七組好用句型＋熱門台灣小吃單字，讓你帶著外國友人趴趴走

文:Rebecca Huang

很多人都說自己「愛台灣」,愛台灣的方式很多,最好的方式之一便是藉由英語,大肆向外國友人宣揚台灣的美!當然,除了用英文說,最好還可以起而行、帶著外國友人一起趴趴走。今天就讓我們來學學一些熱門台灣小吃的說法,以及如何用英文介紹這些小吃:

蚵仔煎:oyster omelet / oyster pancake

炸雞排:fried chicken fillet / fried chicken cutlet

鹽酥雞:Taiwanese chicken nuggets

蚵仔麵線:oyster vermicelli

胡椒餅:pepper bun

臭豆腐:stinky tofu

烤香腸:Taiwanese sausage

牛肉麵:beef noodles

滷肉飯:braised pork rice

水煎包:pan-fried bun

烤地瓜:roasted sweet potato

蔥油餅:scallion pancake

藥燉排骨:herbal ribs

豬血糕:pig’s blood rice pudding

太陽餅:sun cake

小米麻糬:millet mochi

鐵蛋:iron egg

魚酥:fish crisps

鳳梨酥:pineapple cake

貢丸湯:meatball soup

米粉:rice noodles

豆漿:soy milk / soymilk

燒餅:clay oven rolls / sesame flat bread

油條:fried breadsticks / fried Chinese doughnut

芋圓:taro balls

刨冰:shaved ice

木瓜牛奶:papaya milk

珍珠奶茶:boba tea / bubble tea / pearl milk tea

好用句型

1. be known for… (以…著稱)

Danshui is known for snacks such as fish balls, fish crisps, fried shrimp rolls, iron eggs and A-ghey. 淡水以魚丸、魚酥、炸蝦捲、鐵蛋、阿給等小吃著稱。

2. stay open until…(營業到…)

This night market stays open until midnight. 這夜市營業到午夜。

3.be listed as…(被列為…)

This temple is more than 300 years old and is listed as a first-grade historical site. 這廟宇有超過三百年的歷史,而且被列為一級古蹟。

4. be a specialty(…是特色)

Fried chicken cutlets and pearl milk tea are Taiwanese specialties. 炸雞排和珍珠奶茶是台灣特色食物。

5. be made of/with…(以…做成)

Oyster omelets are usually made with oysters, eggs, and Chinese cabbage. 蚵仔煎通常是由蚵仔、雞蛋和小白菜做成。 The pepper bun’s filling is made of pork, green onions, pepper and other spices. 胡椒餅的餡料是用豬肉、青蔥及胡椒和其他香料所製成。

6. be voted…(被票選…)

Stinky tofu was voted best night market snack by Taiwanese people last year. 臭豆腐去年被台灣人選為最棒的夜市小吃。

7. a version of…(…一種變體或樣式)/ … Taiwan-style(台灣式的…)

Herbal ribs are Taiwan’s version of “bak kut teh” popular in Malaysia and Singapore. 藥燉排骨就是在馬來西亞和新加坡很受歡迎的肉骨茶的台灣版。 Gua bao is a hamburger, Taiwan-style. 割包是台式的漢堡。

讓自己用英文瞭解世界吧!這些英文字彙在日常生活中都非常實用,趕快記下來並找機會使用吧!你將會發現,字彙量的累積可以更豐富你的表達喔!

本文經EF English Live線上英文授權刊登,原文發表於此

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航