo Credit:David Stanley@Flickr CC BY 2.0

我問了可愛的阿爾札赫女孩，阿爾札赫有什麼特色？他只回答：「跟亞美尼亞都一樣」（我絕對不會回答台灣跟中國或是日本一樣的！），the same！但只要一提到亞塞拜然，他們就容易被挑動，就算語言不通（比起英文，當地更通俄文），也能感受到，他們開始霹靂八拉的數落亞塞拜然不是……

目前亞美尼亞與亞塞拜然間的邊境完全封鎖，過去曾經是一國的兩個地方，目前完全斷絕了往來，1988年亞美尼亞北部發生地震，部分亞塞拜然人願意捐血，但卻有災民寧死，都不想要輸來自亞塞拜然的血液，當局只好拒收，就知道這仇恨有多深……

但如果說這是宗教糾紛，似乎也不全然。因為亞美尼亞與南方的伊朗關係非常好，原因在於亞塞拜然與伊朗間因為少數民族議題（亞塞拜然族是伊朗北部主要的少數民族，雖然目前多數的伊朗裔亞塞拜然人並不見得想回歸亞塞拜然）而處不好，在敵人的敵人就是朋友的邏輯下，伊朗反而跟亞美尼亞當好朋友，成為亞美尼亞重要的後盾之一。

國際政治的有趣，以及國際紛爭的無奈，在高加索這複雜的環境中，完全展露無遺！或許對國際政治有興趣的台灣人，都應該親自來阿爾札赫走走，或許能夠有不同啟發。

本文經作者授權轉載，原文刊登於此

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航