《飛行家》小說選摘：無產階級裡也藏著流氓，需要徹底地改造

文：雙雪濤

一九七九年，李明奇第一次來高家時，高立寬十分光火，並不是因為李明奇當時穿了一條喇叭褲，繫著一條花皮帶。當然這樣的儀表也許是個起因，最主要的是，高立寬從李明奇出生就認識他，還有他的兩個弟弟李明耀和李明敏，還有他的六個妹妹，名字無法列舉，但是確有這麼一大家子人，就住在高家後面那一趟房。再後面就是一九六七年修的紅旗廣場。廣場原是日本人修的，鋪的大理石磚，據說是從阜新開山運來的大石，建好後日本人在廣場放了一群鴿子，中國人第一天都給逮走，回家吃了。第二天廣場上又放了一群鴿子，還有幾個日本兵，端著槍看鴿子，中國人才知道鴿子是餵的，不是吃的。

廣場的四周是日本人的銀行和辦公樓，後來日本人走了，這些東西就都留給中國人，六七年在大理石廣場上立了一座毛主席像，施工時鴿子就都飛走了，再沒回來，就此稱為「紅旗廣場」，因為主席像的底下有一排士兵，為首的一個戴著袖箍兒打著一面迎風招展的紅旗。李明奇一家就比鄰廣場，與高家的後窗戶隔了一條馬路。房子大概三十幾平米，也是日本人留下的，舉架很高，牆窗足金足兩，跟高家一樣，是印刷廠分配的住房。不同的是李明奇的父親李正道自己做了一個隔板，搭在半空，也就是說，憑空蓋了一層吊鋪，牆上嵌進五個台階，一家十一口人，女的住在底下，男的住在上面，安排得滿好。

高立寬看不上李明奇除了他的儀表，還有重要的一條是李明奇的父親李正道過去是高立寬的徒弟。高立寬是市印刷廠的高級技師，拿手的本事是古版印刷，一通百通，所有關於印刷的活計都難不倒他，在廠裡很受尊敬，廠長見面也要給點顆煙再開口說話。受尊敬不光是手藝，高立寬是個老黨員，一九三六年就入了黨，那時說叫共產黨，更通用的名字叫地下黨。高立寬因為是個苦出身，讓人一說，心一橫，就入了地下黨，偷著印傳單，他印的傳單比別人的都好，色澤鮮艷，日久彌新。高立寬雖然小時候沒讀過書，不過在印刷廠裡認了字，字認得多了，還能措個詞，上級派下來的口號，他有時候給改改，鼓動性更強，上級後來給他寫了一封信，說真是行行出狀元，沒想到有人還是天生印傳單的料。那時他不是高師傅，還是小高，小高就印了兩年傳單，期間蹲了一次國民黨的大獄，蹲了一次日本人的大獄，都挨了打，日本人那次打得略狠，一隻眼睛瞎了，出來之後便喚作獨眼小高。

解放之後，獨眼小高高興了一陣，不過也沒覺得如何，新世界新氣象，他還是在印刷廠印東西。沒過幾天，他才品出這個新世界不一般，那個給他寫信的上級當了副市長，一天把他想了起來，給他廠裡打了電話問還有沒有他這個人，是不是犧牲了。回答說，人在，還是搞印刷，只是眼睛瞎了一隻，過去調色是瞪著兩眼，現在是一隻眼，調得依然沒問題。市長就派人把他接去，還提醒他把信帶著。聊了一會，把信拿回，拍板讓他去幹部學習班，學習幾個月就當副廠長，高立寬當即說，我只有一隻眼，不好看，另外也不是當官的料，嘴笨不說，一看人多就哆嗦，當年參加革命不為當官，現在有了新中國，自己已然高興，還是繼續當工人為好。市長說，你這一隻眼是為革命丟的，欠你一隻眼，該還，你又有點文化出身又牢靠，這樣的好機遇不可浪費，不幹也得幹，明天就去學習班報到。

高立寬從市政府大院回來，心裡不舒服，把徒弟李正道找到家裡來喝酒。李正道第一次去師傅家喝酒，拎了半隻熟雞一瓶白乾，兩人把雞掰碎，邊吃邊喝，高立寬說，正道，你這雞不錯，哪買的？李正道說，師傅，買不著，我自己烤的。高立寬說，你當工人白瞎，開個店能發財。李正道說，我烤一隻得烤半天，開店準賠死，給師傅吃正合適，下次給您烤隻兔子。高立寬心裡高興，覺得這徒弟不但會烤雞，每次說話都讓人舒服，就喝了一大口酒，給他講了些印刷的門道，李正道歪頭聽著，時不時把雞的好位置遞給高立寬。

