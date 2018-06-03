一定要被打到鼻青臉腫，才能聲請家暴令嗎？

文：法操司想傳媒

據新聞報導指出，台中市一名男子酒後常對女友施以暴力，只因不滿女友買宵夜拖太久，怒罵女友是酒店小姐，還對女友拳打腳踢，女友受不了這種生活，整理行李想逃離租屋處，竟遭男子強行拖回屋內。所幸粗暴行徑被監視器拍下，女以不堪長期遭施暴及騷擾，報警聲請保護令，望遏阻恐怖情人糾纏。藉由本案例，也讓《法操》帶各位來看看，如何善用家暴令保護自己。

家暴令的種類

家暴令依法分成三種，通常保護令是由被害人自行向法院提出聲請，但由於此種保護令是需要經過法官的審理，如遇緊急狀況，有急迫可能受家庭暴力之危險，被害人可以先行向法院聲請暫時保護令，法官也可視狀況，於審理終結前依職權發出此令。另外也可以由檢察官、警察機關或地方主管機關，查明真相後，於任何時間，不經審理而聲請核發緊急保護令。

新北市政府婦幼警察隊也為「保護令的緊急程度」做了簡單的說明如下：

通常保護令：目前安全比較穩定，但可能再度發生家暴。 暫時保護令：目前安全還不穩定，很可能還會再發生。 緊急保護令：目前有「急迫危險」，且有具體可證明的受暴事實。

家暴令的聲請要件

一般人可能以為有婚姻關係才能聲請保護令，錯！依《家庭暴力防治法》明確規定，不只有婚姻關係或親屬關係，如果有同居關係或曾有同居關係、有家屬關係或曾有家屬關係者，也都可以聲請！白話點說，就是男女朋友或前男女朋友，都是有聲請資格的人！

重要的是，不是等到被打到鼻青臉腫、驗得出傷才能聲請！法規中也明確指出，不論是受到身體、精神甚至經濟上之騷擾、控制、脅迫或其他方法的傷害，甚至目睹家庭暴力的發生，皆可以聲請保護令。常見的受到電話騷擾、跟蹤、口語或訊息威脅、甚至試圖闖入住居，只要發生對於自身安全有疑慮的事情，都是可以提出聲請的。

家暴令聲請的家事法庭

而《法操》編輯也親自陪同受害者進入「家暴令聲請審理庭」，其中也發現，家事法官不同於一般刑事案件法官，高高坐在台上，而是與被害人平行，而且態度非常溫和平順，極有耐心地了解各個細節，協助受害者解除恐懼及緊張的狀況，更能清楚的表達事件發生過程。

另外，《法操》編輯也觀察到一件事：審理時間只有約十分鐘，不論是前一庭還是下一庭都是如此，不知是不是因為需要審理的案件太多，導致法官無法有足夠的時間做完善的詢問調查呢？若是以此種安排開庭數量看來，法官是不是有案件超量無法負荷的疑慮呢？

家暴令建議隨身攜帶

一般領到保護令後，警察會建議隨身攜帶保護令，為的是如果遇到緊急狀況，需要尋求警察單位協助，可以馬上拿出證明，避免浪費時間核對找尋資料。

《法操》也建議，其實台灣相關單位也可考慮製作類似「證件卡大小」的保護令，畢竟如要隨時攜帶一張A4的紙，著實不方便，且也容易毀損。畢竟保護令聲請後，能讓保護令發揮最大效用，才是核發的真正意義啊。

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本文經法操司想傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航