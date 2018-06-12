讓經濟動物活得更快樂，畜牧產業「人道飼養」崛起中

文：廖震元

人道飼養是近年國際間重視的議題，但在台灣，許多人對此觀念仍非常陌生。人道飼養的根基建立在「動物福祉」上，主要的訴求為讓動物有五大自由（five freedoms），當動物飼養符合了這些條件，才算是符合了人道飼養的基本要求。

符合人道飼養的五大自由分別是：

免於缺乏營養的自由（飢餓與乾渴）

免於疾病與傷害的自由

免於生理上及心理上之不適的自由

免於恐懼與緊迫的自由

表現自然行為的自由

從家禽業者的做法來認識人道飼養如何實施

不同的動物各自有獨特的生長習性，因此符合人道飼養的條件也不相同。目前在台灣，已獲得人道飼養認證的農產品，以雞蛋與土雞為大宗。

以蛋雞飼養為例，全球公認的人道飼養蛋雞模式有三種，分別為放牧、平飼與豐富化籠飼，光看字面意思，可能會以為好像就是讓雞能走到戶外、把雞養在雞舍地面上、或是把雞養在有玩具的大籠子裡的三種差別，但其實人道飼養還有許多相對應的規定要遵守，如果僅僅是雞舍的樣態符合，也還不算是人道飼養。

而面對全球禽流感防治及極端氣候的因素，豐富化籠飼也是放牧與平飼之外的另一種人道飼養選項。豐富化籠飼（enriched cage）雖然是將雞隻飼養在籠子裡，但提供雞隻充足的空調、空間及符合行為需求的設施，也是經過全球學者證實的人道飼養模式。

在台灣，一般蛋雞為格子籠飼，在僅能轉身的狹小空間內提供食物與水，其他提升飼養環境的措施不多，因此被動物保護團體所詬病。若是人道飼養，無論是放牧、平飼或豐富化籠飼，除了該提供營養充足的食物，更需提供足供雞隻活動的空間、順應雞隻的自然天性，提供雞隻喜歡站立的的棲架，讓雞隻可以站在其上休息、提供隱蔽性充足的產蛋箱，讓蛋雞可以在安心的環境下產蛋，並提供雞隻抓爬沙浴等娛樂。

傳統上為避免雞隻互啄受傷，會將雞隻剪嘴剪爪，人道飼養的雞隻則最多只能允許在幼時修剪一次，且盡可能保持雞隻喙部原本的樣態。而傳統飼養上為讓蛋雞產蛋效率達到最高的「強制換羽」（讓雞隻不吃不喝引起雞隻羽毛快速脫落，刺激其重新高效率的產蛋），則是絕對禁止的行為。而在飼養環境上，除了充足空間與棲架，適度的空調、戶外活動空間有遮蔭等，提供雞隻較為安心、充分舒服的活動區域，也是必須的。

家禽業者實行人道飼養，成功提升品質與獲利

改變飼養密度常讓農友誤以為會大幅減少獲利，但實際上有養雞業者採用人道飼養後，營收不減反增。雖然人道飼養隻數與高密度飼養相較來說較少，但雞隻在環境與生活舒適度提升後，疾病與死亡率下降，產蛋能力變好，飼養效率因而提升，再搭配品牌的經營，整體的營收與傳統高密度飼養相比，反而變得更佳。

台灣目前實施人道飼養的業者仍屬少數，但真遙不可及嗎？

其實，要能夠成功實行「人道飼養」，並非一味追求達成完美的動物權利與福祉，得要有市場的需求來支持，才能成功讓業者願意改為人道飼養。

以台灣現況來說，雞蛋的人道飼養體系已然成熟，而土雞和白肉雞仍需要有更多市場推力。比方有些跨國的速食或超市企業成立「動物人道委員會」，持續關注動物福祉，當這些企業為了追求動物人道的實踐，推行產品全面使用人道飼養的雞肉、雞蛋時，就能夠吸引更多家禽業者投入人道飼養。目前社團法人台灣農業標準學會也持續與餐飲業、食品業者進行溝通，希望能夠增加市場的推力。（若想進一步了解認證細節，可查詢社團法人台灣農業標準學會）

養豬業也已經有能實行人道飼養的條件，但豬隻的產銷體系與雞隻不同，除了設備與飼養的需求難度更高，後續產品的分切與屠宰更需要一定的量才能夠分批進行，現在市場上缺少人道豬肉的買主，市場需求量不足就難以進行，因此在台灣要推動養豬業者的人道飼養，較為不易。

完美人道飼養並非一蹴可幾！從部分實施開始更能讓農友接受

部分動保團體為了避免業者投機，會要求人道飼養與傳統飼養不能並行，即業者只能從兩種方式擇其一來飼養，這樣的要求，對推動人道飼養反而是個阻力。未曾嘗試過人道飼養的農民，通常不敢貿然嘗試，若能夠先讓農民採取並行方式，區隔出部分的飼養空間，少量人道飼養作為試驗，配合生產紀錄、不同蛋色和雞種等，作為並行飼養的配套措施做出產品區隔。當農民實際感受到人道飼養的優點，建立起信心，就會願意提升人道飼養的數量。這樣才能加速推動人道飼養。

人道認證無國際標準，是為了因地制宜

因為不同國家的氣候、地形等自然條件不同，飼養的家禽畜品種也不同，尤其各國消費習慣大異其趣，因此人道飼養規範無法在全球共用相同標準。在標準不同的情況下，自然無法產生一個全世界共通使用的國際標準與認證。台灣目前的人道飼養認證名稱為「人道監控」，是由台灣農業標準學會進行相關規範與認證推動，以符合我國現況的人道飼養標準，協助畜禽飼養業者提升飼養環境與設備，希望在動物、生產者與消費者三贏的狀態下，讓人道飼養的理念能在台灣更為普及。

人道飼養能否永續實施的基礎其實是消費者。如果消費者對於人道飼養的理念不支持、也不認同生產人道產品應有的價差，那麼生產者就無資源將人道理念投入生產流程。所以，唯有消費者從消費行動上重視人道生產，才有更多的生產者願意採用人道方式飼養畜禽，只要消費者與生產者的堅持都獲得滿足，動物就能因此獲得更好的對待。

延伸閱讀

參考資料

本文經食力（foodNEXT）授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航