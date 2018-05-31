礦業法審查十次，初審只過了一條：補辦環評的礦場6個變113個

（中央社）

從去年7月第一次審查至今第十次審查，立法院經濟委員會昨（30）日初審通過礦業法修正草案，經表決通過補辦環評條款，未來年產量5萬噸以上礦場，未做過環評需在3年內補辦；5萬噸以下礦場，則需在5年內補辦。

經濟委員會昨天繼續審查礦業法條文修正草案，但大多數關鍵條文皆遭到保留，包括新設礦權、礦業用地核定、礦權展限的駁回條件、以及原民諮商同意權的程序等多數關鍵條文內容，會中仍舊無法達成共識，最終會議主席、國民黨立委廖國棟裁示，保留送朝野協商。

至於有關未曾做過環評的礦場補辦環評的相關法條內容，會中討論時，行政院版本主張當環評遭否決時，經濟部仍可邀集專家學者審查替代方案，但在場立委無法認同，質疑這是開倒車，民進黨立委高志鵬要求表決，此舉獲得在場的親民黨立委周陳秀霞、時代力量立委高潞．以用的支持。

最終經表決，通過高志鵬與民進黨立委林淑芬的共同提案，確定5萬噸以上礦場若未做過環評，需在3年內補辦環評，若是5萬噸以下礦場，則需在5年內補辦，違者將廢止其礦業用地核定。

在場的有投票權的立委除了主席廖國棟外，只有國民黨立委孔文吉沒有舉手支持立委林淑芬草擬的版本。

也由於通過上述條文，依照礦務局所提供資料，未來包括亞洲水泥花蓮新城山礦場、宜興石礦、潤泰蘭崁石礦、華信石礦、東大石礦、榮豐和平礦場等，在新法實施後的3年內，需補辦環評。

亞泥低調表示，亞泥的一貫立場是尊重法律規定，無論舊法還是新法，過去、現在或未來，亞泥都會守法，並依法律規定補辦環評。

礦業法修正草案自106年7月18日，在立法院第9屆第4會期的臨時會中，開始在經濟委員會逐條審查，歷經多次的討論，在導演齊柏林逝世一週年前夕，終於完成初審，送交立法院會協商；高志鵬受訪時表示，礦業法修正草案是本會期優先法案之一，期盼在接下來的臨時會，能夠順利完成三讀。

《沃草》報導，攸關補做環評對象與效果的第58-1條時，行政院版原規定，面積大於2公頃的礦業用地，以及近5年平均產量5萬公噸以上的礦場，在修法施行後3年內要補做環評，若環評不通過，還要符合「對人民生命財產有重大不利影響」、「對保育類和珍貴稀有動植物之棲息生存有重大不利影響」、「對環境品質有重大不利影響」，且「無可替代方案」，經濟部才需要撤銷業者的採礦權。產量在5萬公噸以下的礦場，則不用補做環評，只要做「環境影響之調查、分析」。按照經濟部的統計，前者有6個、後者有60個，等於只有6個既有礦區要補做環評。

而最後通過、由林淑芬辦公室草擬，高志鵬、時代力量立委kawlo Iyun Pacidal、民進黨立委莊瑞雄提案連署的修正動議（林淑芬非經濟委員會委員，不能提案與連署修正動議）的方案，則規定只要礦場符合環評法的子法之一「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」，礦區的山坡地面積超過1公頃，就要實施環評。此外，不只產量在5萬公噸以上的既有礦區3年內要補做，產量在5萬公噸以下在5年內也要補做環評，且若沒在時限內做環評或是環評審查結論不通過，經濟部就必須直接廢止業者的礦業用地。按照環保署的統計，若按照此條文，現行200多個礦業用地中，有110多個都必須補做環評。

《中央社》報導，經濟部礦物局官員進一步指出，環保署日前公告修正相關規定，面積在1公頃以上者就必須進行環評，因此除先前盤點須補辦環評的6大礦、58小礦之外，又增加49個面積在1到2公頃間的礦場，共有113座礦場須補辦環評。

除補辦環評外，官員表示，礦業法爭議點主要聚焦在原民諮商同意權程序，行政院版在第43-2、43-3條特別列出相關規定，並考慮實務面，經與原民會討論後調整，在礦權展限既有礦業用地，及核定新用地的部分都加上原民諮商程序，但部分立委認為，應將列入原民諮商程序的範圍更擴大，仍未達共識。

地球公民基金會整理了關鍵條文內容與法律效果如下： Photo Credit: 地球公民基金會

自從民國19年5月26日制定公布礦業法後，至今歷經16次修正，最近一次為105年11月30日。曾拍攝紀錄片「看見台灣」的導演齊柏林很關注亞泥案，他6月10日搭乘直升機進行「看見台灣2」勘景作業中不幸墜機罹難再度引發關注，也使得3月23日發起的撤銷亞泥非法展延連署人數因這起不幸事件而暴增，也推動了政府修法。

以下為礦業法本次修法大事紀：

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核稿編輯：楊之瑜