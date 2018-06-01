義大利組閣「胎死腹中」，重新大選能撐過民粹逆襲的考驗嗎？

義大利「胎死腹中」的組閣過程

義大力3月4日舉行國會大選，右派聯盟以37％得票率領先，但五星運動以32.68％得票率躍居義大利最大單一政黨，分別成為國會前兩大勢力，但雙方都未有足夠議席可以執政。此外，自3月大選以來，義大利各政黨紛擾不斷，產生僵局國會，迫使新政府難產。

起初，反建制的五星運動（Five Star Movement，M5S）主席迪馬尤（Luigi Di Maio），向反移民的聯盟黨（Lega）主席薩爾維尼（Matteo Salvini）拋出橄欖枝提議組建聯合政府，但聲明聯合內閣中不准有貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）存在；而聯盟黨考量到誠信問題與未來合作，不願以放棄貝魯斯柯尼為代價，換取與五星運動聯合執政。

後來在總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）見組閣無望決定籌組「中立」的技術內閣之際，兩黨見勢不對，各退一步，又加上貝魯斯柯尼忍讓退出，兩個總算妥協的政黨經由談判簽署合作書，於21日共同提名54歲知名度不高的法學家孔蒂（Giuseppe Conte）出任新聯合政府的總理，總統23日即便同意此任命案，但表明會「特別注意」內閣人選。

原本打算孔蒂組成內閣之後，送交眾議院與參議院行使同意權，靠著目前五星運動與聯盟黨在630席的眾議院握有347席的過半優勢，在320席的參議院也掌控167席，可望順利組閣。不過，孔蒂提出的經濟與財政部長人選薩沃納（Paolo Savona）向來主張退出歐元區，並質疑歐元區被德國綁架，於27日遭馬達雷拉否決。因孔蒂堅持要任用，又不肯接受其他方案，前任親歐政府時期上台的總統只好否決該項人事案，孔蒂放棄籌組新政府。

依據《義大利憲法》第92條，僅具象徵性的義國總統擁有的少數重大權力之一，即為有權拒絕任命獲提名的內閣人選，換言之，內閣人選必須先通過馬達雷拉這一關，方能送交國會批准。不過，總統的有限權力總是能在政治危機時扮演關鍵性角色，確保義大利朝正軌發展。只是人事案的否決激怒了聯盟黨和五星運動，換來五星運動黨魁迪馬尤指控馬達雷拉濫權，表示應以叛國罪彈劾他。

目前，馬達雷拉要求前IMF官員柯達雷利（Carlo Cottarelli）嘗試組閣，由專家來組成「中立政府」獲取歐盟與投資人對義大利的信心，倘若能通過信任投票，將帶領義大利過渡到來（2019）年重新進行大選，否則將於今（2018）年秋天舉行。不選擇立即在盛夏舉行大選，乃因諸多國民都在度假，況且義大利國內尚未允許信件投票。不過，原本有權組閣的五星運動 和聯盟黨皆表態不願支持柯達雷利，一般預料他的新政府很難過關，恐將在信任投票遭拒後立即總辭，在8月過完假後重啟大選。

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義大利人民、民粹政府對歐盟未來的挑戰

其實組閣未果的孔蒂只會是個魁儡，兩位黨魁影武者方是決策的要角，爬梳五星運動與聯盟黨雙方同意的合作書，內容承諾將不再遵循德國所要求的「撙節」，而是要刺激經濟成長，確保每月發放780歐元的基本收入給予成員正在找工作的貧窮家庭。未來新政府將大幅減稅，原本落在23％至43％之間的所得稅率將之降至15％、20％的單一稅率，並將廢止2019年營業稅與消費稅的增稅計畫，整體達1,000億歐元，恐讓原本已債台高築的義大利更雪上加霜。

五星運動與聯盟黨甚至要求歐洲央行減計2.500億歐元的債務。目前身為歐元區第三大經濟體，義大利政府債務是全歐元區最高、世界第四多的2.3兆歐元，占國內生產毛額（GDP）131.8％，僅次於希臘政府的178.6％，且2006年至2016年的經濟成長率-0.6％、銀行體系壞帳達1,730億歐元。根據《經濟學人》分析，一旦義大利的民粹政府組成，將比希臘的激進左翼聯盟（Syriza）組成的政府，對歐盟、歐元區的威脅更大。

