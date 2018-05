想像一座森林,最上層是高聳挺拔的大樹,提供遮蔭和清涼的氣息,往下移一點,有觸手可及的莓果灌木叢和小喬木果樹,腳邊是香草植物、蔬菜和蕈類,地底下則蘊藏了根莖類的果實。注意到了嗎?這片森林不只是森林而已,它還生長了許許多多的「食物」。

源自於西雅圖的「必肯食物森林」(Beacon Food Forest),就是這樣一個豐富、自成平衡的生態環境。創辦人賈桂琳葛枚(Jacqueline Cramer)與格蘭赫里希(Glenn Herlihy),遵循著他們在樸門農藝(permaculture)課程中所收穫的三大生態倫理——「保護地球、照顧人民、共享多餘」的理念,在西雅圖市立杰弗森公園(Jefferson Park)旁,一片約三座足球場大小的毗鄰地上,花了六年的時間,種出了一座可以吃的森林。

立體、多元的食物森林,共生、永續的生活環境

花王集團根據聯合國可持續發展目標SDGs在環境、社區、企業文化發展可持續貢獻計畫,和消費者、顧客、業務合作夥伴、社會共同廣泛地開展以「eco together一起做環保」為主題的環保活動。

今年,花王(台灣)、行政院農委會、台灣高鐵及梧桐環境整合基金會,在新竹高鐵站舉辦「帶小樹苗去旅行」的活動,送出一千株台灣原生小樹苗給旅客,倡導植樹與護樹的觀念。

同時,花王(台灣)基於率先負責的態度,募集百位公司主管及同仁,一同捲起袖子、種下樹苗,具體落實了企業回饋在地的理念,選擇在花王工廠所在的新竹縣,位於高鐵新竹站旁、佔地800坪的世興空氣品質淨化區,建立起台灣「食物森林」的示範基地。

就像西雅圖的必肯食物森林一樣,效仿了天然森林立體、多元、共生、永續的狀態,同時結合糧食生產與生態綠化等目的,更期待這一大片的綠,可以帶來改善空氣品質、推廣環境教育、凝聚居民對自身土地與社區向心力的種種好處。

Photo Credit:花王(台灣) 花王(台灣)在工廠所在地——新竹,種下百棵樹苗,打造一座台灣「食物森林」示範基地。

Photo Credit:花王(台灣) 今年,花王台灣、行政院農委會、台灣高鐵及梧桐環境整合基金會共同舉辦了「帶小樹苗去旅行」的活動,送出千顆台灣原生小樹苗給旅客。

在環境保護上從不遺餘力的花王(台灣),除了協助梧桐環境整合基金會打造食物森林外,花王也舉辦「行動環保展」,用心推廣永續生態環境的重要性。在2017與2018年,都以貨櫃車作為展覽空間,巡迴台灣不同城市,展示花王每年舉辦「國際兒童環境繪畫比賽」的得獎作品。

此外,「行動環保展」更展出花王(台灣)從原料採購、生產、運送、消費到廢棄等各階段,皆達到節電、節水、減碳、減廢的環保功效。現場也讓小朋友將花王補充包捲到最小,感受補充包與瓶裝的體積差異,進而在日常生活中學習垃圾減量的重要。

以環保作為使命的花王,總是想對地球更好一點

花王(台灣)期待能透過「食物森林」及「行動環保展」,呼應花王集團在產品生命週期「原材料選擇」、「產品製造」、「產品運輸」、「產品消費」和「廢棄物處理」五個階段,皆考量環保的做法。

Photo Credit: 花王(台灣) 連續兩年舉辦的「行動環保展」,以行動貨櫃車的方式,展出花王(台灣)從原料採購、生產、運送、消費到廢棄等各階段,皆達到節電、節水、減碳、減廢的環保功效。

在台灣,花王是第一個採用回收寶特瓶,處理再利用,做消費清潔用品空瓶的品牌。

2017年在華山文創園區展出的「花王微笑心生活 - eco together特展」,就帶來了使用回收寶特瓶製作裝置藝術再生樹,用充滿童趣和創意的方式,來告訴大家這些透明保特瓶皆可回收,再生塑料回到花王的工廠之後,就可以再製造出用以填裝產品的空瓶。

另一方面,花王也研發省水省電的洗衣精、推廣使用補充包減低垃圾量,希望透過自己的一份力量,為地球打造一個簡約環保的生活樣貌。

Photo Credit: 花王(台灣)

Photo Credit:花王(台灣) 「行動環保展」現場也讓小朋友將花王補充包捲到最小,感受補充包與瓶裝的體積差異,進而在日常生活中學習垃圾減量的重要,期許以家庭為單位,種下一顆環保種子。

今年開始的「食物森林」計畫,是另一個花王(台灣)努力對地球好一點的方法。除了承襲必肯食物森林的精神之外,同時希望能夠一點一滴的,為一個城市中所有的住民——從人類到昆蟲,從大樹到小草——帶來更好的生態環境。

就像花王(台灣)透過小小的環保設計,慢慢改變人們的日常生活習慣,讓民眾貼近環保永續的美好生活,而且更願意一起動手,讓地球的美麗生命再延續。

Together, we are eco-friendly 一起做環保:http://www.kao.com/tw/