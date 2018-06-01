三個面向分析台灣企業為何多半不能永續經營

文：呂智隆（政治大學企研所學生）

近年來，台灣逐漸開始重視企業社會責任與企業倫理的課題，以求達到企業永續經營的目標。然而，儘管CSR與企業倫理的課題逐漸被廣泛提及，我們似乎仍不夠資格達到永續經營的境界。論企業的永續，我們應該從更寬廣的角度來思考其真意。

以下，我謹大致從三個面向，來闡述個人對於企業永續的看法，並進一步從這三個面向，分析台灣企業為何多半不能永續經營。

一、企業對於研發與創新的重視程度

企業若想要持續經營、歷久不衰，則需對於服務與產品的開發進行持續性的資源投入；對於研發的工作則需著重於「技術研究」而非「產品開發」 。例如日本的知名數位相機與軟片製造商富士，充分地對其製造軟片的技術進行改良與研究，使其成功開發各種醫療用途的X光底片；其防止底片氧化的技術，甚至也成為防止人類皮膚氧化的技術基礎。

此外，企業對於技術的研究，也可以擴及對於環境的保護，例如日本的百年企業味之素公司，充分地運用製造味精的氨基酸技術，不進開發了各種調味食品料理，還將其氨基酸的技術應用在消波塊上，讓海洋在拍打消波塊的同時，將鑲嵌在消波塊的氨基酸帶回海洋，使海洋中的生物吸收有益的氨基酸，進而維護海洋的生態循環。

以上所述兩家日本企業皆非常重視技術研發的投入程度，在企業的組織架構中皆有獨立的研發部門，並與財務部、人資等重要部門列屬同一個位階，使其能獲得充分的資源，專注於研發與創新的工作，進而使公司不被時代的潮流消替、永續經營。

Photo Credit：AP／達志影像

二、企業對於名譽管理的重視程度

良好的企業名譽，與積極回應社會的態度，是帶領企業渡過危機並永續經營的關鍵。例如日本的汽車產業，向來擁有高品質、故障率低、可靠耐用的名譽。然而在2017年爆發一連串的數據造假醜聞後，曾使日本的高品質神話短暫破滅。其中，日本的三菱汽車，在醜聞發生後，並沒有躲避社會的譴責，反而勇於向社會大眾承認錯誤，並承諾招回有安全疑慮的車輛，善盡所有的賠償責任。而這樣勇於認錯與積極面對社會的態度，輔以日本汽車業長久以來的高品質名譽，使其今年的營收數字不僅沒有受到數據造假的醜聞影響，甚至在歐洲及台灣持續創造更高營收的佳績。

又如BP石油公司，在2010年爆發墨西哥灣漏油事件以後受到了來自全球各地排山倒海的撻伐，重創了BP自身的公司名譽。然而，BP並沒有因為此事故而讓其成立百餘年的招牌就此倒下。在危機發生之後，BP積極展現了其欲補償社會的態度：不僅在事發後勇於向社會承認自己的錯誤，也承諾將努力挽救其所造成的災害，並善盡所有的賠償責任。積極回應社會的舉動，使70%的美國人在災害發生一年後，表態支持離岸的石油開採工作，而BP也成功就此挽回了其企業的名譽，並繼續其石油事業的經營。

三、企業對於社會的貢獻程度

企業若能積極貢獻一己之力，參與社會公益活動，將能為企業帶來良好的名譽，使其不受負面評論的影響，達到永續經營的目的。例如可口可樂公司，在印度因為使用過多的水資源製造可樂，使當地原本水資源匱乏的情形更加嚴重，進而備受社會輿論的撻罰與譴責，甚至曾被聯合抵制拒買可樂，欲迫使可口可樂工廠遷離當地。

然而，可口可樂似乎沒有因此而從印度退出，反而預計要在印度擴展為其全球第三大的可樂消費市場。是什麼樣的契機，讓可口可樂依然能在印度繼續經營呢？從可口可樂試圖化解印度及巴基斯坦之間的衝突的創意行銷手法，或許看出一點端倪。

為了讓可口可樂「快樂」 的因子，同時傳達到印度與巴基斯坦的人民，使雙方認識彼此，建立友誼，可口可樂在兩個國家各設立一台可樂販賣機，讓兩國人民在購買可樂的同時，可以用販賣機上的螢幕與對方互動，成功開啟了兩國人民重新互動的契機，也讓大家更加了解：可口可樂是一個可以帶來「快樂」 的飲料。

