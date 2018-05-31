【插畫】日本十種必買電器的日文怎麼說？

因為價格優勢和匯率的差異，大家到日本常都會扛個電器回家，今天就來教大家十種日本好買電器的說法！

草木 留日誌

1. 塵蟎機＝ふとんクリーナー

ふとん的漢字是布団，也就是中文的被子，クリーナー就是「cleaner」。

2. 掃地機器人＝ロボット掃除機（そうじき）

ロボット就是「robot」，掃除機就是吸塵器的意思。

3. 水波爐＝ウォーターオーブンヘルシオ簡稱ヘルシオ（Healsio）

ウォーター是「water」，オーブン是「oven」。ヘルシオ名稱的由來是ヘルシー（健康）加上減る塩（減鹽），也變成了夏普水波爐的商標名稱Healsio。

4. 電子鍋＝炊飯器（すいはんき）

5. 咖啡機＝コーヒーメーカー

音同「coffee maker」

6. 電烤盤＝ホットプレート

音同「hot plate」

7. 涼暖氣流倍增器＝ファンヒーター

音同「fan heater」

8. 刮鬍刀＝シェーバ

音同「shaver」

9. 吹風機＝ヘアードライヤー

音同「hair dryer」

10. 電動牙刷＝電動歯ブラシ（でんどうはブラシ）

ブラシ就是「brush」

有了這些知識，下一次在日本電器行採購的時候，就不會迷航囉！

本文經草木 留日誌授權轉載，原文刊登於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航