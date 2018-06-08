韓國職場「會食」文化，成為讓員工身心俱疲的惡性循環

文：Fion

有趣？難適應？韓國職場文化

同事們，一起吃飯吧！

「咦？其他人呢？」埋首於電腦的宇瓊轉過來對我說︰「該不會沒有等我們就自己跑去吃飯吧？」

「欸……我也不知道耶。」才第二天上班的我，不怕要學的東西很多，也不怕記不住一堆姓名和臉孔，反正筆記抄下去，真的忘了什麼再問人就好。我最怕、也最無法掌握的，就是午餐時段。飯是一定要吃的，但在一個全新的環境裡，要跟誰吃？去哪吃？吃飯的時候要聊什麼？卻是個性其實有點怕生的我覺得最有壓力的事。

每次進入一個新的職場，我一到十一點五十分就會開始惴惴不安，想著中午該怎麼辦。幸好在喜愛集體行動的韓國社會，午餐時段當然是跟同事們一起吃。部門同事向我招招手︰「Fion，走吧！」很自然得把我納入午餐的同伴一員。

「Fion想吃什麼？有什麼不吃的嗎？」同事問我。

「都可以，我不挑食，什麼都吃。」我是真的不挑食，就算挑食，也不會選在這時候顯露，盡全力當個配合度一百分的好咖。

主管也很識相，知道自己的存在會讓大家不自在，所以只有第一天為了歡迎我而一起吃飯（當然是他請客），平常並不會加入我們覓食的行列。

好友的公司則是「強迫中獎」，每個禮拜抽一次籤，安排一起吃飯的夥伴，逼同事藉由吃飯來交流感情。若遇到挑剔又麻煩的同事，每天的午餐時光就會變得很痛苦。這時就會看到有人以「我想減肥，我自己帶便當喔」或「我不餓，不吃了」等藉口來避開和同事的飯局。

我就曾經遇過一位在美國長大、英文講得比韓文還溜的小主管，拿出自己做的三明治，坐在位子上默默的午餐。看他從茶水間冰箱拿出三明治，自在的走回自己座位的模樣，說實在的，其實我心裡有點羨慕。

便宜的員工食堂

韓國許多公司會設有自己的餐廳，讓員工不用到外面覓食。韓國演藝圈就傳說經紀公司YG的員工餐廳很美味，甚至連演員車勝元都曾經開玩笑的說，會加入YG是因為好吃的員工餐。我的泰國前同事在找到遊戲業的新工作之後，也努力遊說我加入他們的公司，希望跟我再續同事緣。但我對遊戲業沒有研究，一直提不起勁投履歷。有天，同事就傳來一張蔘雞湯套餐的照片。

我︰「喔～今天初伏，你去吃蔘雞湯啊？」（註：韓國人習慣在夏季的三伏天吃蔘雞湯補身體。）

泰︰「這是今天中午的員工餐。」

我︰「什麼？！你們的員工餐竟然是蔘雞湯！」蔘雞湯可算是高價位的料理，在外面吃要八千到一萬韓圓（約台幣兩百到三百元）呢！

泰︰「對啊，我們員工餐很好吃，每天都有不一樣的變化。」

我︰「感覺很不錯耶！」

泰︰「所以妳快點投履歷啊！來這邊工作，每天午餐錢都省下來了。」

這間遊戲公司員工只有五百多人，在韓國稱不上大企業，但因為遊戲業是很賺錢的行業，加上公司附近的餐廳選擇不多，所以設置了內部食堂。

韓國人也習慣在家裡吃早餐，不像台灣路上到處都是早餐店，中式西式都有得選。首爾地鐵內可以飲食，我上班時都會在地鐵站旁邊的便利商店買個三角飯糰，抓著飯糰在車廂裡站著吃，到公司附近再買杯咖啡帶到辦公室喝。在三星工作的承瀚，則是三餐都在員工餐廳解決，有時餐費額度沒用完，還會去外帶水果回家。

每間公司的員工餐廳制度不同，有些是完全免費，有些是部分補助。「樂天百貨的員工餐只要一千韓圓（約台幣二十八元），很便宜。」在樂天百貨裡當櫃姐的思萍說︰「但是沒有很好吃，我都會去看今天的菜色如何，再決定要不要吃。」其他像現代汽車、韓華集團、LG、Naver、SBS等大公司也都設有員工餐廳，讓員工們省時、省錢也省力，就可以輕鬆解決一餐。

Photo Credit: 時報文化提供 SBS的員工餐廳位於高樓層，光線美環境優。

燒酒杯杯喝，感情快快好

跟韓國人打交道，最讓人害怕的或許就是「燒酒」了。前美國記者法蘭克．阿倫斯在他的著作《韓國，原來如此！》一開頭，就描寫著這樣的場景︰「韓國流行音樂砰砰砰的轟進我雙耳，熱力四射的程度教人不敢領教；二手菸充塞我的肺，我原本乾淨清爽的襯衫早已被汗水浸濕，上面還留有稍早吃晚餐時噴濺到的牛肉汁和神祕醬料；一閃一閃的彩色燈光切割這個漆黑的密閉房間，我跟十多個大叫大嚷、拍掌喝采、又笑又鬧、勾肩搭背的韓國人擠在裡面……他們不么喝、不唱歌的時候，就忙著把某種裝在綠色小瓶子裡、由幾個中年韓國人送進來的不明液體全呑下肚。」

在韓國待了四年的我，讀到這段文字時，立刻心領神會這寫的是「會食（회식）」的第二攤。「會食」意指公司聚餐，通常是全組或全部門員工一起聚餐，由公司出錢買單。平常透過硬邦邦的工作交流，難以認識彼此，那就藉著吃飯喝酒放鬆心防，讓感情加溫。對於喜愛團體活動，強調團結的韓國人來說，喝酒博感情是一件非常正常的事。不只工作，連平常的生活也很習慣有酒精相伴。