除了義國內部財政改革外，主張「義大利主權優先」的兩黨還想針對歐盟財政議題重新審視《穩定與成長公約》（Stability and Growth Pact）、移民政策，以及解除對俄羅斯的制裁等，與歐盟進行談判。準此，民粹新政府上台後，必然會阻礙法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）想要改革歐盟與歐元區的計畫。

Photo Credit:Reuters/達志影像

義大利立場親歐轉疑歐

5月23日歐洲議會的調查機構（Eurobarometro）為因應來年的歐洲議會選舉，出爐一項關於歐盟會員國公民對於歐盟的民調，強調60％舊歐洲人民對於歐盟會員國身分採正面的看法，甚至超過67％的人認為歐盟為其國內帶來益處，此為1983年以來的新高，但是義大利的親歐「歐洲主義」明顯下降，僅有39％持正面看法，六個月前甚至僅有36％；相較於歐盟平均有67％的人認為歐盟為其國內帶來益處，義大利只有44％。

此外，71％的義大利受訪者認為反建制政黨可以帶來改變，在歐盟內部僅有克羅埃西亞的72％超過義國，而歐盟平均是56％。

倘若詢問歐盟各國受訪者哪些議題相對重要？依序是反恐（49％）、青年失業（48％）、難民議題（45％），以及經濟與成長（42％）；然而在義大利人心目中的順序幾乎是顛倒的：難民議題（66％）、青年失業（60％）、經濟與成長（57％）與反恐（54％）。從數據分析看來，票投給「義大利主權優先」的兩黨正好能對症下藥，符合義大利人的口味。

人口數超過6,000萬，享有在歐盟部長理事會擁有29票的最多的投票權（與德法一樣多）以及歐洲議會議員人數第三多的創始會員國，從原本的強烈支持歐盟迄今搖身一變成為「疑歐」，其中的變化與歐債危機和2015年的難民危機脫不了關係。

貝魯斯柯尼參選解禁，將是重新選舉的變數？

儘管義大利總統暫時延緩了民粹政府的上台時間，但根據近幾個月以來地方大選的結果（都是中右派獲勝，中左派勢力節節敗退）以及Index Research最近進行的民調，聯盟黨支持率達22％，其他政黨則大致維持3月時的水準。雖然力量黨的貝魯斯柯尼之前放手讓薩爾維尼和五星運動協商聯合執政，但相較之下較支持歐洲的貝魯斯柯尼並不滿意聯盟黨和五星運動提出的聯合政府計畫，而且他剛被解禁可以親自參選，或許因此成為一只活棋。

不過，對總統氣憤的薩爾維尼先前表示，若義大利前進黨對柯達雷利政府投下贊成票，他將和貝魯斯柯尼分道揚鑣，而義大利前進黨的高層隨後宣布，他們會投票反對柯達雷利政府。綜觀現況，「中立政府」成形並非容易，那應該是今秋的重新大選可能性較高，除非誠如執委會預算專員所云，義大利人民被市場不穩定所付出的代價給嚇到回到正軌。

不過試想，一方面舊政治勢力無法拿出政績提高人民收入，另一方面面對每月發放780歐元基本收入的誘因等刺激經濟舉措、以及大規模遣送難民出去，或許這才是義大利選民所想要的。

換言之，義大利籌組聯合政府因總統阻撓而破局，就算苟延殘喘到義大利重新舉行大選，實際上有可能像英國脫歐，成為選民對義大利的歐元區會員身分以及在歐盟所扮演角色的公投，重啟大選興許會讓民怨把反歐盟的政黨推得更高，使反體制的疑歐派擁有更大勢力。一旦再次掀起選戰，對立深化的選舉活動將把反歐盟思潮帶往高潮，進而結合各國反歐力量，令歐盟在來年歐洲議會的選舉蒙上陰影。

最後，義大利當前政治僵局部分歸咎於目前的選舉制度。此套制度拉高了比例代表制的比重，由全國由右派、反體制派和中間偏左三股政治勢力瓜分。此次無緣且短暫的同盟，拉近了薩爾維尼與迪馬尤的距離，兩方打算坐下來討論新選制。由於兩方勢力加總過半，對於新選制將有很大的決定權，未來中左勢力是否還有空間突圍，令人擔憂。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航