- 熱門議題：
- 「回憶凋零，愛還在－當失智症踏入家中」 、
- 「厭世代」 、
- 「365天，越斜槓，越精彩」 、
- 「沈春華關鍵秀」
2018/05/31, 生活
【插畫】日本十種必買電器的日文怎麼說？
草木 留日誌
我們想讓你知道的是
下一次在日本電器行採購的時候，就不會迷航囉！
唸給你聽
powerd by Cyberon
因為價格優勢和匯率的差異，大家到日本常都會扛個電器回家，今天就來教大家十種日本好買電器的說法！
1. 塵蟎機＝ふとんクリーナー
ふとん的漢字是布団，也就是中文的被子，クリーナー就是「cleaner」。
2. 掃地機器人＝ロボット掃除機（そうじき）
ロボット就是「robot」，掃除機就是吸塵器的意思。
3. 水波爐＝ウォーターオーブンヘルシオ簡稱ヘルシオ（Healsio）
ウォーター是「water」，オーブン是「oven」。ヘルシオ名稱的由來是ヘルシー（健康）加上減る塩（減鹽），也變成了夏普水波爐的商標名稱Healsio。
4. 電子鍋＝炊飯器（すいはんき）
5. 咖啡機＝コーヒーメーカー
音同「coffee maker」
6. 電烤盤＝ホットプレート
音同「hot plate」
7. 涼暖氣流倍增器＝ファンヒーター
音同「fan heater」
8. 刮鬍刀＝シェーバ
音同「shaver」
9. 吹風機＝ヘアードライヤー
音同「hair dryer」
10. 電動牙刷＝電動歯ブラシ（でんどうはブラシ）
ブラシ就是「brush」
有了這些知識，下一次在日本電器行採購的時候，就不會迷航囉！
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
或許你會想看更多『插畫』文章 更多『生活』文章 更多『草木留日誌』文章