2018/06/11, 生活

備妥這些商用英文詞彙庫，讓你信心滿滿地跟國外客戶開會

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我們想讓你知道的是

只要你能在開會前準備好你的商用英文學習單，靈活運用這些英文例句，就能信心滿滿地出席會議，讓同事們刮目相看唷！

唸給你聽
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文：Ivy Sung

不論你是公司的業務代表或是擔任要職的主管，常常會碰到需要與客戶開會negotiate（協商）的時候。職場上我們常碰到的negotiation（協商的名詞）情況有哪些呢？

舉例來說，你可能剛面試完，公司決定雇用你但是提供給你的薪水並不理想，這時候你就要negotiate salary （談薪水）。還有另一種情況是公司跟客戶negotiate contracts （協商合約），這種情況是最讓人坐立難安的。只要你能在開會前準備好你的商用英文學習單，靈活運用這些英文例句，就能信心滿滿地出席會議，讓同事們刮目相看唷！

在與國外公司會議協商時的流程大致如下：

Greeting and building rapport 接待和建立關係

如果有客戶特地飛來到台灣與你的公司，而你是公司的業務代表。你可能是第一次與客戶見面，在接待客戶時你可以先來點small talk （噓寒問暖），break the ice（破冰）一下：

  • Hello, Mr. Johnson. Welcome to our office. It’s nice to finally meet you. 強森先生您好，歡迎來到我們的辦公室。很高興終於和您見面了。
  • Did you have a good flight? 您的航班還好嗎?（根據不同情況small talk噓寒問暖一下）

接下來你可能必須在會議上介紹客戶：

Please join me in welcoming ……… （接客戶名字） 讓我們一起歡迎…..

Introduction for the proposal 提案開場白

介紹完客戶之後就開始進入主題的開場白，讓在場人士都清楚了解此次會議的目的。這樣你才能確定everyone’s on the same page （每位參與人都明白）。

We have a lot to cover today, shall we start? 我們今天有很多要討論的，讓我們開始吧！

Our main agenda today is to discuss… 我們今天的主要議程是討論…

或者你也可以說：

Our aim/goal today is to… 我們今天的目標是…

Making suggestions 提出建議

在說明會議主旨之後，就可以正式進入主題，討論細節。這時候也是各方參與人提出提案或解決方案的時候：

  • Our recommended solution is… 我們推薦的解決方案是…
  • How do you feel about…? 你覺得……如何？
  • We’ve come up with a great solution. 我們想出了一個很好的解決方案。（接著繼續說出解決方案的細節）

“Come up with”這個片語是想出；提出的意思。

Asking questions 提問

在開會的過程中提問能顯示你對該議題的關心程度，如果meeting participants （參與會議者）完全沒有發言或提問，那麼也會顯得漠不關心。發問時絕對不能interrupt （打斷） 正在講話中的會議主持人，在適當時機你可以說：

  • What’s your opinion on…? 你對……有什麼看法？
  • Can you please clarify the third point in your proposal? I’m not sure if I understand it. 能否請你澄清你提案中的第三點？我不確定我是否理解。
  • I’m not seeing the whole picture. Can you please elaborate? 我並不完全了解。能請你詳細說明一下嗎？

“See the whole picture”顧名思義就是說看見整件事的全貌。在上面的例句中，說出這句話的人只有片面了解，因此請發言人再次詳細說明。你也可以說”the big picture” 是同樣的意思，這句話在日常生活中也常聽到。

Agree 同意

如果你很贊成對方提出的solutions，這時你欣然表示同意，你可能會說：

  • I can’t agree with you more. 我非常贊同意你的意見。（按照字面的意思就是說我贊成你到了極點，無法再更贊同你的意思。）
  • This sounds great for us. We would like to go forward with it. 我們認為這個提議很好。我們希望能著手進行。
  • You are absolutely right. 你說得對！

Disagree 反對

如果你贊成對方的提案，會議的氣氛也會很好。但是如果你不同意對方的論點，而必須提出你的反對意見，又怕會引起尷尬，下面幾句話就能派上用場：

  • I got your point, but… 我明白你的觀點，但是…
  • I understand where you are coming from, but the bottom line is …. 我了解你的出發點，但最重要的是…

在上面這句例句，別把”where you are coming from”想成對方從哪來了，這句話我們在平常與朋友溝同時也會常常聽到，意思是「你的出發點」的意思。

以上兩句話先表示partially agree（部分贊同），緩解一下氣氛，而下面這句是比較直接一點的反對：

I’m sorry, but I have to disagree with you on… 很抱歉，我無法同意你對…..的意見。

Making a decision 做出決定

如果你對對方提出的proposal 不贊成，在會議最後你必須做出決定，告知對方你將無法進行合作關係，這時候你必須politely （有禮貌地）與diplomatically （婉轉地）拒絕對方的提案：

  • After careful consideration, we’ve decided to…… 在仔細考慮後，我們決定……
  • Unfortunately, we are not able to go ahead with…. 很遺憾，我們無法進行… …
  • I’m afraid, I can’t agree to that. 很抱歉，我無法同意你的提議。

本文經EF English Live線上英文授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航

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