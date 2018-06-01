川金會不會詭譎多變，雙方都在墊高自己的談判籌碼

4月27日兩韓領袖「文金會」後，國際關注的焦點便是即將在6月12日於新加坡舉行的「川金會」，各界希望藉由「川金會」進一步解決北韓的核武問題，但由於現今仍處於籌備階段，且在過程中又有相關國家政治角力的痕跡，使得「川金會」顯得詭譎多變（川普一度取消但後來又恢復），目前看來美朝雙方都在墊高自己的談判籌碼，回顧5月以來相關各方對半島問題的著力可見端倪。

美國不斷墊高棄核力度

美國對朝核問題向來主張要求北韓必須實現「全面的、可驗證且不可逆的非核化」（Complete, Verifiable and Irreversible Denuclearization，CVID），北韓則主張接受條件前，必須先確保現有體制不受威脅。但美國5月起對朝核問題採取更強硬的主張，5月2日美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在就職演說上強調要求北韓實現「永久的、可驗證且不可逆的非核化」（「PVID」，Permanent, Verifiable and Irreversible Denuclearization），將「全面的」改成「永久的」。

5月4日美國白宮國家安全顧問波頓（John R. Bolton）會見日本國家安全保障局局長谷內正太郎時重申，兩國對半島問題共同目標是完全的、永久性的拆除朝鮮大規模殺傷性武器，包括所有核武器、彈道導彈、生物化學武器和相關計劃。

金正恩二度訪中尋求支持

5月7日至8日，金正恩二度閃電訪問中國會見習近平，習近平強調中國支持北韓堅持非核化，支持北韓與美國對話協商解決半島問題，願與相關各方推進半島問題和平對話解決進程，實現地區長治久安。金正恩則重申實現半島無核化，是朝方始終如一的明確立場，只要有關方面消除對朝敵視政策和安全威脅，朝方沒有必要擁核，無核化是可以實現的；並希望透過與美國對話建立互信，各方負責任採取分階段、同步性措施，全面推進以政治來解決朝鮮半島問題進程，最終實現非核化及長久和平。

由於美朝雙方對棄核進程存在差異，加上華府又不斷增強棄核標準，使得金正恩威脅感與危機感驟升，因此訪中尋求支持保障並請求放寬制裁，北韓深知只要中國願意，即能在不違反聯合國制裁決議前提下，放鬆經濟制裁執行力度，使北韓的經濟壓力大為減輕。

另一方面，由於中美存在大國之間的矛盾，金正恩深知對中關係優先於對美關係，若能靈活運用藉由親中提高對美談判籌碼，將是北韓最大利益，亦可避免萬一川金會破局不至於兩頭落空。

美國軟硬兼施對朝施壓

5月8日美國總統川普宣布退出 2015 年達成的伊朗核協議，並將重新對伊朗實施最高層級的經濟制裁。5月9日美國國務卿蓬佩奧應邀二度訪問平壤，針對被拘留在北韓的美籍人士問題及美朝峰會作最後立場確認與準備，北韓並釋放3名人質。5月11日美韓舉行為期兩週的「超級雷霆」（Max Thunder）聯合軍演，演習主要目的是提高對北韓空中的打擊能力。5月13日美國白宮國家安全顧問波頓接受美國廣播公司（ABC）專訪時表示，為了貫徹「永久的、可驗證的、不可逆的非核化」（PVID），北韓將比照「利比亞模式」棄核，核武器廢棄後將運往美國田納西州。5月21日美國副總統彭斯（Mike Pence）接受福斯新聞網訪問時說美國從未排除對北韓的軍事選項，「北韓可能重蹈利比亞的覆轍」。

北韓不滿揚言取消川金會

5月16日北韓官媒《朝中社》報導指出，北韓譴責代號為「超級雷霆」的韓美空軍大規模聯合空中訓練，認為這是挑釁兩韓間的熱絡關係，並宣佈取消原定於16日舉行的南北韓高階官員會談。

北韓第一副外長金桂冠痛批美國白宮國安顧問波頓所提「利比亞模式」棄核，也表示若美國強迫北韓單方面棄核，朝方或將重新考慮是否參加川金會。5月24日北韓邀請英、美、中、俄、韓等國外媒體見證銷毀豐溪里核試驗場，趕在川金會前的釋放朝方願意棄核的決心。

美國先發制人取消川金會

5月22日文在寅訪問美國與川普會面商討美朝峰會及半島無核化事宜，然文在寅前腳剛走，川普旋即在5月24日發表公開信致函金正恩，信中提及本來非常期待與金正恩的這場見面，但因閣下近來言論中對我所透露的怒氣與敵意，讓我覺得此時此刻舉行這場會面並不恰當，取消雙方原定於6月12日在新加坡舉行的美國、北韓領導人會議；也警告平壤美國有最強大的核武能力，川普雖然公開取消川金會，但並未把話說死還留有轉圜餘地。