高立寬喝得有點快，想起要傾訴的事情，說，今天去了趟市政府，心裡不舒服。李正道說，師傅您這話怎麼說的，今天您被大轎子接走，廠裡都炸了鍋，您是老革命，過去您也不說。高立寬說，這玩意說個屁，有人腦袋大，旁人一眼就看見，有人屁股圓，總不至於天天脫褲子給人看。李正道說，您說得是。高立寬說，市政府那個院子，過去是日本人的地方，我這隻眼就是在裡頭打瞎的。牆上還有日本字兒，沒刷乾淨。這個幹部班我是不想去，可是不去不行，市長得罪不起，不過別看我就一隻眼，可是看得清楚，我啊，去也白去，河裡游的扔馬路上，一步也走不了。這天喝到半夜，李正道就睡在高立寬家，兩人腳對腳，高立寬鼾聲如雷，李正道一宿沒合眼，第二天天一亮，就爬起來給高立寬沏了一大缸子茶，去上班了。

高立寬的看法沒有錯，人貴有自知之明。學習班上除他之外，都不怎麼識字，有幾個比他說話還笨，說得一口方言，除了自己誰都聽不懂。還有一位有鴉片癮，中途犯了癮，倒在地上亂滾，讓人送回家了。高立寬雖然相貌有些缺陷，可是儀表堂堂，寬肩闊背，一張方臉，說話雖然不比授課的老師，可是硬要說兩句，也是能說出兩三點，就這分出兩三點，不是一鍋粥，就壓死了人。可是他的問題就出在喝酒上。去了半個月，大醉十天，打傷了兩個同學，把一個巡查的老師也打破了腦袋。不單是醉人驃悍，是高立寬從小跟北市場的老師傅學過點把式，要不然也不能兩次大獄都活著出來。打傷同學是小事情，打傷的那位老師去過延安，是比高立寬資格更老的老革命，不但是老革命，要命的是還是一位女同志，愣讓高立寬揪著頭髮走了半個走廊，最後拽下一大塊頭皮來。這位女同志包著腦袋，連夜給組織寫了一封信，從太平天國說到十月革命，從十月革命說到義和團，從義和團說到延安整風，總之是用血的教訓確信無產階級的隊伍裡也藏著流氓，需要徹底地改造。

高立寬捲著鋪蓋揣著休學的證明回了印刷廠，這回沒有大轎車，自己坐公交回來的，李正道把鋪蓋捲接過，什麼也沒問。實話說，師傅好酒，李正道早知道，師傅喝酒之後喜歡動手，他也知道，他就挨過幾次打，有一次在飯館喝到一半，師傅喝得興起，把他連人帶椅子順著窗戶扔到了大街上。這還是自由自在的時候，到了學習班關起來，心裡憋悶，半夜跑出去喝酒，醉酒鬧事，都在情理之中。李正道是山東人，家裡吃不上飯，父母餓得走不動，他一人揣著一包種子跑到東北來種地，四○年河壩決了堤，把地沖了，他就跑到市裡來，先是在舊書店給人打工，夜裡睡在門板上，白天賣書碼書，也認了幾個字，後來幾經輾轉，到了印刷廠。要說無產者，他比高立寬更合格，只是沒蹲過大獄，沒跟市長通過信，但是他酒量大，不鬧事，心靈手巧，也知道時局變了，就像發大水，雖然啥都沒了，一地的泥巴，可也是新的機會。

