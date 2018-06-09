友誼最終驅使我們探問：這裡的你是誰，而我又是誰？

文：亞歷山大．內哈瑪斯（Alexander Nehamas）

在認識、形塑朋友的過程中，以及反過來被朋友認識、形塑的過程中，有些人可能會發展出自己的美德，成為迷人的個人——雖然未必是（且往往不是）從道德意義出發。這是我面對友誼的經驗談，就像這也是我面對藝術的經驗談。

愛一件藝術品，不只是單純全神貫注的觀賞它、純粹開心的聆聽它，或在迷人的夜晚閱讀它——然後繼續過我們愉快的生活。這件事遠遠複雜得多。舉例而言，如果我說卡瓦菲（C. P. Cavafy）的詩作精緻、細膩、纖細，就像他一首詩裡討他歡心的「人造花」一樣，那麼，我其實同時也多少表示了，我會一再回顧卡瓦菲的詩作，我和他的詩作共度了人生中較為美好的部分時光。我覺得這一首首詩作裡還有許多我不瞭解的地方，我也覺得更瞭解這些詩作會為人生增添更多美好時光。這些詩確確實實是我生命的一部分。這不只是因為我常常閱讀它們。這些詩也帶我遊歷亞歷山卓城（Alexandria），我行走在城中街道，許多街道名都回響在詩中。我開始熟悉詩人的生平，也熟知他特立獨行的出版習慣。我知道他和佛斯特是朋友，也知道他是同性戀，這點塑造了他詩作的一些關鍵特徵。

我尋找他和羅勃特．白朗寧的相似之處，也尋找他和《希臘詩文選》（The Greek Anthology）之間的相似之處；《希臘詩文選》彙編了廣博的古希臘詩作，卡瓦菲常從中尋找靈感。我尋覓曾經遇見他的人，還有同樣為他著迷的人。我努力思考他為什麼能夠喚起強烈的情感，卻不必使用傳統詩歌慣用的意象、隱喻或艱深詞彙；我也努力思考他為什麼習慣專注在非主流的希臘歷史和地理上，這是官方希臘敘事中不曾觸及的部分。卡瓦菲的詩是我根本的一部分，我之所以為我，部分也是透過和這些詩作互動，閱讀之、書寫之：我無法想像失去這些詩作的自己。

例如，我會自問，卡瓦菲到底為什麼會想花力氣提筆寫下這首詩：

〈就是此人〉 來自埃德薩的陌生人，在安提阿籍籍無名，他創造一條小溪，

寫作的激流。然後，終於——看看那裡——一切已珠圓玉潤。

最後一首詩歌已告完成。他的陳敘 大功告成——共有八十三首詩。但是大量寫作

已耗盡詩人的力氣——不停創作詩句，

費力而亦步亦趨的遵循希臘格律；

他的生命現在已變得平淡、枯燥、得過且過。 但一個念頭忽然讓淒涼一掃而去：

那句神奇話語：「就是此人」，

這是琉善曾聽到的話，在夢裡。

琉善（Lucian，又譯盧西安）是西元二世紀的偉大敘利亞作家，他曾經做過一個夢，夢到如果他成為作家，各地的人都會認出他、指出他。不過，安提阿的無名詩人不太可能真的聽過這句神奇的話。那麼，卡瓦菲到底為什麼要花力氣寫這首詩，談這位無名作家？卡瓦菲曾說這位作家是個「冒牌貨」，並做出以下評論：「對這位無名作家而言，藝術不是需要、不是愛，而只是達成目的的手段。寫作並未帶給他喜悅；創造新奇未知的聲音竟是苦工，作詩竟是強制的任務。」卡瓦菲的詩中，哪些部分支持他的負面評價？

答案可以在我刻意而為的翻譯中找到，譯文保存了這首詩原本的韻腳（ＡＢＣ／ＤＣＣＤ／ＣＢＡ），這幾乎是人工為之的正式、金字塔式的結構，金字塔的頂點（由「ＣＣ」代表）由「創作詩句」和「希臘格律」形成。這兩個詞位於本詩中央，加上同樣押Ｃ韻腳的每一句詩，其音節數量也相符，表示這位無名詩人最關心的就是創作詩句和書寫優美的希臘文。不過，卡瓦菲說明這點的方式是創作一首這樣的詩，這首詩本身就是重視格律的詩作的一個例子，但乍看之下卻似乎完全不帶相關批評。詩人依然「籍籍無名」。不過，卡瓦菲以這位詩人為題材，挽救了詩歌需要靈感的陳腔濫調：他寫出的詩富含靈感，但他卻是以技術最純熟的方式，創作出這首詩蔑視的純粹以技術完成的作品。卡瓦菲不期待讀者相信他說這位詩人有哪些缺點：他給我們一首他嗤之以鼻的那種詩。但是，卡瓦菲寫出這首詩的同時，也為這位無名詩人發了聲：我們現在知道他的一首詩，是卡瓦菲為他寫的；他的掙扎並未完全白費；他的努力獲得回報：他就是那人。但那人到底是誰？是無名詩人，還是卡瓦菲自己？

