【圖表】台灣治安越來越差？讓我們實際從犯罪資料看看

從5月13日至今，孫殺祖母、牙醫師遇害、情殺分屍、直播主被刺死等等兇殺案件的新聞佔據版面，日前也有智庫開記者會討論到經濟低迷引起治安變動，台灣犯罪人次從2013年的25.5萬人次，逐年攀升到2017年來到28.7萬人次。因此，會有人覺得，台灣社會治安好像越來越不好，越來越亂？但是，事實真的是這樣嗎？

首先，讓我們來看「犯罪人數」逐年攀升這件事。從主計處1992年到2017年取得的警政統計資料來看，涉及犯罪行為的刑事案件嫌疑犯人數，的確在2013年來到25.5萬，到2017年攀升到28.7萬，不過，嫌疑犯是否等於犯罪者？根據警政署所提供定義，嫌疑犯乃「指經警察機關偵（調）查後，認定涉有犯罪嫌疑並經移送法辦之人」，之後還需要經過司法審理與判決兩個階段確定為有罪。

接下來我們來看，台灣的刑事案件數量是否真的愈來愈多？

從中能看出，2005年時，台灣刑案發生數量最多，也是整體變化的分界線。1992年到2005年，案件是逐漸增多，中間1996-1999年間，曾有下降過。而2005之後，案件則是逐年減少。

不過，刑事案件類型很多，我們可以進一步看各類型的變化。首先可以分成3大類刑事案件，竊盜、暴力與其他刑事案件。

這3類案件，在這幾年的變化趨勢不同。竊盜案件，從2005年開始就逐年減少，從2005年的30多萬件減少到2017年的5萬多件，兩者相差6倍。

暴力案件，也是從2005年開始逐漸下將，從2005年的1萬4,301件，下降到2017年的1,260件。

其他刑事案件，則是相反，從1998年後就逐漸上升，過去這幾年，每年的案件數都超過20萬件以上。其他刑案包含贓物、賭博、一般傷害、詐欺背信、毒品、妨害自由、駕駛過失、一般妨害、侵佔、槍砲彈藥刀械、公共危險等等案件。

重傷害與殺人案件

這一週以來發生的刑事案件，都是屬於暴力案件類別中的重傷害與故意殺人案件。那麼，台灣的重傷害與故意殺人案件是否變多呢？

下圖是重傷害與故意殺人案件，在1992年到2017年的案件數變化。

從中顯示，台灣的重傷害與故意殺人案件是逐年下降，近幾年的案件數量，每年都低於500件。

所以從警政的資料來看，近幾年台灣每年發生的刑事案件，是逐漸減少。而重傷害與故意殺人案件，也是逐漸減少的趨勢。

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資料來源：主計處-警政統計資料

核稿編輯：楊之瑜