韓國人聚會常常會到晚上十二點、一點才散場，好幾次我和老公的朋友們一起吃飯，即使是帶著才四、五歲的小孩出席的朋友，也會陪著我們一路吃喝到最後，不像台灣父母會以「我們家小朋友的睡覺時間到了」為由先離開。一群人去露營的時候，也是邊烤肉邊喝酒，小孩就在一旁跑來跑去。酒精，是個非常自然的存在。

而韓國的大一新鮮人入學後必參加迎新宿營，向來也充斥著喝酒、遊戲，大學生活中一路到學校的忘年會、社團聚會、聯誼……幾乎每一個場合都有酒精相伴。等於從小時看著大人喝，到長大了自己跟朋友喝，進入職場，自然也習慣用酒精和其他人打交道。

對於日常生活中得謹守著上下關係，轉換敬語、非敬語的韓國人來說，喝了一點小酒微茫的狀態，就好像能夠跨越一點禮儀的邊界，也不會被特別注意，可以比較放鬆。以我自己來說，因為個性比較怕生，藉著酒精催化，才有勇氣拉著韓國女生朋友的手︰「歐膩（註：언니，姐姐的意思。）～幫我看這是什麼意思。」所以我能夠理解，對喜歡成群結黨、拉關係的韓國人來說，酒精是幫他們加速拉近彼此距離的好工具。

只是工具一旦被濫用，就會帶來負作用，甚至從解藥變成毒藥。為了凝聚團結心，讓員工用公司的錢聚餐的「會食」，後來演變成職場人下班後卻無法回家休息，還得跟同事、上司們聚餐應酬，被半強迫的灌醉，連續好幾攤的喝到半夜，隔天卻還是得準時上班打卡，成為讓人心累身也累的惡性循環。

在各種暴飲猝死的新聞、肝病防治宣導，甚至連續劇、綜藝節目的影響之下，現在許多大企業也開始帶頭改善，像是SK證券提出「119會食」口號，就是只喝一種酒（混著喝容易醉，只喝一種會比較輕鬆）、只吃一間餐廳（吃飯就好，不用續攤到KTV唱歌）、九點以前結束。讓大家純聚餐交流感情，不用再像以前得喝到半夜才能回家。

Photo Credit: 時報文化提供 韓國職場的「會食」總是要續好幾攤。

身在韓國職場的台灣人，其實還有一道「外國人」的金牌可用。法蘭克．阿倫斯在書裡就常提到，身為一個部門裡少有的西方面孔，他「拿到了韓國籍同事都沒有的大富翁桌遊『老外出獄許可證』」，別的同事要乾杯，他只需要配合著拿起杯子有個動作，輕啜一小口就好。

雖然一個外國人身在韓國職場，難免碰上升職的透明天花板，但相對的，外國人身分也是一個百搭的好用理由：「我們╳╳人（台灣、美國、英國……自行帶入）沒有這樣的習慣」或許有些白目會回你：「來韓國就要照韓國的習慣做。」不過對於這樣的人，本來拿什麼理由都是沒用的，只能閃遠一點。

如果你本來就好杯中物，跟韓國人打交道絕對可以輕鬆一點，算是一條捷徑。但如果不喜歡喝，其實也是交得了朋友，畢竟韓國人中也有不少人討厭這樣的喝酒文化。而且日久見人心，可以在別的地方展現你的本事和親和力，不用勉強自己一定得跟上韓國人喝酒的節奏。

書籍介紹

本文摘錄自《她們的韓國夢：打工度假的美好與幻滅》，時報文化出版

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作者：Fion

在這個被韓國年輕人形容為「地獄」的國度，

為什麼台灣女孩們仍趨之若騖？

似乎每個人都想聽聽別人的說法，來映照自己的動機並不孤單。

曼菱／東大門批市買手：擺脫不負責任的代辦找的爛工作後，輾轉踏進東大門，白天在貨運行驗貨，半夜當追貨小幫手，月收近十萬，「不當臺勞」的初衷已經轉變……

絭璟／餐廳廚房助手：用半工半讀辛苦存的錢來到韓國，徹底貫徹「打工度假」精神，打過三、四種工，比手畫腳和同事搏感情，薪水省吃儉用，努力玩遍韓國……

2016年，韓國打工度假簽證600個名額，在短短4天內申請一空。

2017年，辦事處首度發放號碼牌，才能紓解排隊申請人潮。

2018年，名額增至800個，有人徹夜排隊，且仍在開放申請當天發光號碼牌。

最低時薪7,530韓元（約台幣210元），薪資水準不如澳洲，政府限制外國人打工時數……韓國條件不是最優渥，為何仍有如此大的魅力？

求職碰壁、差別待遇、低薪高物價，加上要克服語言門檻、複雜的職場文化……實際上又在韓國過著怎麼樣的生活？

在韓國做過地陪、上班族的Fion，根據自己與其他在韓工作者的親身經驗，分享出國逐夢該有的認知，在韓國職場打滾需注意的潛規則。更實地採訪到韓國打工度假的台灣女孩，她們帶著各自的目標或動機，走出韓劇美好泡泡，踏入冷酷的現實。有些人找到生存之道，或開啟了人生另一個方向，也有人仍在迷惘之中。

寫下她們的故事，不只為了分享經驗，更希望鼓勵心中有夢的每個人——夢想幻滅並不可懼，空想卻不行動才是。

Photo Credit: 時報文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航