備妥這些商用英文詞彙庫，讓你信心滿滿地跟國外客戶開會

文：Ivy Sung

不論你是公司的業務代表或是擔任要職的主管，常常會碰到需要與客戶開會negotiate（協商）的時候。職場上我們常碰到的negotiation（協商的名詞）情況有哪些呢？

舉例來說，你可能剛面試完，公司決定雇用你但是提供給你的薪水並不理想，這時候你就要negotiate salary （談薪水）。還有另一種情況是公司跟客戶negotiate contracts （協商合約），這種情況是最讓人坐立難安的。只要你能在開會前準備好你的商用英文學習單，靈活運用這些英文例句，就能信心滿滿地出席會議，讓同事們刮目相看唷！

在與國外公司會議協商時的流程大致如下：

Greeting and building rapport 接待和建立關係

如果有客戶特地飛來到台灣與你的公司，而你是公司的業務代表。你可能是第一次與客戶見面，在接待客戶時你可以先來點small talk （噓寒問暖），break the ice（破冰）一下：

Hello, Mr. Johnson. Welcome to our office. It’s nice to finally meet you. 強森先生您好，歡迎來到我們的辦公室。很高興終於和您見面了。

Did you have a good flight? 您的航班還好嗎?（根據不同情況small talk噓寒問暖一下）

接下來你可能必須在會議上介紹客戶：

Please join me in welcoming ……… （接客戶名字） 讓我們一起歡迎…..

Introduction for the proposal 提案開場白

介紹完客戶之後就開始進入主題的開場白，讓在場人士都清楚了解此次會議的目的。這樣你才能確定everyone’s on the same page （每位參與人都明白）。

We have a lot to cover today, shall we start? 我們今天有很多要討論的，讓我們開始吧！ Our main agenda today is to discuss… 我們今天的主要議程是討論…

或者你也可以說：

Our aim/goal today is to… 我們今天的目標是…

Making suggestions 提出建議

在說明會議主旨之後，就可以正式進入主題，討論細節。這時候也是各方參與人提出提案或解決方案的時候：

Our recommended solution is… 我們推薦的解決方案是…

How do you feel about…? 你覺得……如何？

We’ve come up with a great solution. 我們想出了一個很好的解決方案。（接著繼續說出解決方案的細節）

“Come up with”這個片語是想出；提出的意思。

Asking questions 提問

在開會的過程中提問能顯示你對該議題的關心程度，如果meeting participants （參與會議者）完全沒有發言或提問，那麼也會顯得漠不關心。發問時絕對不能interrupt （打斷） 正在講話中的會議主持人，在適當時機你可以說：

What’s your opinion on…? 你對……有什麼看法？

Can you please clarify the third point in your proposal? I’m not sure if I understand it. 能否請你澄清你提案中的第三點？我不確定我是否理解。

I’m not seeing the whole picture. Can you please elaborate? 我並不完全了解。能請你詳細說明一下嗎？

“See the whole picture”顧名思義就是說看見整件事的全貌。在上面的例句中，說出這句話的人只有片面了解，因此請發言人再次詳細說明。你也可以說”the big picture” 是同樣的意思，這句話在日常生活中也常聽到。

Agree 同意

如果你很贊成對方提出的solutions，這時你欣然表示同意，你可能會說：

I can’t agree with you more. 我非常贊同意你的意見。（按照字面的意思就是說我贊成你到了極點，無法再更贊同你的意思。）

This sounds great for us. We would like to go forward with it. 我們認為這個提議很好。我們希望能著手進行。

You are absolutely right. 你說得對！

Disagree 反對

如果你贊成對方的提案，會議的氣氛也會很好。但是如果你不同意對方的論點，而必須提出你的反對意見，又怕會引起尷尬，下面幾句話就能派上用場：

I got your point, but… 我明白你的觀點，但是…

I understand where you are coming from, but the bottom line is …. 我了解你的出發點，但最重要的是…

在上面這句例句，別把”where you are coming from”想成對方從哪來了，這句話我們在平常與朋友溝同時也會常常聽到，意思是「你的出發點」的意思。

以上兩句話先表示partially agree（部分贊同），緩解一下氣氛，而下面這句是比較直接一點的反對：

I’m sorry, but I have to disagree with you on… 很抱歉，我無法同意你對…..的意見。

Making a decision 做出決定

如果你對對方提出的proposal 不贊成，在會議最後你必須做出決定，告知對方你將無法進行合作關係，這時候你必須politely （有禮貌地）與diplomatically （婉轉地）拒絕對方的提案：

After careful consideration, we’ve decided to…… 在仔細考慮後，我們決定……

Unfortunately, we are not able to go ahead with…. 很遺憾，我們無法進行… …

I’m afraid, I can’t agree to that. 很抱歉，我無法同意你的提議。

本文經EF English Live線上英文授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航