雖然這個可樂行銷的手法，與可口可樂被聯合抵制的事件，兩者之間乍看沒有絕對的互補作用，但至少透過積極正向的社會參與行動，可口可樂成功地在兩國人民的心中烙下「快樂」的形象，成為該公司得以在印度擴展市占並永續經營的有利因素。

以上所述三點，包括企業對於研發與創新的重視程度、企業對於名譽管理的重視程度與企業對於社會的貢獻程度，是我個人認為企業能否永續經營的其中三項關鍵因素。而若僅從這三點去分析台灣企業經營的情況，也不難看出台灣的企業在現階段可能有永續經營的危機：

首先是對於技術研發的重視程度。台灣很多的企業都宣稱他們也注重研發工作的進行，然而事實上，很多的企業僅有做表面的「產品開發」工作，並沒有做到真正的「技術研究」。例如台灣知名的加工廠商，根據其2016年年報對於研發概況的描述，其中一項該公司所認定的成功研發為「結合A產品及B產品成功開發C產品」。這樣的研發，對比於前述日本企業眼中的研發，最多僅能達到「產品開發」，而沒有達到「研究與發展」的雙重目標，以保有其在產業的永續競爭力。

此外，也有很多企業的組織架構中設有研發部門，但該研發部門事實上卻經常隸屬於某部門之下，使研發部門不能獲得公司太多的資源分配，以從事真正的技術研究工作。例如台灣另一個知名的廠商，根據2016年該公司的年報顯示，其研發部隸屬於某事業處之下，並未與人力資源處及會計處等重要單位列屬於同一層級，將使該公司研發單位所分配的資源備受限制。

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再來是關於企業對於名譽管理的重視程度。名譽管理對於台灣的企業似乎是比較新的名詞，因此在危機發生時，台灣的企業往往無法承受社會輿論的壓力，而使企業的名譽一落千丈。

例如先前因「看見台灣」拍攝到徐旭東的亞泥花蓮礦場，讓社會大眾看到亞泥在國家公園內的山壁上挖了一個大坑，引發社會一片譁然。儘管徐旭東有親自出面，向社會大眾表述與陳清亞泥在該處挖礦的合法性，以及台灣建設對於挖礦的根本需求，但徐旭東的一句言語「將礦坑當作魚池」卻反而引來更多的批評聲浪，讓亞泥在花蓮礦場的開發增添更多的隱憂。

反觀BP石油公司，在墨西哥灣漏油事件爆發以後，BP盡全力與社會大眾進行溝通，將他們平復災害的努力展現出來，並與當地居民進行溝通，最後成功挽回公司信譽，使其得以繼續石油開發事業。如果徐旭東在失言之後，有向社會大眾坦承錯誤，並與花蓮當地居民及社會大眾進行溝通協商，我認為亞泥要挽回名譽的困難性遠比BP石油公司容易需多，畢竟一個是世界矚目的災害事件，另一個只發生在台灣這麼一個小島上。然而，亞泥卻沒有做好名譽管理，使其在永續經營的方面出現了危機。

最後論及台灣企業對於社會的貢獻程度。這一部分我個人就沒有太多的批評了，畢竟現在的潮流，確實迫使了台灣企業開始逐漸了解CSR的重要性，也有越來越多的企業開始撰寫CSR報告書，努力地參與並貢獻於社會公益活動。然而，CSR對於台灣企業還僅是剛開始盛行的風氣，也有很多企業僅做到表面上的CSR而並沒有付諸實行。台灣企業若需要徹底進行CSR，看來還有十足的進步空間。

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企業的永續經營，不應該只有著重CSR或企業倫理等議題，還需要顧及企業對於研發創新的投注，以及對於公司名譽管理的努力，缺一不可：即使CSR做的再好，若沒有積極研發創新，企業就不能繼續保持競爭力，而被時代進步的潮流淹沒；即使CSR做得再好，若沒有做好公司名譽管理，大家只會把焦點放在公司負面的作為，而不會注意到公司曾經做過的正面公益活動。

企業的永續，或許涵蓋的不僅以上所列的三項，可能還有更多是我所沒有思及的。僅期望透過這篇論述，激發更多對於企業永續的想法，並使台灣企業能夠落實永續經營的精神，躍上世界的舞台。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航