川普取消川金會有多重因素，但主要還是北韓揚言取消，但川普絕不能容忍被取消，所以先下手為強，加上不滿北韓未信守承諾及缺席在新加坡為峰會做準備的籌備會，而北韓副外長崔善熙回應攻擊副總統彭斯及威脅使用核武則成為壓垮駱駝的最後一根稻草。

Photo Credit:Reuters/達志影像

北韓釋出善意希望舉行峰會

5月25日北韓《朝中社》針對取消川金會回應報導指出，北韓願意隨時與美國展開會談，北韓領導人金正恩仍全力以赴準備與川普會面；北韓第一副外長金桂冠亦發出聲明表示，美國單方面取消美國、北韓領導人會議，顯示兩國之間存有嚴重敵意，因此兩國領導人召開高峰會是很必要的。

5月26日文在寅與金正恩無預警的在板門店二度會晤，金正恩再次展現去核決心及與川普舉行峰會的堅定意願，文在寅誓言會讓北韓與美國的高峰會可以順利舉行，兩韓領袖同意未來將頻繁會晤，並在6月1日舉行兩韓高層會談。

川金會峰迴路轉即將成行

美國總統川普5月26日表示，他期待與北韓領導人金正恩預定6月12日在新加坡舉行的高峰會，該計畫未改變。5月27日北韓副外長崔善姬和美國駐菲大使金成在板門店進行工作磋商，討論川金會的主要議題。5月28日金正恩的幕僚長、北韓國務委員會部長金昌善與美國白宮副幕僚長哈金（Joe Hagin），飛抵新加坡將針對川金會的日程、場所、禮賓、保全等後勤事宜進行磋商。白宮表示，川普總統認為，美方與北韓的會談進行得很好，他準備與金正恩按照原計劃的6月12日舉行峰會。5月30日北韓勞動黨中央委員會副委員長金英哲飛抵紐約與美國國務卿蓬佩奧磋商川金會最終細節。

半島問題各方尋求曝光度

5月28日美國總統川普與日本首相安倍晉三通話，同意在川普與北韓領導人金正恩會面前先舉行「川安會」，並確認北韓須「完全且永久」撤除「核武、生化武器及彈道飛彈計畫」，由於川普與安倍都將於6月8日參加在加拿大魁北克舉行的七大工業國集團高峰會（G7 Summit），因此川安會時間將於6月7日舉行，安倍深怕美國在川金會解決朝核問題時犧牲日本利益。

另5月30日媒體報導披露，上海合作組織青島峰會將於6月9日至10日在青島舉行，由中國國家主席習近平主持會議，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）也將出席，位於香港的中國人權民運中心引述消息人士指，金正恩或於6月9日在青島同普亭以及習近平舉行三方會談。

川金會歷史意義高於實質內容

美國與北韓在非核化程序一直未能取得交集，美方提出平壤應遵循「PVID」原則，主張廢除包括核武在內的所有大規模殺傷性武器；而北韓一再重申分階段、同步性，以政治來解決朝鮮半島問題進程，最終實現非核化及長久和平。

雖說如此，但雙方仍願意遠赴新加坡舉行會談，說明雙方都想要藉此次會談達成某些目標，對川普而言尋求個人的歷史定位是他最在意的事，美國歷來並沒有現任總統與北韓領導人見面先例，只要川金一會就是創歷史紀錄，川普亦深知朝核問題並非一次峰會能解決所有問題，因此只要雙方都同意達成和平廢核並簽署共同宣言即告完成。

對金正恩而言，核武是其國家生存與政權維繫的法寶，雖得到中國於經濟及安全上的支持，但金正恩仍執意川金會，表明將在無核化上做出妥協，以換取北韓的經濟發展，亦說明其擔心經濟上過於依賴中國導致危險，需要以漸進棄核換取與各國正常交往，開放市場發展北韓經濟。

對習近平而言，既不願朝鮮半島發生戰爭造成難民問題，又要避免北韓與美國、韓國走得太近對中國形成安全顧慮，更希望成為區域強權的中國在安全問題上，尤其半島核問題佔有更重要的影響角色。

國際關係是現實的，各國優先考慮自己的國家利益實屬正常，各方均會觀察對方談判籌碼的實際能力與意願，掌握並善用權力，以追求最佳的談判結果。大國博弈角逐的不僅是實力還有面子問題，小國扈從生存並從中獲取利益亦是國際關係中之常態，不變的是沒有永遠的敵人也沒有永遠的朋友，只有國家利益最大化的現實考量。

►兩韓大和解背後，保有核武的金正恩是最大贏家？

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航