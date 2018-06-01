2023公教退輔制度將大改，「提撥」與「給付」該如何選擇？

文：謝佳榮（現職公立學校正式教師）

再過一個月，軍公教的退撫新制即將上路實施。對執政黨而言，年金改革是其上任以來面臨的首要功課之一。而正當總統府為其的階段性成果——「公教與軍人年金都至少能永續營運30年」額手稱慶時，姑且先不論30年以後該怎麼辦，筆者不得不為自己與現職的年輕軍公教，甚至是準備投入我們的行列，為國家服務的青年們感到擔憂。

筆者為一現職公立學校中學教師。作為90後世代的台灣人，面臨的大環境不可不謂嚴苛；因此，筆者從入職以來便懷抱著危機意識，為自己建立儲蓄與投資的資產規劃，以因應經濟成長停滯、實質薪資倒退、房價所得比極高的未來，希冀擁有安穩的退休生活，其餘的則別無所求。關於民進黨政府上任所推動之年金制度改革，筆者十分關注，且是支持改革的一派，目前業已塵埃落定，雖已確立「多繳、少領與晚退」的改革面向，以延長現有制度的壽命，然而筆者卻關注未來是否有另創基金的可能。

《公務人員退休資遣撫卹法》第93條與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》第98條中，明定：「中華民國一百一十二年七月一日以後初任公務人員（教職員），其退撫制度由主管機關重行建立，並另以法律定之。」從條文看來，2023年之後的新進公教人員將適用嶄新的退撫制度；惟其是否以另立新基金、採確定提撥或確定給付，現職人員能否帶槍投靠（結清舊有年資加入），等議題仍無定論。

「提撥制」 與「給付制」 ，差別在哪裡？

筆者粗淺了解現行私校退撫制度以及美國401k、IRA等個人退休投資帳戶制度，私以為，它們較適用於新進人員，原因有三：

採確定提撥個人帳戶式，不增加政府財政負擔； 強調個人的自主投資與管理，鼓勵在職人員積極培養理財能力（例如私校退撫基金將投資方式分成積極、穩健與保守三者，提供教師族群依據年齡與承擔風險能力，作不同的規劃） 預計的投資報酬率較為豐厚

眾所皆知，我國退撫基金於過去的投資報酬率實在差強人意，二十餘年來之平均值僅為3.6%左右。有關於投資報酬率不佳此點，各方已有諸多討論，也實非難以理解之事。由於人口結構轉變以及過往提撥不足等問題，連年下來是「給付得多且挹注得少」。因在確定給付的前提下，為了因應大量退休人口的給付，其在操作上便難以高風險高報酬之標的為核心配置。

筆者以Excel表試算，無論是24歲入職（以筆者為例）或30歲入職的教師，若採個人帳戶制，報酬率假設以退撫基金二十餘年來的水準3.6%來計算，58歲退休，其結果剛好在83歲左右用罊；對65歲才能退休的公務人員朋友來說，則是96歲！

更關鍵在於，倘若未來改採確定提撥個人帳戶制，且供在職人員自行操作的彈性空間，則投報率可預期提高更多，更能因應個人需求，進而保障新進教師於退休時的生活水平。事實上，若以個人投資來說，在全球股債平衡配置的年化報酬率，在過去三十年來，歷經數次股災，最少有7%以上的水準（經過通膨修正）。這，可是天差地遠的差距。

確定提撥制度的好處是什麼？

自然，確定給付之風險由政府承擔，而確定提撥的風險則由個人承擔，沒有人可以保證這個世界的下個30年到50年將維持過去的經濟成長率，故有些人反對確定提撥制。但各位試想，確定給付制的退輔基金若再次出現危機，政府會如何因應？舉債、加稅還是再一次年改？

為什麼此次年改無法讓年輕世代滿意？那是因為，對新進公教人員來說，一生提撥出去的錢，就算基金的投資報酬率再不濟事，都大致上夠自己用──然而官方預計此次年改成果，僅能延後基金破產年度到約30年後，且須五年內再調整。為什麼年改後的退輔基金仍無法永續經營？問題的答案，不證自明，便是為了填補以前的缺口。

無論如何，本次年改，對目前40歲以下的在職公教不啻為令人焦慮的結果，若不與過往制度一刀斬斷，吾人可以預見在不久後的將來，年金勢必再往多繳、延退與少領的方向改革。對教師來說，58歲退休還守得住嗎？在幾十年的將來，軍公教到底幾歲退休呢？沒有人知道答案——我們屆齡退休之際，便是退撫基金破產之時。

Photo Credit: 中岑 范姜 @ Flickr CC By SA 2.0

坦白說，這也使筆者繼續在公立學校服務的動機大大降低，也會鼓勵新進夥伴轉往私校或甚至私人企業發展。寧可將風險與報酬全由個人承擔，也不願留在這一艘即將沉沒的大船，為過去失敗的政策買單（退撫制度自設立以來，便已存在不足額提撥之事實）。對於考慮公職作為志業的年輕菁英們來說，更不會願意選擇跳入火坑。

是而，筆者想懇請年輕公教朋友正視自己的權益，一同向政府呼籲「另創新基金，改採確定提撥之個人帳戶制，並開放自主管理投資的彈性」；其次，便是開放現職人員加入新制度的選擇權。畢竟，下個世代的幸褔與發展，端賴這個世代的公僕們是否競競業業、全心全意地投入工作；可否不要滅了這些夥伴的士氣。

我們已經放棄去計較世代間的勞逸不均，也不奢求能擁有符合比例的加班費；在考試中突破重圍的我們絕非貪財勢利之徒，但憑創造公益作為畢生志業，而把自己貢獻給國家。無法兼差，薪水也不高，更不要下個世代拿著稅金來奉養我們。僅存的卑微希望，一點也不多：在賣力工作之餘，自己付出的，最後能真正作為垂垂老矣時之保障。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航