備妥這些商用英文詞彙庫，讓你信心滿滿地跟國外客戶開會

不論你是公司的業務代表或是擔任要職的主管,常常會碰到需要與客戶開會negotiate(協商)的時候。職場上我們常碰到的negotiation(協商的名詞)情況有哪些呢?

舉例來說,你可能剛面試完,公司決定雇用你但是提供給你的薪水並不理想,這時候你就要negotiate salary (談薪水)。還有另一種情況是公司跟客戶negotiate contracts (協商合約),這種情況是最讓人坐立難安的。只要你能在開會前準備好你的商用英文學習單,靈活運用這些英文例句,就能信心滿滿地出席會議,讓同事們刮目相看唷!

在與國外公司會議協商時的流程大致如下:

Greeting and building rapport 接待和建立關係

如果有客戶特地飛來到台灣與你的公司,而你是公司的業務代表。你可能是第一次與客戶見面,在接待客戶時你可以先來點small talk (噓寒問暖),break the ice(破冰)一下:

Hello, Mr. Johnson. Welcome to our office. It’s nice to finally meet you. 強森先生您好,歡迎來到我們的辦公室。很高興終於和您見面了。

Did you have a good flight? 您的航班還好嗎?(根據不同情況small talk噓寒問暖一下)

接下來你可能必須在會議上介紹客戶:

Please join me in welcoming ……… (接客戶名字) 讓我們一起歡迎…..

Introduction for the proposal 提案開場白

介紹完客戶之後就開始進入主題的開場白,讓在場人士都清楚了解此次會議的目的。這樣你才能確定everyone’s on the same page (每位參與人都明白)。

We have a lot to cover today, shall we start? 我們今天有很多要討論的,讓我們開始吧! Our main agenda today is to discuss… 我們今天的主要議程是討論…

或者你也可以說:

Our aim/goal today is to… 我們今天的目標是…

Making suggestions 提出建議

在說明會議主旨之後,就可以正式進入主題,討論細節。這時候也是各方參與人提出提案或解決方案的時候:

Our recommended solution is… 我們推薦的解決方案是…

How do you feel about…? 你覺得……如何?

We’ve come up with a great solution. 我們想出了一個很好的解決方案。(接著繼續說出解決方案的細節)

“Come up with”這個片語是想出;提出的意思。

Asking questions 提問

在開會的過程中提問能顯示你對該議題的關心程度,如果meeting participants (參與會議者)完全沒有發言或提問,那麼也會顯得漠不關心。發問時絕對不能interrupt (打斷) 正在講話中的會議主持人,在適當時機你可以說:

What’s your opinion on…? 你對……有什麼看法?

Can you please clarify the third point in your proposal? I’m not sure if I understand it. 能否請你澄清你提案中的第三點?我不確定我是否理解。

I’m not seeing the whole picture. Can you please elaborate? 我並不完全了解。能請你詳細說明一下嗎?

“See the whole picture”顧名思義就是說看見整件事的全貌。在上面的例句中,說出這句話的人只有片面了解,因此請發言人再次詳細說明。你也可以說”the big picture” 是同樣的意思,這句話在日常生活中也常聽到。

Agree 同意

如果你很贊成對方提出的solutions,這時你欣然表示同意,你可能會說:

I can’t agree with you more. 我非常贊同意你的意見。(按照字面的意思就是說我贊成你到了極點,無法再更贊同你的意思。)

This sounds great for us. We would like to go forward with it. 我們認為這個提議很好。我們希望能著手進行。

You are absolutely right. 你說得對!

Disagree 反對

如果你贊成對方的提案,會議的氣氛也會很好。但是如果你不同意對方的論點,而必須提出你的反對意見,又怕會引起尷尬,下面幾句話就能派上用場:

I got your point, but… 我明白你的觀點,但是…

I understand where you are coming from, but the bottom line is …. 我了解你的出發點,但最重要的是…

在上面這句例句,別把”where you are coming from”想成對方從哪來了,這句話我們在平常與朋友溝同時也會常常聽到,意思是「你的出發點」的意思。

以上兩句話先表示partially agree(部分贊同),緩解一下氣氛,而下面這句是比較直接一點的反對:

I’m sorry, but I have to disagree with you on… 很抱歉,我無法同意你對…..的意見。

Making a decision 做出決定

如果你對對方提出的proposal 不贊成,在會議最後你必須做出決定,告知對方你將無法進行合作關係,這時候你必須politely (有禮貌地)與diplomatically (婉轉地)拒絕對方的提案:

After careful consideration, we’ve decided to…… 在仔細考慮後,我們決定……

Unfortunately, we are not able to go ahead with…. 很遺憾,我們無法進行… …

I’m afraid, I can’t agree to that. 很抱歉,我無法同意你的提議。