到了傍晚，高立寬終於說話，正道啊，明天給師傅烤隻兔子。正道說，好，明晚拎您家去。高立寬說，我手欠，把人打了，這學習班念不下去，市長把我保下來，讓我反省反省，下周再去，實在是要把人折磨死。正道一邊把裁紙刀擦好，擱在工具箱裡，一邊說，要不我替您去？高立寬噌地站起來說，你情願？正道說，看您這麼遭罪，我心裡難受。高立寬說，得去一個月，見天兒關在屋子裡講馬克思列寧，晚上大門都上鎖，你行？正道說，我試試，不行的話您來接我。高立寬往地上吐了口吐沫說，行咧，算我欠你一回，明天我去趟市委，把這事兒辦了，你家是山東哪來的？正道說，山東蓬萊曲南縣李家村，我爸我媽都讓日本人殺害了。這句和事實有點出入，李正道的爹媽是餓死的，不過如果日本人不來，不打仗，不徵兵納糧，也餓不死，所以從根上說，也不算撒謊。高立寬捉住李正道的手握了握，說，徒弟，以後就算我結了婚，有了孩子，家裡也算你一口。明天最後一遭，市委的門兒我再也不進了。李正道有點感動，也有點內疚，決心明天把兔子烤得好一些。

握手是個新事物，高立寬在學習班學的。

所以七九年李明奇來家，就算高雅風不說，他也知道這是李正道的兒子，兩人長得一模一樣，瘦高，挺長的脖子，眼窩深陷，像個德國鬼子。打過招呼，李明奇掏出個手絹，把椅子擦了擦，坐下，白色的喇叭褲貼在木椅子上，只坐了一個邊兒。高立寬心想，德性，看你憋的什麼壞。高雅風二十三歲，在變壓器廠工作，長得不太好看，眼珠子有點突出，牙也有點往外噘，頂著嘴唇，但是是高家姐弟三人裡最能說的，雖然年紀不大，一旦讓她說起來，便蹺起腿，一隻手拽著腳腕子，眉飛色舞說幾個小時也行。就靠這張嘴，說動了老師，給她弄了一個假病歷，於是沒有下鄉，初中畢業早早就進了變壓器廠，每個月領二十多塊工資，工齡比同齡人都長。可是七九年秋天的這天下午，高雅風老老實實坐在李明奇旁邊，沒有說話，她怕她爸，就像是八哥看見貓，再怎麼抖機靈也是沒用的。她看著大姐高雅春前後忙活著給李明奇倒茶，心裡一邊覺得果然是親姐，平常怎麼鬧還是給她些面子，一邊嘴癢癢想說點李明奇的好處，可是看見高立寬濃濃的擠在一起的眼眉，又都嚥了回去。

李正道去了學習班，真個一個月沒回來，高立寬依舊耍著光棍，白天上班，晚上喝酒，這點工資都捐了飯店。高立寬喜歡請客，因為工齡長，段級又高，工資比別人多，主要是喜歡那個熱熱鬧鬧的氣氛，喝完酒去澡堂子一泡，泡完倚著澡堂的大長皮椅子聊天，修腳，喝半夜的濃茶。過了十天，差不離把李正道這個人忘了。一個月之後，李正道回來，他看見李正道理了個新髮型，頭髮長了，梳得很齊整，先前有點連鬢鬍子，都剃光了，穿著一身藍色的的確良中山裝，一頭扎進了廠長的辦公室。高立寬心想，你個什麼東西？我的手藝你才學了點假把式，去了趟學習班，就自己換了身皮，回來不先見師傅，跑到廠長那裡露臉，等你換上工作服，我再拾掇你。

他沒想到，往後將近二十年，李正道再沒穿過工作服，先是在高立寬的車間做副主任，主抓生產線改造，伺候幾個俄國人，然後又做了全廠的工會主席，抓思想改造的工作，「三反」「五反」都是他領頭，揪右派的時候他第一個寫了材料，把廠裡幾個搞古版印刷的老師傅點了名，「文革」前，他已經是副廠長，市裡的毛選都是他主持印的，還去周邊的地級市傳授過先進經驗。高立寬看在眼裡，沒覺得多麼不舒服，一個人是哪塊料，活著活著就會顯露，這個李正道就算沒有這個機會，遲早也得跳出來，成個人物，單說每次講話不拿講稿，說得條條是道，主席的語錄張嘴就來，高立寬就覺得比自己強了不止兩條街。況且李正道每次見到他，都叫師傅，搞幾次運動，也沒刮著他。高立寬有時候叫他李廠長，他不讓，說，叫我正道，沒您沒我。還算吃過了炒菜，沒忘了大馬勺，高立寬心想。

