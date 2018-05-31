不當野獸也不當王子，破除父權刻板印象解放男人們

文：莊琇雯（世新大學口語傳播學系大三生）

對於近日多起情殺分屍案，知名醫師作家陳克華做了進一步追問「是怎樣的一個女人可以令一個男人激動到失去理智到萌生殺機？」然而，這背後我們可以更近一步地追問：是怎樣一個社會令男人激動僅能以「行動」作為抗議？從內政部警政署101-105年的性別統計分析中可以發現，在暴力犯罪的比率中男性佔了94-95%，難道真如柏拉圖所說「野性難馴的猛獸，難以相處」，男性的暴力是無可避免的？

在父權體制底下的角色分配，男孩被期待必須堅強、勇敢，當女孩在被鼓勵摸索情緒並學習同理他人時，男孩受的教育告訴他們「男兒有淚不輕彈」，輕易釋放情緒的男性被視為懦弱、不成熟，甚至因此受到同儕的排擠，形成男性專屬的殘酷文化。

承擔過多悲傷、憤怒或是羞愧又無處宣洩的男性，不允許自己像個男孩，必須以傳統社會價值所刻劃的男性形象為終生目標，為保持自己作為男性的尊嚴，最終選擇以憤怒、暴力來反抗世界。情緒透過語言的抒發會受到其他具有錯誤「男性意識」（強壯、勇敢、剛毅）認知的人們嘲諷，暴力行為儘管會受大眾譴責，但至少能夠保持自我的男性尊嚴。

無意識的言語，強化了男孩對「男性意識」的錯誤認知

傅柯（Foucault）認為「語言是形成知識並得以建構社會的手段」，輕率地使用語言將為文化的刻板印象成功的傳承。在《該隱的封印》中，作者麥可提到在一次旅遊遭遇暴風雨過後，急著確認六歲兒子威爾的狀況，第一時間裡，他腦海想出的問題充滿了文化的刻板印象，像是「你很勇敢，一定不害怕，對不對？」無疑的是在暗示孩子否定真實的情緒，吸了口氣後他問道：「有點可怕喔！對不對？」威爾回答：「不，不是有點可怕，是很可怕」，成功地讓孩子的以表達情感上脆弱的一面。

反思我們的生活中有多常聽到第一種的問法，人們之間無意識的言語，加深了文化對男性的刻板印象，更強化了男孩對「男性意識」的錯誤認知，在這樣的社會、文化之中，男孩何以不成為自我情緒的壓迫、監控者，此後壓抑情緒的男孩成為以暴力抒發情感的孤獨男人。

書中作者認為人們經常對男孩帶有無意識的假設（unconscious assumptions）。這些無意識的假設形象稱為「原型」（archetypes），與大眾文化中對男孩產生更有意識、更易辨認的刻板印象有所不同。原型最常見的兩種型態為「野獸」（wild animal）和「王子」（prince）。第一種認為男孩天生就無法受到控制，也無法做出負責任的行為或是知性的思考。另一個王子則是被認為，男孩命定成為未來的領袖，必然擁有力量與成功，因此無需像一般人，受到道德標準的規範。

當家長面對需要被擁抱或撫慰的男孩時，我們就希望他們的行為像個堅毅的「小男人」（刻板印象）。

當他們表現出粗魯或是不體貼的時候，就允許他們是個孩子，說：「男孩子就是男孩子！」（原型－野獸）

老師覺得男孩們的行動是狂野的、甚至是受威脅性的，因此採取嚴峻的手段來回應就有了正當性與合法性（原型－野獸）。

當男孩表現粗野，我們會為他找理由，解釋他是在為未來人生做準備，因此他們的受到維護，可以不為惡劣的行為負責，以不同、較低的道德標準來看他們。（原型－王子）

假使一位老師與男孩的互動中表現出大家畏懼他、因它存在感到困擾（野獸），他就會假設自己是令人害怕、行為不佳或是不可愛的。充滿恐懼、無用的野獸，往往會受到情感孤立所苦，而情感孤立又再度加深了他們的害怕、毫無價值，過度恐懼、誤解男性的社會，也將不斷地將更多男孩推向懸崖。

破除父權體制所建構的刻板印象，才能解放男人與男孩們

張菲提及「現在男生對愛情的觀念偏差太厲害，......無法控制血液裡面強烈的暴力因子，無知、無恥、可悲！」 作為公眾人物，張菲的發言迅速被各大媒體傳播，可能再度強化了社會對於男性群體具有原型「野獸」特質的錯誤認知。一但人們回應、看待事情的方式因心中存有的原型而受到扭曲，不只男孩、男人成為受害者，整個社會都將共同承擔後果。

唯有破除父權體制所建構的刻板印象及原型，對我們所使用的語言具有高度意識，父母在教育男孩時更謹慎的選擇說話方式，鼓勵並引導他們做情感、情緒的辨認及表達，才能真正解放我們所愛的男人、男孩們。

除了家庭教育外，學校教育更需注重性別及情感議題的討論，長久以來不被鼓勵認知、表達情緒的男孩不會在一夜之間突然知道怎麼與他人建立親密關係、信任他人，也不會因為父母的攔阻、師長的避之唯恐不及而不會接觸到「愛」，在鼓勵孩子追求知識的同時，更別忘了陪伴他們學習辨認情緒和同理他人。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航