卡瓦菲的詩產生自漫長至極又複雜無比的行為；他的詩吸引我，是因為我覺得詩裡隱含某些意義，這是世上其他事物都無法表達的（不過，我當然無法明確說出那到底是什麼）。若非如此，為什麼我會喜愛卡瓦菲的詩，而非其他詩人的作品？只要我能說出自己的感覺，並找到這些詩作（且唯有這些詩作）成就的事；只要我找到的東西確實值得欽佩，那麼卡瓦菲就成為獨立的個人，和其他投身類似創作的人相比，具有重要的差異。如果我在他身上找到的東西，顯然屬他所有，但其他人卻未察覺到，那麼，這樣一來，我也用了顯然屬於我獨有的方式來欣賞他的詩，認真來說，我的方式和其他人全都不同。不過，我是否成功達成此事，以及這件事是否讓我變成更獨立的個人、影響程度的多寡，這些都不是全然由我掌控。

一模一樣的事情可能會發生在你身上；比方說，我對湯姆的敘述打動了你，因此你努力想見到他，然後你們兩人終於成了朋友。你會試著瞭解為什麼湯姆如此行事；你會把他的行為和其他行為相互串聯，藉此將他的一個個行為連結起來（就像我也閱讀了卡瓦菲的其他詩作，討論未讀、未完成甚至未寫成的詩，以求據此瞭解〈就是此人〉）。如果你成為湯姆的朋友，那麼他的一舉一動都會顯得彼此相連、表達出他的個性。你或許會在他身上看見只有你才看得到的光芒，這是其他人（包括我在內）都無法看見的。如果你愛上了他，那麼透過你們的互動，你會將他視為獨立的個人，和其他人相比具有重要的差異。如果你這麼看待他，那你自己也會成為獨立的個人。

每段友誼都為我們的個性貢獻個體性的元素，有些貢獻得多，有些貢獻得少。每段友誼都帶領我們走上獨特的方向，無可複製。當然，這可能會導致我們的自我支離破碎，多頭馬車般衝往不同方向，缺乏格律、道理、統一度或連貫性。但是，這樣支離破碎的自我是我們所有人一開始都會面對的自我——偶然的自我，由隨機的元素構成，元素來自不同時間、不同脈絡，從不同的人、各式各樣的書籍、圖片、音樂之中拾取，從多元的社會、政治、文化環境中拾取。個體性要求我們將這些元素組織成一個整體，在這個整體中，元素不再出於偶然，而是連貫的整體，其中每個元素都具有獨特貢獻。但是，光是連貫還不夠。這些元素構成的整體必須獨特出眾，必須擁有一種風格，能夠表達我們獨特的個性。關於這點，尼采知道，這是

偉大而罕見的藝術！那些探究過自己本性長處和短處的人實踐了這項藝術，他們將長處和短處融入藝術計畫，直到每一項長處、每一項短處看來都是藝術和理性，就連短處也賞心悅目……最後大功告成時，我們可以清楚看到，單一品味的限制如何主宰一切，鉅細靡遺。品味好壞比我們想像的不重要，只要是單一的品味就好！

在這個段落中，尼采似乎認為這是一人可以獨自完成的事。或許某些人確實能夠自己辦到——或許尼采可以自己辦到（雖然我對此感到懷疑）。但是，這項任務對我們大部分人而言，都必須借他人之力才能完成——在我們的生命歷程中，所謂他人主要就是朋友。友誼扮演這個角色時，展現了我們傳統上賦予它的所有特徵。其中之一就是我們覺得自己永遠都能依靠朋友，朋友未必要拯救我們免於在公眾面前出糗、讓我們免於破產或逃過一死，但是，至少在我們身陷的多數平凡、日常情況中，我們可以依靠朋友。就算是最普通的對話，我們也依賴朋友給我們空間，讓我們暢所欲言，讓我們嘗試不同的存在之道——降低自我偶然性的各種方式——不必感到尷尬或丟臉。秘密分享因此進入了友誼的樣貌中。我們暢所欲言時，有賴朋友專注、同情的傾聽，儘管朋友不是對我們所說的不加批判、全盤接收；我們甚至比跟自己對話時更自在。我們透露自己的各種面向，我們可能對此感到懷疑、不確定，甚至一無所知，這些面向一旦浮上檯面，就可以視情況被培養或者消滅。

有一派說法強調秘密在友誼中的重要性，但我們透露的資訊，不一定像這派說法認為的，要是「私密資訊」。我也可能告訴其他人這些資訊——但只有我向朋友傾訴時，我們雙方才會視之為素材，可以幫助形構我的個性和人格，或者妨礙之。朋友也對我們是什麼樣子（或應該是什麼樣子）抱有想法——鑑於我們的友誼，我們通常會認真看待朋友的想法。這是我們從朋友身上看到的自己：亞里斯多德或許會認為我們看到的是雙方在美德上的相似之處，但其實並非如此；我們看到的是一幅圖像，是朋友對於我們是誰的詮釋，我們可以用來指引自我形構之路，但並非對此不加批判、全盤接收。