不過這二十年過去，直到「文革」來臨，把李正道打下馬，牛棚沒蹲，廁所也沒讓他掃，只是抄了幾次家，遊了幾次街，坐了幾次噴氣式飛機，剃了陰陽頭，不再讓他印毛選，工作呢，回到車間，換上工作服當工人，這二十年間，高立寬對李正道還是有幾點不滿意，第一，沒完沒了地生孩子，前前後後生了九個，管生不管養，一心都在工作上，這九個孩子見天兒在街上亂跑，穿鞋沒有腳後跟，大的帶小的，毫無規矩，不成體統。第二，自打學習班回來，再沒給他烤過兔子，那天晚上李正道說改天給他烤兔子，一直沒有兌現，高立寬的直覺告訴他，兔子比雞好吃，可是一直沒吃著，乾等了二十年。第三，李正道自己爬上吊鋪，把自己吊死之前，沒有找他商量。一個人要死，是個大事，大事應該和人商量，李正道誰也沒和誰說，在外面挨了一頓打，回家給九個孩子挨個洗了遍澡，就自己爬到吊鋪把自己吊死了。當這麼多年幹部，到最後死得這麼草率，死前也沒把他當朋友，高立寬意見很大。

高立寬喝了一口茶，看著他的老婆趙素英，終於說了話，掌櫃的，給下鍋麵條。趙素英比高立寬大，大四歲，相貌一般，個子矮，裹過腳，還結過一次婚，也在印刷廠工作，這些都不是問題，因為高立寬的眼睛算個殘疾，所以算是般配，何況趙素英前面那一軲轆婚姻，沒有孩子，丈夫暴死，來了高家之後，三年一個，生了兩個女孩兒一個男孩兒，高立寬感到滿意。唯一的問題是，趙素英性格慢，高立寬性格急，結婚之前不知道，結婚之後才發現，實在太慢，兩根電線桿子能走半個小時，你這邊火上房了，她那邊歪在炕頭睡著了。做飯好吃，但是從買菜到做熟，得幾個小時，高立寬餓得跳腳，喝多了酒打她，沒用，你打完她，正在氣頭上，她把摔碎的碗筷收拾好，坐在板凳上開始聽匣子了，穆桂英掛帥。高立寬後來想起過去的資本家，覺得自己在新中國雖然已經翻身做主人，可是又落到這個慢性子手裡，於是給她起了個外號，叫掌櫃的。

掌櫃的趙素英從板凳上站起來，到廚房拿了一個大麵板，撂在炕沿上，又從廚房拿了一個大鋁盆，上面用屜布罩著。幾個人都能聞到鋁盆裡的鹼酸味兒。今天包餃子吧，趙素英說。高立寬心頭一驚，家裡的錢給趙素英管，掌櫃的管錢，天經地義，趙素英節儉，存摺在哪他都不知道，只知道趙有個小手絹，裡面包著零錢，他要買酒，趙就摺開手絹，拿出一張零票子給他。今天竟然吃餃子，而且看來早有準備，高立寬心裡有點矛盾，一方面他覺得趙不應該對李明奇這麼重視，不給他好臉，他要是識相自己走掉就是；另一方面，餃子就酒，越喝越有，他一邊琢磨著，一邊從炕裡頭把小方桌拉了過來，擺在了炕中央。

書籍介紹

本文摘錄自《飛行家》，大塊文化出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：雙雪濤

台北文學獎、華文世界電影小說獎首獎、華語文學傳媒大獎「年度最具潛力新人」得主雙雪濤最新作品。

小說帶著人飛行，讓每天的苦痛摔下去一點

男人受雇去刺殺小說家，因為其小說竟在現實生活裡威脅到雇主的性命。男人找到了小說家，卻被小說家的作品感動⋯⋯

相依為命的兄妹倆，意外發現暗殺了他們牧師的人，追隨的過程卻掉進了奇妙的異次元空間⋯⋯

《飛行家》是當前備受期待的小說家雙雪濤最新小說集，豆瓣閱讀網站選為二〇一七年中文小說類第四名。

本書裡收錄九篇故事，小說家將跳脫現實的情節，放到充滿壓力的現實社會中，讓想像引領角色找到出路，往往在看似無路可出的狀況下，帶著讀者起飛超脫，揮灑出迷魅誘人的感動力。

《飛行家》將寫實與虛構、童話與傳說細密編織，在生存的困頓、人性的困境、命運的困厄裡，加入了天馬行空的張力、以輕御重的彈力、化虛為實的說服力，故事因而不斷翻轉且閃現著人性的光芒。

Photo Credit: 大塊文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航