因此，友誼以兩種獨特的方式和個體性緊緊相連。我們在每位朋友身上看見個體性展現之處，如此一來，我們和朋友都成為獨立的個人。此外，朋友也提供一種基礎，我們可以在此基礎上，將自己身上各種零散的元素（包括我們「次要」的個體性，像是我們喜歡的詩人；我們對另一位朋友的態度；我們對服裝、書籍或圖像的品味——每個人都擁有不同的「次要」個體性）變成更連貫的整體，理想上，這也會是更動人、更有個性的整體。就像我在前文說過的，我們和朋友的隨便閒聊和尋常互動，到頭來既不隨便，也不尋常。朋友的言行舉止，不論多無足輕重，都表現出他們的個性，雖然別人看不見，但對我們則是歷歷在目；我們對朋友的言行舉止做出回應時，不是視之為獨立事件，而是視之為長期過程的一部分，我們的反應會鑄造、形塑這個過程：朋友一起說、一起做的事，會在朋友的整個體內開枝散葉。這也是為什麼史丹利．卡維爾會寫下，比起朋友一起做了什麼，更重要的事實是，他們做什麼都在一起，他們共度的時光沒有一刻能說是浪費。

當然，事情不一定總往好處發展。非道德的價值——像是美、愛、友誼、個性、優雅、魅力、信任，甚至才智——都具有雙面性，與之對應的道德價值似乎缺乏這種雙面性。非道德價值通往的方向可好可壞。美麗的情人可能會導致我做出顏面掃地的行為，富有魅力的人可能會厚顏無恥的利用我，好的朋友可能會將我拉入無恥的不道德的深淵。

不過，儘管非道德價值具有雙面性，它們仍然是可貴的價值——少了這些特徵，人生會變得毫無目標，缺少變化，也缺乏複雜、親密或喜悅。這給了我們擁護友誼的理由，我們想擁護友誼，無關乎友誼的益處，無關乎友誼道德或不道德的特質，也不在意友誼帶來的痛苦、失望、危險。友誼的價值不能穩穩指引我們走向成功、善良或快樂，但又有什麼價值是穩當的指引？我們的人生飄忽不定，深受世界運作的影響，面對這個世界，不論是個人還是集體，我們都只擁有微乎其微的力量。古人認為友誼可以凝聚整個宇宙，我們謙虛得多；友誼只能凝聚少數人，這些人能向彼此說出：「我愛你，因為是你，因為是我。」但友誼最終驅使我們探問：這裡的你是誰，而我又是誰？

書籍介紹

本文摘錄自《論友誼：穿梭哲學、藝術、文學、影劇，探尋歷史河流中的友情真相》，網路與書出版

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作者：亞歷山大．內哈瑪斯（Alexander Nehamas）

譯者：林紋沛

世上沒有兩段一樣的友誼，也沒有始終如一的自我。

每個朋友都是不同的拼圖，結合起來才是你的樣貌。

交友變成網上點按鈕的時代，普林斯頓哲學教授帶你揭開友誼與自我的真面目。

朋友彼此激勵，同甘共苦，也拓展對方的人生眼界。不同朋友帶來的影響，滲透在我們生活與人格之中。友誼是我們生命中不可或缺的關係，也是許多文藝、影劇作品的歌頌對象。但現代人際互動越來越頻繁，隨著網路時代來臨、社群網站活躍，「朋友」一詞囊括的範圍越來越廣，我們越說不清怎樣的關係才算「真正的」朋友。

自古以來，朋友就常伴我們左右，友誼本身卻一直面目模糊，難以捉摸。人為什麼親近朋友、愛朋友？又為什麼疏離、斷絕友情？什麼樣的關係才算是朋友？亞里斯多德、西塞羅、蒙田、亞當．斯密都想定義友誼，說清友誼與人生、社會的關係，卻未曾找到能通行理論和現實世界的準則。到底怎麼樣的友誼才堪稱理型典範？友誼究竟會將我們的生命帶往何處？

友誼是知名哲學家內哈瑪斯長年關注的焦點，《論友誼》集結其多年研究，以及在世界頂尖大學講課的菁華。他從批判亞里斯多德的友誼定義下手，論述與生動的事例並行，將討論擴展到哲學、宗教、政治、藝術、心理學、經典文學、推理小說、戲劇影視、自身生活，審視友誼在公私領域如何展現，以包羅萬象的素材描繪其複雜形貌。解析友誼的同時，內哈瑪斯也引導我們凝視與「朋友」對應的「我」，探索「自我」豐富多彩的形象。

Photo Credit: 網路與書

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航